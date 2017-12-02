查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 万千气象 ·图文：“再见”大师杨立光 ·“恒大”落户十堰 税收服务紧跟 ·政策解读送农户 扶贫工作进万家 ·图文：被打开的风景 ·图文 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 时事 第5版 : 综合 第6版 : 三农观察 第7版 : 万千气象 第8版 : 公告 · 图文：“再见”大师杨立光 · “恒大”落户十堰 税收服务紧跟 · 政策解读送农户 扶贫工作进万家 · 图文：被打开的风景 · 图文 7 万千气象 2017.12.2 星期六 图文：“再见”大师杨立光 湖北日报讯 图为：带帽的老人 1956年 纸面油彩

图为：花 1940年代 布面油彩

图为：自画像一 1940年代 布面油彩 参加1940年在重庆举办的全国新美展（元旦美展）并获青年作家奖



湖北日报全媒记者 王理略 通讯员 欧阳永



12月1日，坐落在武昌昙华林的湖北美术学院美术馆胜友如云，他们一同参加由湖北美术学院主办的“大道弘艺——杨立光先生诞辰100周年特展”。



本次展览展出杨立光的艺术作品、创作手稿、艺术文献等。展览执行策展人、湖北美术学院美术馆馆长张杰介绍，展览第一部分为杨立光的艺术作品，主要由湖北美术馆提供；第二部分为杨立光的创作手稿、艺术文献，包括艺术教育文献，此为家属提供，部分为首次展出；第三部分围绕杨立光的艺术教育历程及湖北油画学科传承、演变与发展史，展出杨立光不同时期弟子、师生们的作品，这部分展品主要以湖北美术学院自身的馆藏作品为主；第四部分为湖北美术学院教师作品展，遴选学校现在职教师的各类代表性作品，进一步呈现杨立光在湖北美术教育史上的人才培养成就。

其中，展览第一部分共展出杨立光原创作品80余幅，其他为湖北美术学院收藏的知名艺术家、湖北美术学院教师纪念作品120余幅，共计200余幅作品。

杨立光，1917年出生在武昌。历任武昌艺术专科学校副教授，湖北艺术学院副院长，湖北美术学院教授、油画专业硕士研究生导师等职务。1935年2月，杨立光考入武昌艺术专科学校附属艺术师范科高中部学习绘画，开启了其与湖北美术相伴逾半个世纪的艺术之路。就读于武昌艺专高中期间，杨立光勤勉刻苦，借松明之光作画，夜以继日，习以为常，其习作数量每每倍于他人。无钱购纸，遂拾同学弃纸，以背面作画，故学业优秀，深受同学尊重。1936年，杨立光与刘依闻、程白舟、易光甫、丁道中等发起“三料绘画”，并多次举办展览。时逢国难当头，抗日救亡宣传如火如荼，武昌艺专师生热血激昂，杨立光与刘依闻等全班同学在武昌、宜昌、应城作宣传画《保卫大武汉》《把敌人赶出中国去》《血债血还》《到敌人后方去》。

1938年，杨立光高中毕业，同年2月进入武昌艺专绘画科西画组学习。师从唐一禾等我国第一代油画家，1944年4月重庆时期，他的作品《穿皮大衣的老人》参加第三届全国美展，获得当时教育部颁发的“科学文化成就奖”(唯一最高奖)，青年杨立光跻身于中国画坛，作品受到徐悲鸿等高度赞赏：“你们要找英雄吗？就要在这里找！”从此开启杨立光油画创作与美术教育的的艺术人生。

中国油画学会副主席、首都师范大学教授尚扬在谈到老师杨立光的这件作品时说，《穿皮大衣的老人》虽属杨立光先生的早期作品，但技法表现已相当完美。这件以两个多小时一气呵成的肖像作品，从画面结构、造型与色彩处理到笔法表现，几乎都无可挑剔，一切都给人以极其朴实、厚重、真挚的感觉，而牵动它们的是画家内心的自我真实，以及足以将这内在真实外化并凝固为视觉真实的坚实功力与独特技巧。画面构图是饱满的，造型也是饱满的，饱藏着凝重浑厚的暖灰色的画笔铺陈其事，时而作深入内心的刻画，时而作阔略率意的挥写，变化丰富，一切又皆融入整体的厚实感中。人物的肌肤、衣着乃至一位北方老人宽厚爽朗的性格，都在酣畅的挥写中得到了很好的表现。画幅所透露出的深沉质朴，既是被描绘对象精神品质的生动写照，也体现了杨立光先生的胸襟气度。50年代我们再回过头来看这件作品的技巧都感到非常震惊，有一个大三学生用两个半小时画出来的这张作品放在西方的博物馆里都是毫不逊色的。

1950、1960年代，杨立光油画创作达到又一个高峰，其代表作有1958年前后创作的油画《马学礼像》参加全国美展，《方保山像》《老妇像》《炼铁工人像》《鳜鱼》等参加湖北省美展。

杨立光的油画作品呈现“重意尚写的个人特质”，色彩深厚、笔触粗犷、形神兼备、笔法流利爽快、随意而又准确，无不透露着深厚的功底。杨立光画人物肖像，对人物的气质与相貌把握精准，表现到位。

此外，杨立光一直是新中国湖北美术教育的实际领导者，在教学和管理中具有很高的威望。他十分注重师资队伍建设和基础教学，注重制度建设和教学研究，特别重视教学设备条件的改善，诸如图书和范画的购置为学校和湖北美术教育未来发展保存了大量珍贵的教学资料。杨立光曾说：“为了教育事业培养人才，我宁可牺牲一点。”对于学生，他细致严格，一视同仁，尤对专业基础较差的同学耐心帮扶鼓励，具有很高的教学威望。

此次展览将持续至2018年1月1日，广大艺术爱好者可前往观展。





