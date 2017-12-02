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我省启动相对封闭区域成本调查
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警惕“上有政策 下有对策”
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仙桃皮影被赞“中国风动漫”
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综合
2017.12.2 星期六
警惕“上有政策 下有对策”
湖北日报讯 湖北日报全媒记者 刘天纵
今年7月1日，我省执行《湖北省相对封闭区域内商品和服务价格行为规范（试行）》以来，省物价局价格举报热线接到的消费者“投诉”明显下降，飞机场、火车站“拉仇恨”的高价商品减少了，高速公路服务区也纷纷推出“同城同价”商品专区。
然而，湖北日报全媒记者走访武汉市场发现，商家已开启新营销套路，出现“上有政策、下有对策”的情况。
12月1日，在武汉天河机场T3航站楼，乐途瑞、经纬等一排超市，已看不到一般售价为2元普通矿泉水，最便宜的是4元的听装雪碧，“小茗同学”冷泡茶、海之言售价为6元，阿萨姆奶茶、脉动售价8元，均比武汉市内贵1.5元至4元。
在一家名为“湖北特色小吃”的面馆，记者看到，柜台商品价目表第一排最醒目位置的“汉味面粉”一栏，标注有鸡丝热干面15元、牛杂热干面20元、秘制炸酱面20元、招牌馄饨20元共4个选项。而售价为8元的普通热干面隐藏在菜单不起眼处。
当日12时到12时30分，记者蹲点发现，30分钟时间内，匆忙赶路的顾客憋一眼菜单后，大多购买了鸡丝热干面和牛杂热干面。
商家除了在营销手段上“玩套路”，还在“相对封闭区域”概念上“做文章”。记者调查发现，武汉部分医院、公园、火车站广场的超市，矿泉水、饮料等价格也略微偏高。
对此，省物价局成本调查监审分局相关负责人表示，目前，社会上对“相对封闭区域”的概念界定仍有分歧，各市州上报的“相对封闭区域”共289个，但实际数量可能远远不止，导致部分商家以“非相对封闭区域”为由，拒绝价格部门执法检查。这为调查整治行动带来一定阻力。