查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 万千气象 ·图文：“再见”大师杨立光 ·“恒大”落户十堰 税收服务紧跟 ·政策解读送农户 扶贫工作进万家 ·图文：被打开的风景 ·图文 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 时事 第5版 : 综合 第6版 : 三农观察 第7版 : 万千气象 第8版 : 公告 · 图文：“再见”大师杨立光 · “恒大”落户十堰 税收服务紧跟 · 政策解读送农户 扶贫工作进万家 · 图文：被打开的风景 · 图文 7 万千气象 2017.12.2 星期六 政策解读送农户 扶贫工作进万家 湖北日报讯 有声有色地讲解、田间地头热烈互动、当面答疑解惑……这样的一幕幕，正是荆州经济技术开发区国家税务局（简称荆州开发区国税局）正在开展的党的十九大精神学习宣传的缩影。

11月27日上午，一场别开生面的学习宣传讨论会在滩桥镇华湘村扶贫户蔡金干家门口拉开序幕。荆州开发区国税局扶贫工作队、荆州开发区税之火分队与村支部和村委会组成学习宣传团，带着最新定制的精准扶贫政策暨十九大精神宣讲手册，聚焦农民最关心的问题，深入到田间地头进行学习宣传，将党的声音和惠民政策第一时间传达到帮扶农户心中。

据了解，为了此次学习宣传活动入脑入心，荆州开发区国税局专门定制了精准扶贫政策暨十九大精神宣传手册，手册中包含了农民们最关心的一系列扶贫政策、一图读懂十九大、十九大报告中精准扶贫最新解读。

在蔡金干家门口，闻讯而来的村民们搬着小板凳与学习宣传团一行围坐在一起，像拉家常一样交流学习党的十九大精神体会。围绕农民群众关心的精准扶贫精准脱贫、乡村振兴战略、农村土地制度改革等话题，荆州开发区国税局分管精准扶贫工作的局领导潘诗祥耐心解答群众提出的各种疑问，与大家亲切交流互动。

授人以鱼，不如授之以渔。当读到十九大报告中关于扶贫与扶志、扶智相结合的论述时，潘诗祥语重心长地说，“人要有点志气，不光是为自己，也是为了形成良好的社会风气，为下一代做出榜样。大家一定要靠自己的双手，勤奋努力，推动地方发展，促进乡村振兴。”“学习宣传团都是带着我们农民最关心的问题和答案来的，听完十九大关于脱贫和发展农业的内容，我们都感觉到特别振奋。”华湘村村民袁咏梅和余金禄对学习宣传形式内容赞不绝口。

大病对于群众尤其是贫困群众而言的可怕和残忍可见一斑，因病致贫、因病返贫已经成为华湘村贫困户脱贫最大的“拦路虎”。在村医务室、贫困户、特困户家中，学习宣传团成员们纷纷给大家分享了“精准扶贫六大战略”的部分内容。要想真正有效解决贫困人口因病致贫、返贫问题，就要解决村民“看病难和看病贵”的问题。他们还结合新农合基金扶贫政策、精准扶贫对象补充医疗保险政策、大病医疗保险扶贫政策，与村民们一起讨论。

眼下正是果园丰收季，基层宣传员们深入到田间地头、养殖基地、农家果园，光伏发电基地采取多种方式，运用多种载体，让村民们精准领会十九大精神。“相比于以往集中开大会宣讲的模式，此次我们创新采用小团体、分众化学习宣传方式，深入群众面对面互动交流。”荆州开发区国税局精准扶贫政策暨十九大精神学习宣传团团长潘诗祥介绍，此次活动注重与群众互动，在学习宣传的同时为大家答疑解惑，帮助群众更深刻理解十九大精神的内涵。

（钟黎）





