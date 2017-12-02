查看本版大图 上一版 版面概览 第8版 公告 ·图文：中国工商银行股份有限公司湖北省分行受托资产处置暨债务催收公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 时事 第5版 : 综合 第6版 : 三农观察 第7版 : 万千气象 第8版 : 公告 · 图文：中国工商银行股份有限公司 8 公告 2017.12.2 星期六 图文：中国工商银行股份有限公司湖北省分行受托资产处置暨债务催收公告 湖北日报讯 华融汇通资产管理有限公司、瑞华国银投资管理有限公司拥有以下《债权清单》所列的97户企业债权。现中国工商银行股份有限公司湖北省分行受华融汇通资产管理有限公司、瑞华国银投资管理有限公司委托拟对《债权清单》所列债权进行公开处置，现予以公告。同时催告下列债务人及担保人积极向债权人履行主债权合同及担保合同约定的偿付义务或相应的担保责任。

本次公告的债权将通过武汉金融资产交易所指定的交易平台公开处置，有意者请向联系人了解相关情况。

联系人：孙先生

联系电话：027-69908352



中国工商银行股份有限公司湖北省分行

2017年12月2日





