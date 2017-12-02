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综合
2017.12.2 星期六
为商品“平价化”打基础
我省启动相对封闭区域成本调查
湖北日报讯 湖北日报讯（记者刘天纵、通讯员沈佳）12月1日，省物价局宣布启动相对封闭区域（机场、车站、码头、景区、高速公路服务区等）商品经营成本调查，确保区域内商品价格与周边地区“大体相当”。
据省物价局介绍，从全省范围内对相对封闭区域进行商品经营成本调查，湖北系全国首例。我省自今年7月1日执行《湖北省相对封闭区域内商品和服务价格行为规范（试行）》以来，尽管组织多轮巡查，但相对封闭区域内商品价格偏高问题仍未彻底遏制。
按照部署，各市州成本机构在所辖区域的相对封闭区域，要选择账册齐全的餐饮店、便利店（超市）经营者实施成本调查；对每家经营者至少选择3个商品（品种）进行经营成本调查，以矿泉水、饮料、方便面、油条、热干面、牛肉面等常用品种为主，并按规定公开成本调查结果。
相对封闭区域内商品价格偏高根源何在？武汉的火车站、机场部分店铺商家向湖北日报全媒记者反映：主要原因是业主方收的租金很高，租金水平一般是周边区域3倍以上。此外，运输成本也一定程度拉高了物价。
成本调查是否会成为商家卖高价的借口？省物价局表示，此前的检查中，部分相对封闭区域业主对租金偏高问题，以“商业秘密”为由拒绝透露。此次成本调查的根本目的是规范相对封闭区域的价格行为，必须“探底、查透”成本构成，为区域内商品“平价化”打基础。
为引导相对封闭区域租金水平合理下调，省物价局要求相关管理单位或业主，必须把商品价格“大体相当”作为招商（招租）的重要条件，并适当降低租金标准、减免有关管理费用，为相对封闭区域内外价格水平“大体相当”创造条件。