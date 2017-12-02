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综合
2017.12.2 星期六
气源略显吃紧 生活用气无忧
我省力保天然气供应
湖北日报讯 湖北日报讯（记者廖志慧）11月30日从省天然气公司了解到：11月22日起，我省天然气供应开始吃紧，省能源局、省天然气公司正协调上游气源，全力保供。
近日，不少武汉市民发现，家中已开通集中供暖，但到了晚上才有暖气供应，一些办公楼也限时供热。对此，武汉市天然气有限公司在各大营业大厅贴出“告客户书”回应：近期全国范围内出现用气紧张，该公司已启动冬季保供应急预案；如情况进一步加剧，将对工商企业采取限量、限时和停供措施，全力保障民生用气需求。
省天然气公司相关人士介绍，11月22日起，我省天然气供应开始吃紧，主要是上游来气减少，加上北方“煤改气”后气量需求大增。11月23日起，省能源局、省天然气公司等多次外出协调找气源，在11月23日缺口最大的时候，省天然气公司调配27万立方米管存气缓解武汉市燃眉之急。
据了解，经多方努力争取，11月27日至30日，上游每天给武汉市增加了50万立方米天然气。根据已启动的冬季保供应急预案，省、武汉市天然气公司目前正加强与上游供气方沟通协调力度，通过争取气源支持、竞价增量购气、充分利用储气设施做好应急储备等措施，全力保障全省用气需求。