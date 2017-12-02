查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 综合 ·2535个实习实训基地欢迎大学生 ·学校是毒品预防的主阵地 ·服务 体现国税温度 ·我省启动相对封闭区域成本调查 ·警惕“上有政策 下有对策” ·图文：蔬菜产业助力农民脱贫增收 ·创新方式方法 激发党建活力 ·我省力保天然气供应 ·仙桃皮影被赞“中国风动漫” ·西葡对决 法国上签 ·俄罗斯世界杯分组结果一览： 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 时事 第5版 : 综合 第6版 : 三农观察 第7版 : 万千气象 第8版 : 公告 · 2535个实习实训基地欢迎大学 · 学校是毒品预防的主阵地 · 服务 体现国税温度 · 我省启动相对封闭区域成本调查 · 警惕“上有政策 下有对策” · 图文：蔬菜产业助力农民脱贫增收 · 创新方式方法 激发党建活力 · 我省力保天然气供应 · 仙桃皮影被赞“中国风动漫” · 西葡对决 法国上签 · 俄罗斯世界杯分组结果一览： 5 综合 2017.12.2 星期六 警惕“上有政策 下有对策” 湖北日报讯 湖北日报全媒记者 刘天纵



今年7月1日，我省执行《湖北省相对封闭区域内商品和服务价格行为规范（试行）》以来，省物价局价格举报热线接到的消费者“投诉”明显下降，飞机场、火车站“拉仇恨”的高价商品减少了，高速公路服务区也纷纷推出“同城同价”商品专区。

然而，湖北日报全媒记者走访武汉市场发现，商家已开启新营销套路，出现“上有政策、下有对策”的情况。

12月1日，在武汉天河机场T3航站楼，乐途瑞、经纬等一排超市，已看不到一般售价为2元普通矿泉水，最便宜的是4元的听装雪碧，“小茗同学”冷泡茶、海之言售价为6元，阿萨姆奶茶、脉动售价8元，均比武汉市内贵1.5元至4元。

在一家名为“湖北特色小吃”的面馆，记者看到，柜台商品价目表第一排最醒目位置的“汉味面粉”一栏，标注有鸡丝热干面15元、牛杂热干面20元、秘制炸酱面20元、招牌馄饨20元共4个选项。而售价为8元的普通热干面隐藏在菜单不起眼处。

当日12时到12时30分，记者蹲点发现，30分钟时间内，匆忙赶路的顾客憋一眼菜单后，大多购买了鸡丝热干面和牛杂热干面。

商家除了在营销手段上“玩套路”，还在“相对封闭区域”概念上“做文章”。记者调查发现，武汉部分医院、公园、火车站广场的超市，矿泉水、饮料等价格也略微偏高。

对此，省物价局成本调查监审分局相关负责人表示，目前，社会上对“相对封闭区域”的概念界定仍有分歧，各市州上报的“相对封闭区域”共289个，但实际数量可能远远不止，导致部分商家以“非相对封闭区域”为由，拒绝价格部门执法检查。这为调查整治行动带来一定阻力。





