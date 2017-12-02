查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 综合 ·2535个实习实训基地欢迎大学生 ·学校是毒品预防的主阵地 ·服务 体现国税温度 ·我省启动相对封闭区域成本调查 ·警惕“上有政策 下有对策” ·图文：蔬菜产业助力农民脱贫增收 ·创新方式方法 激发党建活力 ·我省力保天然气供应 ·仙桃皮影被赞“中国风动漫” ·西葡对决 法国上签 ·俄罗斯世界杯分组结果一览： 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 时事 第5版 : 综合 第6版 : 三农观察 第7版 : 万千气象 第8版 : 公告 · 2535个实习实训基地欢迎大学 · 学校是毒品预防的主阵地 · 服务 体现国税温度 · 我省启动相对封闭区域成本调查 · 警惕“上有政策 下有对策” · 图文：蔬菜产业助力农民脱贫增收 · 创新方式方法 激发党建活力 · 我省力保天然气供应 · 仙桃皮影被赞“中国风动漫” · 西葡对决 法国上签 · 俄罗斯世界杯分组结果一览： 5 综合 2017.12.2 星期六 俄罗斯世界杯分组抽签揭晓 西葡对决 法国上签 湖北日报讯 湖北日报讯 （通讯员建武）北京时间昨晚23点，2018年俄罗斯世界杯抽签仪式在莫斯科克里姆林宫举行。在全世界目光的关注下，32强分组结果产生，西班牙和葡萄牙将上演伊比利亚德比，英格兰则将遇到强大的比利时，代表亚洲出战的五支球队则将遇到严峻挑战。

明年的世界杯是第一次在东欧国家进行，有过两次举办奥运会经验的俄罗斯对此非常重视，总统普京亲自出席抽签仪式，并和国际足联主席因凡蒂诺一起亮相并先后献上了开场词。除了东道主俄罗斯之外，其余七个种子队直接按照国际足联今年10月的积分排名来确定。

前世界冠军成员西班牙的普约尔、巴西的卡福、法国的布兰科、英格兰的班克斯、意大利的卡纳瓦罗、阿根廷的马拉多纳以及乌拉圭的弗兰和俄罗斯的西蒙尼扬作为抽签嘉宾将32支球队分在了八个小组里，其中恒大主帅卡纳瓦罗也成为抽签仪式上为数不多的中国元素。

在八个小组中，A组所在的俄罗斯签运不错，乌拉圭、埃及和沙特很难阻止东道主出线；B组将上演西班牙与葡萄牙的伊比利亚德比，而伊朗主帅奎罗斯也将面对自己的祖国；C组法国队的对手都不强；阿根廷所在的D组有冰岛和克罗地亚，梅西的挑战也不小；E组的巴西则将面对瑞士和塞尔维亚的冲击；H组虽然没有豪强，但波兰、塞内加尔、哥伦比亚和日本都有出线机会。

明年6月14日至7月15日，世界杯将在俄罗斯境内11座城市中的12座球场内举行，揭幕战和决赛都将在莫斯科的卢日尼基球场进行。





