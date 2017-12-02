查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 综合 ·2535个实习实训基地欢迎大学生 ·学校是毒品预防的主阵地 ·服务 体现国税温度 ·我省启动相对封闭区域成本调查 ·警惕“上有政策 下有对策” ·图文：蔬菜产业助力农民脱贫增收 ·创新方式方法 激发党建活力 ·我省力保天然气供应 ·仙桃皮影被赞“中国风动漫” ·西葡对决 法国上签 ·俄罗斯世界杯分组结果一览： 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 时事 第5版 : 综合 第6版 : 三农观察 第7版 : 万千气象 第8版 : 公告 · 2535个实习实训基地欢迎大学 · 学校是毒品预防的主阵地 · 服务 体现国税温度 · 我省启动相对封闭区域成本调查 · 警惕“上有政策 下有对策” · 图文：蔬菜产业助力农民脱贫增收 · 创新方式方法 激发党建活力 · 我省力保天然气供应 · 仙桃皮影被赞“中国风动漫” · 西葡对决 法国上签 · 俄罗斯世界杯分组结果一览： 5 综合 2017.12.2 星期六 2535个实习实训基地欢迎大学生 湖北日报讯 湖北日报讯 （记者陈会君、通讯员陈维）12月2日，我省将在清华大学和中国科学院大学开展招才引智暨“我选湖北”计划推介活动，活动专门设立了大学生实习实训推介专区，介绍我省大学生实习实训政策。

今年是“我选湖北”计划实施第一年，全省已建立实习实训基地2535家，完成五年目标任务的一半。截至10月底，全省共接收实习实训大学生21.8万人。实习实训配套政策已相继出台，市校合作、校园推介、经费补贴等机制已基本建立。

此次进京推介，武汉、宜昌、襄阳等10个市州74家单位提供实习实训岗位1863个，以医疗卫生、智能制造、信息技术为主。其中医疗卫生机构需求旺盛，如华润武钢总医院首批拿出465个实习实训岗位。对于这些岗位，只要是在校大学生均可报名。实习实训期间，提供“拎包入住”的免费宿舍、购买人身安全保险、安排一对一“教学+实践”双导师指导。此外，还提供实习实训补贴，本科生不低于1000元，硕士、博士生补贴更高，例如，恩施州给实习实训的博士生每月补贴2000元，并报销来往路费。





