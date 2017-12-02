朝着建设网络强国目标不懈努力打造地区国家命运共同体国务院废止营业税暂行条例运营总里程居世界第一图文：被联合国授予和平勋章
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 第4版 时事
·朝着建设网络强国目标不懈努力
·打造地区国家命运共同体
·国务院废止营业税暂行条例
·运营总里程居世界第一
·图文：被联合国授予和平勋章
湖北日报电子版
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4 时事 2017.12.2 星期六
国务院废止营业税暂行条例
修改增值税暂行条例
    湖北日报讯 据新华社北京12月1日电 国务院总理李克强日前签署国务院令，公布《国务院关于废止〈中华人民共和国营业税暂行条例〉和修改〈中华人民共和国增值税暂行条例〉的决定》，自公布之日起施行。
    按照党中央、国务院的部署，2012年启动营业税改征增值税试点，2016年5月1日全面推开。营改增是推进供给侧结构性改革的重大举措，是近年来我国实施的减税规模最大的改革措施，也是本届政府推进财税体制改革的重头戏。营改增对于推动构建统一简洁税制和消除重复征税、有效减轻企业和群众负担，拉长产业链条扩大税基，落实创新驱动发展战略、促进新动能成长和产业升级，带动增加就业，起到了一举多得的重要作用，既为当前经济增长提供了有力支撑，也为今后持续发展增添了强劲动力。
    全面推开营改增试点后，原来实行营业税的服务业领域已统一征收增值税，实质上全面取消了实施60多年的营业税，《中华人民共和国营业税暂行条例》实际已停止执行。为依法巩固和扩大营改增大幅减税成果，国务院决定废止《中华人民共和国营业税暂行条例》，同时对《中华人民共和国增值税暂行条例》作相应修改，修改的主要内容是：调整完善增值税征税范围，将销售服务、无形资产、不动产的单位和个人规定为增值税纳税人，并明确相应税率；根据13%这一档增值税率已取消的情况，将销售或进口粮食、图书、饲料等货物的税率由13%降至11%。同时，目前对部分行业实施的过渡性政策保持不变。


   
　