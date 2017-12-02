查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 三农观察 ·图文：两棵香葱的市场沉浮 ·基层法治指导员在行动 ·构建“悦读平台”打造“书香机关” ·认真做好律师接待工作 ·小河口镇贫困户有了“专属信息平台” ·五彩缤纷鸟共同致富路 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 时事 第5版 : 综合 第6版 : 三农观察 第7版 : 万千气象 第8版 : 公告 · 图文：两棵香葱的市场沉浮 · 基层法治指导员在行动 · 构建“悦读平台”打造“书香机关 · 认真做好律师接待工作 · 小河口镇贫困户有了“专属信息平 · 五彩缤纷鸟共同致富路 6 三农观察 2017.12.2 星期六 一个曾获赞“楚天第一”，却遭遇还田尴尬；一个谋求错峰上市，抢占武汉八成市场—— 图文：两棵香葱的市场沉浮 湖北日报讯 图为：新洲李集街张集村村民刘中柱正往葱田浇水。

图为：香葱经纪人收购肖港小香葱。



文/图 湖北日报全媒记者 汪彤



香葱，对大多数人而言，只是餐桌上并不惹眼的一味佐料，而在武汉新洲区李集街和孝感市孝南区肖港镇的农民心中，却是祖祖辈辈营生的宝贝。

李集香葱，曾被称“楚天第一香葱”，种植历史可追溯至明代洪武年间，主要分布在倒水河冲积平原。因葱身独有溢香、葱白入药良效，受人喜爱。武汉市蔬菜办2000年统计数据显示，该市城区日销30多吨香葱，八成来自该市新洲区李集。而今，来自孝感、黄陂以及外省香葱争相抢占武汉市场，竞争越演越烈。当年的武汉“香葱一哥”，早已地位不保。这其中，来自孝感的“肖港小香葱”风头最劲。肖港小香葱，历史与李集香葱同样悠久，其叶嫩、柱绿、筒厚、葱白长、产量高，远近闻名。

农产品市场风云变幻。十多年间，两棵香葱分别经历了怎样的沉浮？湖北日报全媒记者近日深入两地调查。



一样的挑战，共同的困惑



初冬的武汉已有几分寒意。清晨5时，新洲区李集街张集村村民刘吉安便早早起床，准备下田挖葱。

刘吉安年过七旬，他家种了3亩香葱，9月末栽的苗，近期开始陆续收获。走进一片长成的葱田，他蹲下身子，一手小心翼翼地抓住一撮葱身，一手握着工具轻轻地刨土。不一会儿，洁净的葱白便完好无损地露了出来。就这么忙碌了一个多小时，他放在田边用来装香葱的小推车被堆满。刘吉安的老伴早已坐到车旁，将车内的小葱一棵棵拎起，甩去泥土，再轻轻捆好。

张集村是李集香葱最早的种植地。全村90%的农民家庭从事以香葱为主的蔬菜种植。

在过去很长一段时间里，村民们几乎不担心销路，只担心天气不好，影响产量。张集村村委会委员潘寿清介绍，当地地势平坦，土壤肥沃，有机质含量丰富，光照充足，雨量充沛，方圆5公里内无污染源，造就了李集香葱独特的品质。再加上靠近武汉城区，总有武汉市以及周边省份的菜贩子进村收购香葱。上世纪90年代初，周边河头、李寨、新河等地村民也纷纷效仿种葱。进入2000年，李集香葱的种植面积发展至2000亩左右，亩产平均1万斤。

也是这一年，外来葱开始进驻武汉市场。刘吉安明显感受到收葱的商贩变“刁”了，“价格让一毛钱都不满意，葱没洗干净也不要。”此后，每年都有部分葱农将卖不出去的香葱重新回田沤肥。

远在两百里之外的孝感市孝南区肖港小香葱也感受到危机。

肖港小香葱也是响当当的。据《孝感县志》记载，三汊港集镇（今肖港镇）建镇已有300多年历史，至清末已形成800多人居住的集镇，各类工商业户156户，其中从事小香葱交易的就有19户，从业人员近80人，是当时远近闻名的小香葱集散地。上世纪90年代末，该镇开始打造万亩香葱基地，引导农民调整结构种香葱。一到收获季节，各地商贩便进村收购，经武汉中转，再销往湖南、安徽等地。

2000年后，情况生变。肖港镇保二村支部书记胡子强介绍，“外来葱到武汉后，当时来我们这要葱的贩子就少了。即使来了，定价权也完全在别人手中。”

葱农们陷入迷茫、无奈：小香葱会变成“伤心葱”吗？



相同的应对，两样的光景



面对来势汹汹的外来冲击，如何应对？李集、肖港两地的选择大体相同。

2007年，由肖港镇万里村最先发起的孝感市万里小香葱合作社成立，为村民提供技术服务以及市场行情信息服务。在肖港人看来，与其与外来葱拼产量、拼价格，不如拼上市时间。

合作社发起人之一、万里村支部书记李保国介绍，香葱是一种喜凉作物，一年可种两到三茬，12月至次年2月产量最高，6月至8月产量最低。“当时我们就想，能不能打破销售季节局限性？不仅仅是冬季，夏季市场也不放过，争取错峰上市，谋求整年的综合效益。”

合作社理事会成员之一胡子强给湖北日报全媒记者算了一笔账：夏季香葱收购价一般3-4元，冬季香葱收购价一般1-2元，经过多番品种改良，当地夏季亩产可达四五千斤，冬季产七八千斤，除去当季种子、肥料等成本，夏季亩纯收可达4000元以上，冬季亩纯收可达7000元以上，“这样算下来，社员全年每亩纯收入一般在1.2万余元左右。”

抓住全年市场，一要品种，二要物流。合作社联合乡镇以及市级农业部门，结合种植户多年经验，积极引进、改良，陆续开发出杂交小香葱、耐热小香葱、铁杆葱（耐寒葱）三大系列品种。2008年，湖北省和孝感市分别制定《肖港小香葱》地方标准和《肖港小香葱生产技术规程》，积极推行绿色生产、标准化种植，推广有机肥、生物农药，既保证外观，又保证品质。

夏葱利润可观，贮藏保鲜、物流运送是关键。采访中，胡子强带湖北日报全媒记者参观了合作社今年3月兴建的香葱冷库。冷库位于该镇保二村村委会旁，占地超300平方米，可同时存储15万斤香葱。今年夏天，合作社夏葱交易额达280万元，纯利润60万元。

另一头，李集香葱却没这么幸运。

2008年，武汉市大力推广李集优势产品小香葱种植，以张集村为主导，打造5000亩正规化香葱产业园，引进适合于李集栽种的抗热性强、抗虫性强的“铁杆葱”品种。2010年，李集街顺势创办“惠兴农小香葱专业合作社”，集结了当地6个村、100多户葱农。而令潘寿清苦恼的是，当地葱农年纪大多60岁以上，对新事物接受度不高，对参与合作社、观看合作社和当地农技部门联合开展的农技推广活动也不太感兴趣，“搞活动，有些社员甚至以农忙为由，没来参加。他们还是更愿意相信自己的经验。”

相同的应对，两样的光景，个中缘由耐人寻味。



变革图新，都在路上



2014年10月底，李集香葱通过农业部2014年第四批农产品地理标志登记专家评审，成为武汉市新洲区第一个获得农业部地理标志认证的农产品。有了品牌和标签，李集香葱再次面临蜕变。

在武汉市、新洲区两级政府因势利导下，李集街大力推进“一村一品”的发展模式，通过科学规划、精心组织，由张集村开始推广“早春茄果——夏秋香葱”的蔬菜栽培模式，促进葱农增收。

2016年起，李集街农技服务中心尝试香葱电商销售，将香葱根部用培养土包住，外面用圆锥体包裹住，有望破解香葱叶子容易变黄的难题，实现5天不腐烂。

目前，李集香葱种植规模发展至5000亩，总产量达到4.5万吨，年产值近2亿元。

而肖港香葱的变革图新也早已在路上。

2009年12月，“肖港小香葱”申请到国家质量监督检验检疫总局授予的国家地理标志保护产品。

比起路途遥远的电商，肖港小香葱更看重培养自己的销售团队。

据了解，肖港的万里小香葱合作社除提供种植服务外，还积极引导种植户与商贩对接，尤其是本地商贩，力求将他们培养成“肖港小香葱”的经纪人。胡子强介绍，“从过去的经验看，肖港小香葱在周边省份是有市场的，只是中间利润被各地中间商层层剥走，葱农拿到手的所剩无几。”因此，他们培养自己的销售团队，直接对接市场。

如何利用商贩开拓肖港小香葱的市场？该合作社不仅为香葱经纪人提供买卖信息，还定期召集开会，强调诚实守信的销售理念。如今，该镇香葱经纪人已达500余人，除占据武汉小香葱市场80%以上的份额外，还在上海、北京、长沙、广州等全国20余个大中城市，建立了40多个销售网点。全镇香葱种植面积2.3万余亩，年产值近6亿元。

据悉，两地葱农都正在积极联系食品加工企业，计划开发脱水（冻干）香葱，延长香葱产业链，提高附加值，彻底改变销售淡季“葱贱如稻草”的低效局面，降低葱农市场风险。

前路漫漫，两棵香葱的未来还会怎样演变？让市场作答。





