查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 综合 ·2535个实习实训基地欢迎大学生 ·学校是毒品预防的主阵地 ·服务 体现国税温度 ·我省启动相对封闭区域成本调查 ·警惕“上有政策 下有对策” ·图文：蔬菜产业助力农民脱贫增收 ·创新方式方法 激发党建活力 ·我省力保天然气供应 ·仙桃皮影被赞“中国风动漫” ·西葡对决 法国上签 ·俄罗斯世界杯分组结果一览： 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 时事 第5版 : 综合 第6版 : 三农观察 第7版 : 万千气象 第8版 : 公告 · 2535个实习实训基地欢迎大学 · 学校是毒品预防的主阵地 · 服务 体现国税温度 · 我省启动相对封闭区域成本调查 · 警惕“上有政策 下有对策” · 图文：蔬菜产业助力农民脱贫增收 · 创新方式方法 激发党建活力 · 我省力保天然气供应 · 仙桃皮影被赞“中国风动漫” · 西葡对决 法国上签 · 俄罗斯世界杯分组结果一览： 5 综合 2017.12.2 星期六 仙桃皮影被赞“中国风动漫” 湖北日报讯 湖北日报全媒记者 别鸣 通讯员 邢君成



幕后，艺人们紧张有序操作，动作与音乐和谐搭配；幕前，波澜壮阔的湖边，绿树翠柳迎着波光摇曳，在一块湖面半掩的石头上，龟与鹤的生死较量在栩栩如生地上演。12月1日下午，这出仙桃皮影折子戏《龟与鹤》，在武汉市水果湖高中上演，高中生们被这充满乡土气息的皮影戏深深吸引，称它为“中国风动漫”。

第三届湖北地方戏曲艺术节进校园，仙桃市江汉皮影艺术团带来了皮影折子戏《龟与鹤》《狐狸与乌鸦》《金斧头》，短小精悍的剧情受到中学生们欢迎。湖北皮影是一门古老的汉族传统艺术，融传统绘画、雕刻、美术于一体，具有浓郁民间气息。专家介绍，明末清初，沔阳一带凡办会事、酬神就有唱皮影的习俗。仙桃皮影在形制上约两尺左右，造型较为写实，影戏内容丰富，有楚汉相争、三国、水浒、西游等100多个剧目。

为培育湖北地方戏曲观众群体，本届戏曲节特别设置了进大学、进校园环节。11月29日晚，咸丰县南剧艺术传承保护中心在中南民族大学上演历史剧《唐崖土司夫人》，浓郁民族风情同样吸引了师生观众，赢得阵阵掌声。

戏曲要传承发展，不能少了青少年观众。我省正是通过不断深入开展“戏曲进校园”，让戏曲吸引孩子们的兴趣，进而培育了一批又一批新一代戏曲观众群体。





