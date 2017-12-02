查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 三农观察 ·图文：两棵香葱的市场沉浮 ·基层法治指导员在行动 ·构建“悦读平台”打造“书香机关” ·认真做好律师接待工作 ·小河口镇贫困户有了“专属信息平台” ·五彩缤纷鸟共同致富路 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 时事 第5版 : 综合 第6版 : 三农观察 第7版 : 万千气象 第8版 : 公告 · 图文：两棵香葱的市场沉浮 · 基层法治指导员在行动 · 构建“悦读平台”打造“书香机关 · 认真做好律师接待工作 · 小河口镇贫困户有了“专属信息平 · 五彩缤纷鸟共同致富路 6 三农观察 2017.12.2 星期六 认真做好律师接待工作 湖北日报讯 今年以来，南漳检察院着力强化对律师执业权利的保障力度，努力构建良性互动的检律关系，切实提高检察机关公信力，取得良好效果。该院先后制定《接待辩护人和诉讼代理人行为规范》、《律师接待工作流程图》等工作制度，对统一接待律师工作的具体职责进行细化，对工作流程、服务内容、纪律规定等予以明确；安排专人负责律师查询、阅卷、会见、变更强制措施等事项的统一受理，及时解决相关需求；设置专门的律师阅卷室，配备专用电脑、打印机、扫描仪等硬件设施，通过电子卷宗系统提供阅卷光盘刻录服务56次，为律师阅卷提供便利。同时，加强微信平台宣传，印制《信息公开宣传手册》、《微信平台操作手册》，协助律师完成注册、查询、预约等功能的使用，打造律师查阅信息由“网上”到“掌上”的便捷通道。

（陶卉）





