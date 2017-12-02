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综合
2017.12.2 星期六
学校是毒品预防的主阵地
禁毒不力的相关责任人将被处分
湖北日报讯 湖北日报讯（记者陈鹏、严运涛、通讯员姚睿）11月30日，全省青少年毒品预防教育工作现场推进会暨“禁毒先锋号”争创行动启动会议在荆门召开。
省禁毒办相关负责人介绍，学校是毒品预防的主阵地。明年，该办将对《中小学毒品预防教育读本》进行修订再版发放，要求各地积极推动禁毒知识进中考、进高考，提升老师教学、学生学习、家长关注的自觉性。未来，我省还将推动各类学校建设标准化的禁毒宣教室，经常性开展禁毒宣传活动。
目前，我省已开展涉毒学生排查登记工作，统一建立档案，有针对性加强教育管理。对首次吸毒或被引诱欺骗而吸毒的学生，以教育、感化、挽救为主，绝不能开除学籍、推向社会；对吸毒成瘾青少年，及时提供戒毒治疗服务，防止因偶吸毒品荒废学业或毁掉一辈子前程。
同时，继续推进校园周边涉毒问题排查整治，清理地下零星贩毒市场，加强娱乐场所禁毒管理，努力为学生创造远离毒品的环境。
推进会透露，2017年以来，全省查获35岁以下青少年吸毒人数、涉毒学生人数、抓获青少年制贩毒嫌疑人，与2015年同期相比，分别下降27.7%、48.8%、31.3%。
会议还要求，争创“禁毒先锋号”要做到“五有”的基本条件：即有健全的工作机构、有规范的运行机制、有浓厚的宣传氛围、有完善的保障体系、有显著的工作成效。
会上印发了《湖北省各级禁毒委员会履职尽责考核办法》，发现未完成省禁毒委员会下达的年度主要工作目标任务等9种情况，将予以通报批评、责令整改等处罚。对于因领导重视不够、措施不力、责任不落实，导致毒品问题快速发展蔓延、危害严重而被国家及省禁毒委员会列为重点整治的地区，将采取通报批评、取消评奖资格等多种处罚措施，严重的将给予禁毒工作第一责任人、主要负责人降级、撤职处分。