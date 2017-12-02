查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 三农观察 ·图文：两棵香葱的市场沉浮 ·基层法治指导员在行动 ·构建“悦读平台”打造“书香机关” ·认真做好律师接待工作 ·小河口镇贫困户有了“专属信息平台” ·五彩缤纷鸟共同致富路 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 时事 第5版 : 综合 第6版 : 三农观察 第7版 : 万千气象 第8版 : 公告 · 图文：两棵香葱的市场沉浮 · 基层法治指导员在行动 · 构建“悦读平台”打造“书香机关 · 认真做好律师接待工作 · 小河口镇贫困户有了“专属信息平 · 五彩缤纷鸟共同致富路 6 三农观察 2017.12.2 星期六 小河口镇贫困户有了“专属信息平台” 湖北日报讯 在石首市小河口镇贫困户家里的外墙上，日前新增了一张贫困户信息二维码动态管理卡。只要拿出手机对准管理卡上的二维码扫一扫，立即就能获知他的所有扶贫信息，不用再对着大量的纸质资料翻阅。

今年8月，小河口镇在数据大核查时，认真思考如何更高效、更方便、更精准地对贫困对象信息进行管理,提出了采用二维码动态管理的办法。通过镇扶贫办、村扶贫专干、驻村工作队员的共同努力,将全镇最新动态识别的528户贫困户全部纳入平台管理。户户都有专属二维码，每户的家庭成员基本信息、致贫原因、生产生活条件，帮扶责任人、帮扶措施、帮扶成效、年收人等多项信息，均可通过平台查询与更新。该贫困户信息二维码技术实施两个多月来，由于重在动态管理、信息传递、阳光公开,收到了精准、及时、透明的效果，拉近了帮扶干部和贫困户的距离，使信息传递更畅通。

（李长军 曾晶）





