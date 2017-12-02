查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 综合 ·2535个实习实训基地欢迎大学生 ·学校是毒品预防的主阵地 ·服务 体现国税温度 ·我省启动相对封闭区域成本调查 ·警惕“上有政策 下有对策” ·图文：蔬菜产业助力农民脱贫增收 ·创新方式方法 激发党建活力 ·我省力保天然气供应 ·仙桃皮影被赞“中国风动漫” ·西葡对决 法国上签 ·俄罗斯世界杯分组结果一览： 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 时事 第5版 : 综合 第6版 : 三农观察 第7版 : 万千气象 第8版 : 公告 · 2535个实习实训基地欢迎大学 · 学校是毒品预防的主阵地 · 服务 体现国税温度 · 我省启动相对封闭区域成本调查 · 警惕“上有政策 下有对策” · 图文：蔬菜产业助力农民脱贫增收 · 创新方式方法 激发党建活力 · 我省力保天然气供应 · 仙桃皮影被赞“中国风动漫” · 西葡对决 法国上签 · 俄罗斯世界杯分组结果一览： 5 综合 2017.12.2 星期六 气源略显吃紧 生活用气无忧 我省力保天然气供应 湖北日报讯 湖北日报讯（记者廖志慧）11月30日从省天然气公司了解到：11月22日起，我省天然气供应开始吃紧，省能源局、省天然气公司正协调上游气源，全力保供。

近日，不少武汉市民发现，家中已开通集中供暖，但到了晚上才有暖气供应，一些办公楼也限时供热。对此，武汉市天然气有限公司在各大营业大厅贴出“告客户书”回应：近期全国范围内出现用气紧张，该公司已启动冬季保供应急预案；如情况进一步加剧，将对工商企业采取限量、限时和停供措施，全力保障民生用气需求。

省天然气公司相关人士介绍，11月22日起，我省天然气供应开始吃紧，主要是上游来气减少，加上北方“煤改气”后气量需求大增。11月23日起，省能源局、省天然气公司等多次外出协调找气源，在11月23日缺口最大的时候，省天然气公司调配27万立方米管存气缓解武汉市燃眉之急。

据了解，经多方努力争取，11月27日至30日，上游每天给武汉市增加了50万立方米天然气。根据已启动的冬季保供应急预案，省、武汉市天然气公司目前正加强与上游供气方沟通协调力度，通过争取气源支持、竞价增量购气、充分利用储气设施做好应急储备等措施，全力保障全省用气需求。





