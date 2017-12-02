查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 时事 ·朝着建设网络强国目标不懈努力 ·打造地区国家命运共同体 ·国务院废止营业税暂行条例 ·运营总里程居世界第一 ·图文：被联合国授予和平勋章 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 时事 第5版 : 综合 第6版 : 三农观察 第7版 : 万千气象 第8版 : 公告 · 朝着建设网络强国目标不懈努力 · 打造地区国家命运共同体 · 国务院废止营业税暂行条例 · 运营总里程居世界第一 · 图文：被联合国授予和平勋章 4 时事 2017.12.2 星期六 我国内地32城市开通轨道交通 运营总里程居世界第一 湖北日报讯 据新华社杭州12月1日电 记者从1日举行的公交都市创建暨综合运输服务示范城市建设工作推进会上获悉，目前中国内地已有32个城市开通轨道交通，运营总里程超4000公里，位居世界第一位。

交通运输部副部长刘小明介绍，2016年中国内地城市完成客运量161.4亿人，同比增长15.3%，尤其是北京、上海、广州等城市轨道交通日均客运量占公共交通的比例已超过50%。据悉，预计到2020年末，全国城市轨道交通运营总里程将超过7000公里，开通城市数达到40个，在方便民众出行、缓解交通拥堵、减少空气污染等方面将发挥更重要作用。





