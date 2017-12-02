查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 三农观察 ·图文：两棵香葱的市场沉浮 ·基层法治指导员在行动 ·构建“悦读平台”打造“书香机关” ·认真做好律师接待工作 ·小河口镇贫困户有了“专属信息平台” ·五彩缤纷鸟共同致富路 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 时事 第5版 : 综合 第6版 : 三农观察 第7版 : 万千气象 第8版 : 公告 · 图文：两棵香葱的市场沉浮 · 基层法治指导员在行动 · 构建“悦读平台”打造“书香机关 · 认真做好律师接待工作 · 小河口镇贫困户有了“专属信息平 · 五彩缤纷鸟共同致富路 6 三农观察 2017.12.2 星期六 基层法治指导员在行动 湖北日报讯 “要严格按照处罚裁量基准进行处罚，不能将一般处罚程序走简易处罚程序。”荆门市地税局基层法治指导员钟爱元在审核执法人员送审的文书时严厉指出。2017年来，经他审核退回的执法文书达30余件，纠正执法行为5起。

像这样的基层法治指导员，荆门市地税局共有42名，他们专门对基层行政执法行为进行监督审核把关，人称法治“铁军”。

开展法治审核，业务精干、素质过硬是关键。该局对所有法治指导员进行每周集中学、每季考试学，选派他们赴福建税务学校、湖北省财税学院等进行专业培训。

一份清单，详细记载每名法治指导员的工作责任事项，纳入绩效，按月考核，定时检查。

一本台账，对所有的执法事项及文书审核实行统一编号，统一管理，避免随意执法发生的可能。

一个指引，编写《基层税务行政执法指引》一书，详细介绍税务行政强制规范、税务行政处罚规范、税务稽查规范的基本内容，明确了不同行政行为的法律依据、基本程序、基本要求，列举了不同行政行为的文书填写及案卷模式范本。“手持这“三个一”，法治指导员严格执法特别有干劲，特别有底气。”市地税局稽查局法治指导员殷俊感慨地说。

如何充分发挥这支法治“铁军”队伍法治智囊作用才是根本。

他们成为专项检查的排头兵。欠税大清收、“查征管质量 防失职渎职”大检查、案卷评查、减免税清查，“3111”税收执法清理整改行动都活跃着他们的身影。在他们的指导下，该局有效突破了过去税收管理中的很多“老大难”“硬骨头”问题，整顿了税收秩序，化解了执法风险，提出了完善执法、堵塞征管漏洞的建议30条。

他们成为维权行动先锋队。在创建的“维权D税通”品牌建设中，他们通过维权平台共处理维权事宜2554件，其中举报103件、投诉9件，根据维权线索征收税款319万元、办理退税30余万元，赢得纳税人的交口称赞，分别送来锦旗致谢。

他们成为法治创新先行者。建设以“一室、一廊、一屏、一书屋”即（法治文化室、法治文化走廊、法治文化屏、法治文化书屋）为内容的法治税务文化宣传阵地，将法治观念植根于干部思想意识深处，先行先试，探索建立“三项制度”，即行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度，全面规范行政执法行为。

（胡梅芳 王靖伊）





