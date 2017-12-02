查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 综合 ·2535个实习实训基地欢迎大学生 ·学校是毒品预防的主阵地 ·服务 体现国税温度 ·我省启动相对封闭区域成本调查 ·警惕“上有政策 下有对策” ·图文：蔬菜产业助力农民脱贫增收 ·创新方式方法 激发党建活力 ·我省力保天然气供应 ·仙桃皮影被赞“中国风动漫” ·西葡对决 法国上签 ·俄罗斯世界杯分组结果一览： 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 时事 第5版 : 综合 第6版 : 三农观察 第7版 : 万千气象 第8版 : 公告 · 2535个实习实训基地欢迎大学 · 学校是毒品预防的主阵地 · 服务 体现国税温度 · 我省启动相对封闭区域成本调查 · 警惕“上有政策 下有对策” · 图文：蔬菜产业助力农民脱贫增收 · 创新方式方法 激发党建活力 · 我省力保天然气供应 · 仙桃皮影被赞“中国风动漫” · 西葡对决 法国上签 · 俄罗斯世界杯分组结果一览： 5 综合 2017.12.2 星期六 创新方式方法 激发党建活力 湖北日报讯 近年来，襄阳市国税局直属税务分局围绕“以党建促税收，以税收显党建”为核心，探索建立了以“智能党建”为载体的全新网络智能化管理新模式，全面激发党建活力。

创新理念 探索“智能党建”新思路

立足实际，创新党建理念。该局创新提出了“党建与税收互融互促”工作理念，把创新工作方法和激发党建活力结合起来，推动基层党建工作由传统向现代递进，由静态向动态提升。

强化实践，创新党建管理。把党支部建在科室上，实现书记、科长两职同挑；出台党务政务“两个责任清单”，实现两责同担；编撰12万字的《党务政务制度汇编》，实现党务政务两制同建；抓实“一岗双责”，实现两标同定；创新党建与税收绩效互融、互考机制，实现两考同评。

注重实效，创新党建模式。坚持以顶层设计与基层创新并重，耗时近10个月，研发成功党建加税收“指尖党建”网络化管理软件，共设有组织生活、党员学习、党建活动等12个栏目。

凸显功能 打造“智能党建”新平台

多维展示。“智能党建”按设计功能分为多维展示、移动学习、互动活动、智能管理等4种类型。党员干部只需扫描二维码即可轻松安装“智能党建”手机APP，实现党员干部随时随地开展时政学习，并可随处查阅税收新政。

互动交流。“智能党建”的群发消息、组织活动、党员学习、党建活动以及交心谈心等功能互动性、透明性、纪实性强。每名党员学习心得和活动感悟等内容均可通过手机录入上传共享。

智能管理。各支部开展或参与各项活动通过手机记录后自动计入支部任务完成进度，并利用系统内设的评分模板，对各支部及党员自动评分。

重视运用 体验“智能党建”新需求

封闭管理防舆情。“智能党建”专制“半封闭”网络化管理，权限分为对外浏览和对内审核，将所有活动内容指定专人发布审核，有效防止各种负面舆情出现，避免了信息丢失或瞬间“淹没”。

后台管理功能强。在后台管理中，“智能党建”设置了任务管理、消息管理、组织生活、考评创优、党员管理系统参数等功能模块。从任务管理可直接量化每年工作任务下达内容及时间节点，可按信息发布的支部、人员、主题、时间进行排序和归类，节省党员干部手工抄写时间。

逾期任务常提醒。“智能党建”可按十天、五天、三天等不同时间节点对即将逾期的任务进行短信提醒，有效避免了由于工作繁忙而造成的工作失误，开辟了党建工作智能化、移动化、场景化和交互化的“先河”，得到了省市委和上级局高度肯定，并先后接待26个单位230余名代表的现场观摩和学习交流。2017年，该项目入选了国家税务总局编录的《税务系统基层党组织工作规范》。

（谢有为 马书安 李倩文）





