查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 时事 ·朝着建设网络强国目标不懈努力 ·打造地区国家命运共同体 ·国务院废止营业税暂行条例 ·运营总里程居世界第一 ·图文：被联合国授予和平勋章 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 时事 第5版 : 综合 第6版 : 三农观察 第7版 : 万千气象 第8版 : 公告 · 朝着建设网络强国目标不懈努力 · 打造地区国家命运共同体 · 国务院废止营业税暂行条例 · 运营总里程居世界第一 · 图文：被联合国授予和平勋章 4 时事 2017.12.2 星期六 中国第五支驻利比里亚维和警察防暴队 图文：被联合国授予和平勋章 湖北日报讯 11月30日，在利比里亚首都蒙罗维亚中国维和警察防暴队营区举行的授勋仪式上，联合国秘书长特别代表法里德·扎里夫（左一）为中国第五支驻利比里亚维和警察防暴队政委陈利华佩戴和平勋章。

联合国驻利比里亚特派团（联利团）11月30日代表联合国向中国第五支驻利比里亚维和警察防暴队全体140名队员授予联合国“和平勋章”，以表彰他们在维和行动中作出的突出贡献。 （新华社发）





