2535个实习实训基地欢迎大学生学校是毒品预防的主阵地服务 体现国税温度我省启动相对封闭区域成本调查警惕“上有政策 下有对策”图文：蔬菜产业助力农民脱贫增收创新方式方法 激发党建活力我省力保天然气供应仙桃皮影被赞“中国风动漫”西葡对决 法国上签俄罗斯世界杯分组结果一览：
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 第5版 综合
·2535个实习实训基地欢迎大学生
·学校是毒品预防的主阵地
·服务 体现国税温度
·我省启动相对封闭区域成本调查
·警惕“上有政策 下有对策”
·图文：蔬菜产业助力农民脱贫增收
·创新方式方法 激发党建活力
·我省力保天然气供应
·仙桃皮影被赞“中国风动漫”
·西葡对决 法国上签
·俄罗斯世界杯分组结果一览：
湖北日报电子版
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5 综合 2017.12.2 星期六
图文：蔬菜产业助力农民脱贫增收
    湖北日报讯 眼下，正是嘉鱼县潘家湾镇10万亩露地蔬菜基地收获季节。今年冬季产出的40多万吨包菜、大白菜正陆续销往全国各地和东南亚等地区。经过多年培育，“嘉鱼蔬菜”地理标识商标和“潘家湾”蔬菜商标，成为各大蔬菜批发市场上的金字招牌。蔬菜产业，也成为当地农民脱贫增收的“压舱石”。（湖北日报全媒记者 陈勇通讯员 江开群摄）


   
　