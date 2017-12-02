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·学校是毒品预防的主阵地
·服务 体现国税温度
·我省启动相对封闭区域成本调查
·警惕“上有政策 下有对策”
·图文：蔬菜产业助力农民脱贫增收
·创新方式方法 激发党建活力
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·西葡对决 法国上签
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2535个实习实训基地欢迎大学
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学校是毒品预防的主阵地
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服务 体现国税温度
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我省启动相对封闭区域成本调查
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警惕“上有政策 下有对策”
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图文：蔬菜产业助力农民脱贫增收
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创新方式方法 激发党建活力
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我省力保天然气供应
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仙桃皮影被赞“中国风动漫”
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西葡对决 法国上签
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俄罗斯世界杯分组结果一览：
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综合
2017.12.2 星期六
服务 体现国税温度
湖北日报讯 “只有带着热情、感情去服务，才能让人感到热乎乎、暖洋洋”。在年初的工作会议上，大冶市国税局提出“服务要有温暖”，提倡“以心换心”，更加注重纳税人的获得感。
11月25日，两封感谢信摆进了大冶市国税局的荣誉室，金杯银杯不如纳税人的口碑，“有温暖的服务”换来“最有分量的褒奖”。
纳税人的事比天大
“我真的被感动了，特别是小侯，怀着身孕专程从乡下赶过来，为了我的事忙活了那么久。”一张小小的A4纸，写满会计汪健的感激。
今年“十一”期间，大冶市金年丰酒店管理有限公司出现发票短缺的情况，该公司会计汪健发出“求救信”后，大冶市国税局发出“动员令”，正在筹备婚礼的柯润、和父母在外地旅游的姜小倩纷纷主动请缨，在乡下休养的“准妈妈”侯淑芬赶回办税服务厅，让纳税人及时领购了足额的发票，解了纳税人的燃眉之急。
他们不仅急纳税人之所急，更想纳税人之所想，解纳税人之所难。
总投资34亿元的武汉重冶集团在冶公司，经历了投产、停产、复产一系列波折，为帮助企业理顺出口退税业务，大冶市国税局组建工作专班，深入该企业调研和纳税辅导16次，联合经信、工商等部门为企业把脉问诊，利用业余时间集中培训企业财务人员，专班人员3次在企业现场办公到凌晨1点多。“今年4月在美国参展后，美国市场也逐步打开，基本每月都有国外客户前来我司考察商定合作，大冶市国税局及时为我司办理出口退税，对我司的发展助力巨大。”武汉重冶集团在冶公司的钱红兵高兴地说。目前，该企业出口退税业务走上正轨，企业出口业务覆盖比利时、意大利、韩国、荷兰等10余个国家。
群众的冷暖记心间
“山上更绿了，路上更亮堂了，礼堂里的笑声更多了，乡亲们的劲头更足了，欢迎国税局的亲戚多回村里看一看。”大红的纸上，殷祖镇董口村村民的签名挤在一块，像一团火温暖了大冶市国税局干部职工的心。“不脱贫不罢休”。这是大冶市国税局对董口村村民的庄严承诺。今年来，大冶市国税局投入4万元，植树造林460亩，为该村打造“绿色银行”，启动盛斌湖自来水改造、殷黄初公路扩建、太阳能路灯全覆盖等系列民生工程。针对该村63名贫困人口，制定帮扶措施，组织干部职工“一对一”帮扶。
6月27日，由大冶市国税局帮扶48万元建设的光伏发电项目，正式并入国家电网，让董口村村民乐开了花。“预计年收益不少于5万元，守着这个项目，我们脱贫更有了底气。”该村党支部书记张吉权高兴地说。
帮扶乡下的穷亲戚尽心，帮助城里的困难户也不遗余力。大冶市东岳路街办建设社区是一个老社区，旧房子多、下岗职工多、卫生死角多。大冶市国税局包保该社区以来，借助创建全国文明城市的东风，组织志愿者到社区开展“牛皮癣”清理、背街小巷亮化美化、乱搭乱建整治等活动，让建设社区大变样。
纳税人的事比天大，因为他们把纳税人的事当成了自己的事；群众的冷暖记心间，因为他们把困难群众当成了自己的亲人。用心去服务，大冶国税局让服务有了暖暖的温度。
（陈文明 朱琪惠）