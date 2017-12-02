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第5版 综合
·2535个实习实训基地欢迎大学生
·学校是毒品预防的主阵地
·服务 体现国税温度
·我省启动相对封闭区域成本调查
·警惕“上有政策 下有对策”
·图文：蔬菜产业助力农民脱贫增收
·创新方式方法 激发党建活力
·我省力保天然气供应
·仙桃皮影被赞“中国风动漫”
·西葡对决 法国上签
·俄罗斯世界杯分组结果一览：
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第8版 : 公告
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2535个实习实训基地欢迎大学
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学校是毒品预防的主阵地
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服务 体现国税温度
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我省启动相对封闭区域成本调查
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警惕“上有政策 下有对策”
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图文：蔬菜产业助力农民脱贫增收
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创新方式方法 激发党建活力
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我省力保天然气供应
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仙桃皮影被赞“中国风动漫”
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西葡对决 法国上签
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俄罗斯世界杯分组结果一览：
5
综合
2017.12.2 星期六
俄罗斯世界杯分组结果一览：
湖北日报讯 A组：俄罗斯、沙特、埃及、乌拉圭
B组：葡萄牙、西班牙、摩洛哥、伊朗
C组：法国、澳大利亚、秘鲁、丹麦
D组：阿根廷、冰岛、克罗地亚、尼日利亚
E组：巴西、瑞士、哥斯达黎加、塞尔维亚
F组：德国、墨西哥、瑞典、韩国
G组：比利时、巴拿马、突尼斯、英格兰
H组：波兰、塞内加尔、哥伦比亚、日本