查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第6版 三农观察
·图文：两棵香葱的市场沉浮
·基层法治指导员在行动
·构建“悦读平台”打造“书香机关”
·认真做好律师接待工作
·小河口镇贫困户有了“专属信息平台”
·五彩缤纷鸟共同致富路
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第2版 : 要闻
第3版 : 要闻
第4版 : 时事
第5版 : 综合
第6版 : 三农观察
第7版 : 万千气象
第8版 : 公告
·
图文：两棵香葱的市场沉浮
·
基层法治指导员在行动
·
构建“悦读平台”打造“书香机关
·
认真做好律师接待工作
·
小河口镇贫困户有了“专属信息平
·
五彩缤纷鸟共同致富路
6
三农观察
2017.12.2 星期六
认真做好律师接待工作
湖北日报讯 今年以来，南漳检察院着力强化对律师执业权利的保障力度，努力构建良性互动的检律关系，切实提高检察机关公信力，取得良好效果。该院先后制定《接待辩护人和诉讼代理人行为规范》、《律师接待工作流程图》等工作制度，对统一接待律师工作的具体职责进行细化，对工作流程、服务内容、纪律规定等予以明确；安排专人负责律师查询、阅卷、会见、变更强制措施等事项的统一受理，及时解决相关需求；设置专门的律师阅卷室，配备专用电脑、打印机、扫描仪等硬件设施，通过电子卷宗系统提供阅卷光盘刻录服务56次，为律师阅卷提供便利。同时，加强微信平台宣传，印制《信息公开宣传手册》、《微信平台操作手册》，协助律师完成注册、查询、预约等功能的使用，打造律师查阅信息由“网上”到“掌上”的便捷通道。
（陶卉）