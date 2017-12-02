查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 综合 ·2535个实习实训基地欢迎大学生 ·学校是毒品预防的主阵地 ·服务 体现国税温度 ·我省启动相对封闭区域成本调查 ·警惕“上有政策 下有对策” ·图文：蔬菜产业助力农民脱贫增收 ·创新方式方法 激发党建活力 ·我省力保天然气供应 ·仙桃皮影被赞“中国风动漫” ·西葡对决 法国上签 ·俄罗斯世界杯分组结果一览： 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 时事 第5版 : 综合 第6版 : 三农观察 第7版 : 万千气象 第8版 : 公告 · 2535个实习实训基地欢迎大学 · 学校是毒品预防的主阵地 · 服务 体现国税温度 · 我省启动相对封闭区域成本调查 · 警惕“上有政策 下有对策” · 图文：蔬菜产业助力农民脱贫增收 · 创新方式方法 激发党建活力 · 我省力保天然气供应 · 仙桃皮影被赞“中国风动漫” · 西葡对决 法国上签 · 俄罗斯世界杯分组结果一览： 5 综合 2017.12.2 星期六 为商品“平价化”打基础 我省启动相对封闭区域成本调查 湖北日报讯 湖北日报讯（记者刘天纵、通讯员沈佳）12月1日，省物价局宣布启动相对封闭区域（机场、车站、码头、景区、高速公路服务区等）商品经营成本调查，确保区域内商品价格与周边地区“大体相当”。

据省物价局介绍，从全省范围内对相对封闭区域进行商品经营成本调查，湖北系全国首例。我省自今年7月1日执行《湖北省相对封闭区域内商品和服务价格行为规范（试行）》以来，尽管组织多轮巡查，但相对封闭区域内商品价格偏高问题仍未彻底遏制。

按照部署，各市州成本机构在所辖区域的相对封闭区域，要选择账册齐全的餐饮店、便利店（超市）经营者实施成本调查；对每家经营者至少选择3个商品（品种）进行经营成本调查，以矿泉水、饮料、方便面、油条、热干面、牛肉面等常用品种为主，并按规定公开成本调查结果。

相对封闭区域内商品价格偏高根源何在？武汉的火车站、机场部分店铺商家向湖北日报全媒记者反映：主要原因是业主方收的租金很高，租金水平一般是周边区域3倍以上。此外，运输成本也一定程度拉高了物价。

成本调查是否会成为商家卖高价的借口？省物价局表示，此前的检查中，部分相对封闭区域业主对租金偏高问题，以“商业秘密”为由拒绝透露。此次成本调查的根本目的是规范相对封闭区域的价格行为，必须“探底、查透”成本构成，为区域内商品“平价化”打基础。

为引导相对封闭区域租金水平合理下调，省物价局要求相关管理单位或业主，必须把商品价格“大体相当”作为招商（招租）的重要条件，并适当降低租金标准、减免有关管理费用，为相对封闭区域内外价格水平“大体相当”创造条件。





