查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 综合 ·2535个实习实训基地欢迎大学生 ·学校是毒品预防的主阵地 ·服务 体现国税温度 ·我省启动相对封闭区域成本调查 ·警惕“上有政策 下有对策” ·图文：蔬菜产业助力农民脱贫增收 ·创新方式方法 激发党建活力 ·我省力保天然气供应 ·仙桃皮影被赞“中国风动漫” ·西葡对决 法国上签 ·俄罗斯世界杯分组结果一览： 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 时事 第5版 : 综合 第6版 : 三农观察 第7版 : 万千气象 第8版 : 公告 · 2535个实习实训基地欢迎大学 · 学校是毒品预防的主阵地 · 服务 体现国税温度 · 我省启动相对封闭区域成本调查 · 警惕“上有政策 下有对策” · 图文：蔬菜产业助力农民脱贫增收 · 创新方式方法 激发党建活力 · 我省力保天然气供应 · 仙桃皮影被赞“中国风动漫” · 西葡对决 法国上签 · 俄罗斯世界杯分组结果一览： 5 综合 2017.12.2 星期六 服务 体现国税温度 湖北日报讯 “只有带着热情、感情去服务，才能让人感到热乎乎、暖洋洋”。在年初的工作会议上，大冶市国税局提出“服务要有温暖”，提倡“以心换心”，更加注重纳税人的获得感。

11月25日，两封感谢信摆进了大冶市国税局的荣誉室，金杯银杯不如纳税人的口碑，“有温暖的服务”换来“最有分量的褒奖”。

纳税人的事比天大

“我真的被感动了，特别是小侯，怀着身孕专程从乡下赶过来，为了我的事忙活了那么久。”一张小小的A4纸，写满会计汪健的感激。

今年“十一”期间，大冶市金年丰酒店管理有限公司出现发票短缺的情况，该公司会计汪健发出“求救信”后，大冶市国税局发出“动员令”，正在筹备婚礼的柯润、和父母在外地旅游的姜小倩纷纷主动请缨，在乡下休养的“准妈妈”侯淑芬赶回办税服务厅，让纳税人及时领购了足额的发票，解了纳税人的燃眉之急。

他们不仅急纳税人之所急，更想纳税人之所想，解纳税人之所难。

总投资34亿元的武汉重冶集团在冶公司，经历了投产、停产、复产一系列波折，为帮助企业理顺出口退税业务，大冶市国税局组建工作专班，深入该企业调研和纳税辅导16次，联合经信、工商等部门为企业把脉问诊，利用业余时间集中培训企业财务人员，专班人员3次在企业现场办公到凌晨1点多。“今年4月在美国参展后，美国市场也逐步打开，基本每月都有国外客户前来我司考察商定合作，大冶市国税局及时为我司办理出口退税，对我司的发展助力巨大。”武汉重冶集团在冶公司的钱红兵高兴地说。目前，该企业出口退税业务走上正轨，企业出口业务覆盖比利时、意大利、韩国、荷兰等10余个国家。

群众的冷暖记心间

“山上更绿了，路上更亮堂了，礼堂里的笑声更多了，乡亲们的劲头更足了，欢迎国税局的亲戚多回村里看一看。”大红的纸上，殷祖镇董口村村民的签名挤在一块，像一团火温暖了大冶市国税局干部职工的心。“不脱贫不罢休”。这是大冶市国税局对董口村村民的庄严承诺。今年来，大冶市国税局投入4万元，植树造林460亩，为该村打造“绿色银行”，启动盛斌湖自来水改造、殷黄初公路扩建、太阳能路灯全覆盖等系列民生工程。针对该村63名贫困人口，制定帮扶措施，组织干部职工“一对一”帮扶。

6月27日，由大冶市国税局帮扶48万元建设的光伏发电项目，正式并入国家电网，让董口村村民乐开了花。“预计年收益不少于5万元，守着这个项目，我们脱贫更有了底气。”该村党支部书记张吉权高兴地说。

帮扶乡下的穷亲戚尽心，帮助城里的困难户也不遗余力。大冶市东岳路街办建设社区是一个老社区，旧房子多、下岗职工多、卫生死角多。大冶市国税局包保该社区以来，借助创建全国文明城市的东风，组织志愿者到社区开展“牛皮癣”清理、背街小巷亮化美化、乱搭乱建整治等活动，让建设社区大变样。

纳税人的事比天大，因为他们把纳税人的事当成了自己的事；群众的冷暖记心间，因为他们把困难群众当成了自己的亲人。用心去服务，大冶国税局让服务有了暖暖的温度。

（陈文明 朱琪惠）





