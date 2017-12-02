查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 万千气象 ·图文：“再见”大师杨立光 ·“恒大”落户十堰 税收服务紧跟 ·政策解读送农户 扶贫工作进万家 ·图文：被打开的风景 ·图文 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 时事 第5版 : 综合 第6版 : 三农观察 第7版 : 万千气象 第8版 : 公告 · 图文：“再见”大师杨立光 · “恒大”落户十堰 税收服务紧跟 · 政策解读送农户 扶贫工作进万家 · 图文：被打开的风景 · 图文 7 万千气象 2017.12.2 星期六 “恒大”落户十堰 税收服务紧跟 湖北日报讯 “事前认筹，网上选房，既新奇又时髦，短短一个上午，恒大一期2017年开盘的533套精装修期房就卖完了。”11月18日，在十堰市上海路恒大地产精装修房销售现场，恒大地产十堰分公司经理张路路说道。

恒大地产作为全国知名房产企业，以民生地产为基础，金融、健康为两翼，文化旅游为龙头的世界500强企业集团，已形成“房地产+服务业”的产业格局。近年来，恒大地产进军二三线城市，在湖北宜昌、襄阳、荆州、黄石等地均有投资。2017年4月，恒大挺进山城十堰，投资17.27亿元，用于投建的十堰恒大项目占地733亩，拟建162万平方米的高端住宅小区。

恒大的信心来自于何处？原来早在今年上半年，恒大在十堰市做市场调查期间，十堰市国税部门就对其进行过相关政策解读及税收辅导。“营改增后房地产企业销售不动产，将不动产与货物一并销售，且货物包含在不动产价格以内的，与精装房一并销售的家具、家电等货物，将不再重复征税。”该市国税直属分局房地产管理科科长张瑾用朴实的“税收语言”，让恒大十堰的先期开拓者们吃了一颗“定心丸”。

根据张瑾的测算，营改增后，像恒大这样的财务核算规范、内控机制严密的房地产企业，将会在公益设施投资、纳税信用贷、网上办税等方面享受税收优惠和便利。“恒大一期占地4.28万平方米，可售建筑面积14.32万平方米，预计在2017、2018年两年内销售1200余套精装修房，经测算可少缴纳增值税3000余万元，这绝对不是一个小数目，肯定会在一定程度上减轻企业资金方面的压力。”恒大地产十堰分公司财务部长王海啸高兴地说。

十堰市国税局“把外来客商当亲人，把纳税人当客户”的亲情式服务、宽松和谐的投资环境、贴合消费者需求的市场形势，增强了恒大地产扎根、深耕十堰的信心和决心。“十堰市房地产行业中低端市场趋于饱和，但高端市场前景看好，如东正国际、大美盛城等楼盘毗邻学区，交通便利，医疗、购物设施完备，房价稳中有升，恒大利用集团采购、规模拿地低成本的优势，从房主居住体验入手，开辟园林式高端居住市场之路符合十堰市市情、民情。”十堰市国税直属分局局长张俊说。

据悉，2017年1月至11月，十堰房地产行业销售额增长显著，全市440余家房地产企业累计销售住房面积达77.3余万平方米，共计入库增值税、所得税3.6余亿元，同期增长了93.3%。十堰市国税部门先后为万达、恒大和阳光等房地产企业设立办税“绿色通道”，量身定制个性化服务措施，组建了税收服务团队，安排专人对项目开展调研和税收分析，截至目前累计上门服务120余次，提供税收筹划、精准咨询70余次。

（曾凌宇 刘桥）





