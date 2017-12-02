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第5版 综合
·2535个实习实训基地欢迎大学生
·学校是毒品预防的主阵地
·服务 体现国税温度
·我省启动相对封闭区域成本调查
·警惕“上有政策 下有对策”
·图文：蔬菜产业助力农民脱贫增收
·创新方式方法 激发党建活力
·我省力保天然气供应
·仙桃皮影被赞“中国风动漫”
·西葡对决 法国上签
·俄罗斯世界杯分组结果一览：
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2535个实习实训基地欢迎大学
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学校是毒品预防的主阵地
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服务 体现国税温度
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我省启动相对封闭区域成本调查
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警惕“上有政策 下有对策”
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图文：蔬菜产业助力农民脱贫增收
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创新方式方法 激发党建活力
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我省力保天然气供应
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仙桃皮影被赞“中国风动漫”
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西葡对决 法国上签
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俄罗斯世界杯分组结果一览：
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综合
2017.12.2 星期六
2535个实习实训基地欢迎大学生
湖北日报讯 湖北日报讯 （记者陈会君、通讯员陈维）12月2日，我省将在清华大学和中国科学院大学开展招才引智暨“我选湖北”计划推介活动，活动专门设立了大学生实习实训推介专区，介绍我省大学生实习实训政策。
今年是“我选湖北”计划实施第一年，全省已建立实习实训基地2535家，完成五年目标任务的一半。截至10月底，全省共接收实习实训大学生21.8万人。实习实训配套政策已相继出台，市校合作、校园推介、经费补贴等机制已基本建立。
此次进京推介，武汉、宜昌、襄阳等10个市州74家单位提供实习实训岗位1863个，以医疗卫生、智能制造、信息技术为主。其中医疗卫生机构需求旺盛，如华润武钢总医院首批拿出465个实习实训岗位。对于这些岗位，只要是在校大学生均可报名。实习实训期间，提供“拎包入住”的免费宿舍、购买人身安全保险、安排一对一“教学+实践”双导师指导。此外，还提供实习实训补贴，本科生不低于1000元，硕士、博士生补贴更高，例如，恩施州给实习实训的博士生每月补贴2000元，并报销来往路费。