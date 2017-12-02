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第6版 三农观察
·图文：两棵香葱的市场沉浮
·基层法治指导员在行动
·构建“悦读平台”打造“书香机关”
·认真做好律师接待工作
·小河口镇贫困户有了“专属信息平台”
·五彩缤纷鸟共同致富路
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第6版 : 三农观察
第7版 : 万千气象
第8版 : 公告
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图文：两棵香葱的市场沉浮
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基层法治指导员在行动
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构建“悦读平台”打造“书香机关
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认真做好律师接待工作
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小河口镇贫困户有了“专属信息平
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五彩缤纷鸟共同致富路
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三农观察
2017.12.2 星期六
构建“悦读平台”打造“书香机关”
湖北日报讯 为巩固“全国文明单位”创建成果，荆门市审计局持之以恒狠抓机关文化建设，不断强化“悦读平台”建设，塑造“书香机关”浓厚的文化氛围，近年来先后大手笔投资30多万元与市图书馆联合建立藏书达6500余册的审计文化书屋，由市图书馆定期对图书进行更新；投入20余万元在机关大厅设立多媒体电子阅报屏、在电梯间设立廉政电子警示屏；投入信息化建设力量在机关内部网站开辟读书学习专栏；精心打造“三室一堂一廊”（图书阅览室、文化活动室、机关荣誉陈列室，道德讲堂，文化展示长廊）等审计文化阵地。同时，该局党组专题研究“告别餐桌走向书桌，告别酒场走向运动场”活动实施方案，让审计干部在不同的“悦读平台”、“健身平台”上拓展读书学习视野，锤炼品德意志，形成了“书香机关”浓厚的读书学习氛围、激发“活力机关”强大的工作动力。
（许顺清 田立平）