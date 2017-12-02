查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 综合 ·2535个实习实训基地欢迎大学生 ·学校是毒品预防的主阵地 ·服务 体现国税温度 ·我省启动相对封闭区域成本调查 ·警惕“上有政策 下有对策” ·图文：蔬菜产业助力农民脱贫增收 ·创新方式方法 激发党建活力 ·我省力保天然气供应 ·仙桃皮影被赞“中国风动漫” ·西葡对决 法国上签 ·俄罗斯世界杯分组结果一览： 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 时事 第5版 : 综合 第6版 : 三农观察 第7版 : 万千气象 第8版 : 公告 · 2535个实习实训基地欢迎大学 · 学校是毒品预防的主阵地 · 服务 体现国税温度 · 我省启动相对封闭区域成本调查 · 警惕“上有政策 下有对策” · 图文：蔬菜产业助力农民脱贫增收 · 创新方式方法 激发党建活力 · 我省力保天然气供应 · 仙桃皮影被赞“中国风动漫” · 西葡对决 法国上签 · 俄罗斯世界杯分组结果一览： 5 综合 2017.12.2 星期六 俄罗斯世界杯分组结果一览： 湖北日报讯 A组：俄罗斯、沙特、埃及、乌拉圭

B组：葡萄牙、西班牙、摩洛哥、伊朗

C组：法国、澳大利亚、秘鲁、丹麦

D组：阿根廷、冰岛、克罗地亚、尼日利亚

E组：巴西、瑞士、哥斯达黎加、塞尔维亚

F组：德国、墨西哥、瑞典、韩国

G组：比利时、巴拿马、突尼斯、英格兰

H组：波兰、塞内加尔、哥伦比亚、日本





