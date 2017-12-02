查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 三农观察 ·图文：两棵香葱的市场沉浮 ·基层法治指导员在行动 ·构建“悦读平台”打造“书香机关” ·认真做好律师接待工作 ·小河口镇贫困户有了“专属信息平台” ·五彩缤纷鸟共同致富路 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 时事 第5版 : 综合 第6版 : 三农观察 第7版 : 万千气象 第8版 : 公告 · 图文：两棵香葱的市场沉浮 · 基层法治指导员在行动 · 构建“悦读平台”打造“书香机关 · 认真做好律师接待工作 · 小河口镇贫困户有了“专属信息平 · 五彩缤纷鸟共同致富路 6 三农观察 2017.12.2 星期六 构建“悦读平台”打造“书香机关” 湖北日报讯 为巩固“全国文明单位”创建成果，荆门市审计局持之以恒狠抓机关文化建设，不断强化“悦读平台”建设，塑造“书香机关”浓厚的文化氛围，近年来先后大手笔投资30多万元与市图书馆联合建立藏书达6500余册的审计文化书屋，由市图书馆定期对图书进行更新；投入20余万元在机关大厅设立多媒体电子阅报屏、在电梯间设立廉政电子警示屏；投入信息化建设力量在机关内部网站开辟读书学习专栏；精心打造“三室一堂一廊”（图书阅览室、文化活动室、机关荣誉陈列室，道德讲堂，文化展示长廊）等审计文化阵地。同时，该局党组专题研究“告别餐桌走向书桌，告别酒场走向运动场”活动实施方案，让审计干部在不同的“悦读平台”、“健身平台”上拓展读书学习视野，锤炼品德意志，形成了“书香机关”浓厚的读书学习氛围、激发“活力机关”强大的工作动力。

（许顺清 田立平）





