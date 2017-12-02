查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 时事 ·朝着建设网络强国目标不懈努力 ·打造地区国家命运共同体 ·国务院废止营业税暂行条例 ·运营总里程居世界第一 ·图文：被联合国授予和平勋章 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 时事 第5版 : 综合 第6版 : 三农观察 第7版 : 万千气象 第8版 : 公告 · 朝着建设网络强国目标不懈努力 · 打造地区国家命运共同体 · 国务院废止营业税暂行条例 · 运营总里程居世界第一 · 图文：被联合国授予和平勋章 4 时事 2017.12.2 星期六 国务院废止营业税暂行条例 修改增值税暂行条例 湖北日报讯 据新华社北京12月1日电 国务院总理李克强日前签署国务院令，公布《国务院关于废止〈中华人民共和国营业税暂行条例〉和修改〈中华人民共和国增值税暂行条例〉的决定》，自公布之日起施行。

按照党中央、国务院的部署，2012年启动营业税改征增值税试点，2016年5月1日全面推开。营改增是推进供给侧结构性改革的重大举措，是近年来我国实施的减税规模最大的改革措施，也是本届政府推进财税体制改革的重头戏。营改增对于推动构建统一简洁税制和消除重复征税、有效减轻企业和群众负担，拉长产业链条扩大税基，落实创新驱动发展战略、促进新动能成长和产业升级，带动增加就业，起到了一举多得的重要作用，既为当前经济增长提供了有力支撑，也为今后持续发展增添了强劲动力。

全面推开营改增试点后，原来实行营业税的服务业领域已统一征收增值税，实质上全面取消了实施60多年的营业税，《中华人民共和国营业税暂行条例》实际已停止执行。为依法巩固和扩大营改增大幅减税成果，国务院决定废止《中华人民共和国营业税暂行条例》，同时对《中华人民共和国增值税暂行条例》作相应修改，修改的主要内容是：调整完善增值税征税范围，将销售服务、无形资产、不动产的单位和个人规定为增值税纳税人，并明确相应税率；根据13%这一档增值税率已取消的情况，将销售或进口粮食、图书、饲料等货物的税率由13%降至11%。同时，目前对部分行业实施的过渡性政策保持不变。





