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仙桃皮影被赞“中国风动漫”
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综合
2017.12.2 星期六
仙桃皮影被赞“中国风动漫”
湖北日报讯 湖北日报全媒记者 别鸣 通讯员 邢君成
幕后，艺人们紧张有序操作，动作与音乐和谐搭配；幕前，波澜壮阔的湖边，绿树翠柳迎着波光摇曳，在一块湖面半掩的石头上，龟与鹤的生死较量在栩栩如生地上演。12月1日下午，这出仙桃皮影折子戏《龟与鹤》，在武汉市水果湖高中上演，高中生们被这充满乡土气息的皮影戏深深吸引，称它为“中国风动漫”。
第三届湖北地方戏曲艺术节进校园，仙桃市江汉皮影艺术团带来了皮影折子戏《龟与鹤》《狐狸与乌鸦》《金斧头》，短小精悍的剧情受到中学生们欢迎。湖北皮影是一门古老的汉族传统艺术，融传统绘画、雕刻、美术于一体，具有浓郁民间气息。专家介绍，明末清初，沔阳一带凡办会事、酬神就有唱皮影的习俗。仙桃皮影在形制上约两尺左右，造型较为写实，影戏内容丰富，有楚汉相争、三国、水浒、西游等100多个剧目。
为培育湖北地方戏曲观众群体，本届戏曲节特别设置了进大学、进校园环节。11月29日晚，咸丰县南剧艺术传承保护中心在中南民族大学上演历史剧《唐崖土司夫人》，浓郁民族风情同样吸引了师生观众，赢得阵阵掌声。
戏曲要传承发展，不能少了青少年观众。我省正是通过不断深入开展“戏曲进校园”，让戏曲吸引孩子们的兴趣，进而培育了一批又一批新一代戏曲观众群体。