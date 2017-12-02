查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 万千气象 ·图文：“再见”大师杨立光 ·“恒大”落户十堰 税收服务紧跟 ·政策解读送农户 扶贫工作进万家 ·图文：被打开的风景 ·图文 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 时事 第5版 : 综合 第6版 : 三农观察 第7版 : 万千气象 第8版 : 公告 · 图文：“再见”大师杨立光 · “恒大”落户十堰 税收服务紧跟 · 政策解读送农户 扶贫工作进万家 · 图文：被打开的风景 · 图文 7 万千气象 2017.12.2 星期六 图文：被打开的风景 ——顾达先油画展 湖北日报讯 图为：怀念（油画）

图为：三圣之秋（油画）



周米



11月28日，“被打开的风景”顾达先风景油画展在汉启幕，这是顾达先的画作首次落展武汉，为其近二十年来风景油画的精选之作。今年86岁高龄的顾达先，是油画界的前辈，1959年毕业于四川美术学院绘画系油画专业，长期在高校从事绘画教学和风景油画写生创作，在美术界有“画痴”的雅号。淡泊名利、醉心山水的顾老喜欢远离市嚣繁杂，其亲近自然的画风也为画坛注入了一股清流。“顾先生的油画风景有三美：朴茂，静雅，淳厚。朴茂是顾先生油画风景的本色，静雅是他作品的基调，淳厚是他油画的特质。对于油画而言，风景虽是小题，但画好并不容易，若要画出风景的本色、基调、特质则更不容易，非有画家的品格修养而不能达成！”本次画展的策展人曾光，对顾达先的画作自有一番独到解读。

此次画展位于武汉中南路的精益宝珍艺术会所，展期约10天，也是继北京馆藏展示后，全国巡展的第二站。





