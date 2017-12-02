查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 三农观察 ·图文：两棵香葱的市场沉浮 ·基层法治指导员在行动 ·构建“悦读平台”打造“书香机关” ·认真做好律师接待工作 ·小河口镇贫困户有了“专属信息平台” ·五彩缤纷鸟共同致富路 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 时事 第5版 : 综合 第6版 : 三农观察 第7版 : 万千气象 第8版 : 公告 · 图文：两棵香葱的市场沉浮 · 基层法治指导员在行动 · 构建“悦读平台”打造“书香机关 · 认真做好律师接待工作 · 小河口镇贫困户有了“专属信息平 · 五彩缤纷鸟共同致富路 6 三农观察 2017.12.2 星期六 五彩缤纷鸟共同致富路 湖北日报讯 湖北日报全媒记者 胡琼瑶通讯员 刘建平 皮江星



说起养鸟，很多人会把它看做娱乐消遣或是老年人的“专利”，可通城80后农民徐雄却把养殖鹦鹉做成了事业。

“握手——左手，右手，上来……”11月28日，在通城五彩缤纷鹦鹉养殖专业合作社，徐雄正和心爱的鹦鹉互动，鹦鹉很听话，做着各种动作。

今年36岁的徐雄出生在通城县五里镇陈谷村的一个普通农民家庭。2004年7月，从北京邮电大学会计专业毕业后，徐雄先后在上海从事砂布销售，并创办了自己的公司，积累了第一笔财富。

奋斗在都市，却恋着农村的山水，徐雄从小对鸟类有特殊的感情，一放假就喜欢到树林里玩，听鸟儿鸣叫。在所有的鸟类中，他最喜欢的是鹦鹉，因为他觉得鹦鹉通人性。

2011年，徐雄花高价买了一只红葵鹦鹉。这只鹦鹉会说话，会表演，性格好。它只认徐雄夫妻俩，出门和进门都主动和他们打招呼，如果他们不搭理，鹦鹉的情绪会低落一整天。为了更好地饲养鹦鹉，徐雄考了野生动物驯养繁殖证。

2013年年初，徐雄决定将上海的生意交由妻子打理，自己回乡养殖、驯养鹦鹉。他认为，如今人们生活水平和对观赏鸟的需求逐步提高，养鹦鹉将会成为有前景的行业。

当年7月，他投资150万元，回到村里创办通城五彩缤纷鹦鹉养殖专业合作社，一次性引进30对、价值50万元的鹦鹉种鸟，干起养殖、驯养鹦鹉事业。由于是第一次大规模养殖鹦鹉，没有任何经验，技术不过关，2014年上半年损失了价值6万多元的鹦鹉。整整两年时间，未繁殖一只鹦鹉。

“创业第一年真是艰难，一无养殖、繁殖技术，二来鹦鹉对通城的气候不适应，三是缺乏资金，但凭着对驯养鹦鹉的热爱，我还是咬紧牙关坚持了下来。”徐雄感慨说。

有了失败教训，徐雄请在美国的朋友帮忙购买养殖、驯养鹦鹉的书籍，花钱请人翻译成中文，认真学习和摸索鹦鹉养殖、繁殖技术。

他天天守在合作社，细心观察鹦鹉的生长情况，严格管控养殖环节——鸟舍要经常清洗消毒防疫，煮熟的食物要放凉至室温后才能喂，生喂瓜果蔬菜要洗净、消毒，饮水早晚各换一次，必须用烧开冷却后的水……徐雄就像带自己的孩子一样养殖鹦鹉。

经过近3年探索，鹦鹉养殖取得进展。2015年，合作社繁殖500多只鹦鹉。

2016年初，徐雄从德国引进一台先进的孵化器和保暖箱，孵化成功率达95%以上。目前，合作社鹦鹉总数达1500多只，价值500万元。

合作社的成功，让徐雄在鹦鹉饲养爱好者QQ群和微信群的名气越来越大，找他合作的公司越来越多。

2016年9月，一动物园负责人找到徐雄，要求购买价值20万元的鹦鹉，被他一口拒绝。徐雄表示，合作可以，但购买鹦鹉不行，因为合作社要扩大养殖规模，不出售一只鹦鹉。最终，双方达成协议，合作社提供工作人员和鹦鹉，收取租金；动物园提供场地，收取门票。一年内，合作社从动物园获取60万元的租金，仅“十一”期间，动物园就卖出280万元的门票，双方实现共赢。

目前，通城五彩缤纷鹦鹉养殖专业合作社饲养中大型鹦鹉36个品种共500余对，成功繁殖蓝黄金刚、红绿金刚、葵花鹦鹉、非洲灰鹦鹉等品种。

今年国庆长假期间，徐雄陆续接到武汉、长沙、岳阳等一大批动物园的合作电话，“未来5年之内，合作社争取鹦鹉数量达到5万余只，总价值达到5000万元，养殖规模进入全国前三，吸纳周边50户贫困村民就业，带领周边10多个村的百姓共同致富。”





