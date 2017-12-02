查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 时事 ·朝着建设网络强国目标不懈努力 ·打造地区国家命运共同体 ·国务院废止营业税暂行条例 ·运营总里程居世界第一 ·图文：被联合国授予和平勋章 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 时事 第5版 : 综合 第6版 : 三农观察 第7版 : 万千气象 第8版 : 公告 · 朝着建设网络强国目标不懈努力 · 打造地区国家命运共同体 · 国务院废止营业税暂行条例 · 运营总里程居世界第一 · 图文：被联合国授予和平勋章 4 时事 2017.12.2 星期六 李克强出席上合组织成员国总理会议强调 打造地区国家命运共同体 湖北日报讯 据新华社俄罗斯索契12月1日电 当地时间12月1日下午，国务院总理李克强在索契雷迪森会议中心出席上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第十六次会议。俄罗斯总理梅德韦杰夫、哈萨克斯坦总理萨金塔耶夫、吉尔吉斯斯坦总理伊萨科夫、塔吉克斯坦总理拉苏尔佐达、乌兹别克斯坦总理阿里波夫、巴基斯坦总理阿巴西和印度政府代表等与会。

李克强在讲话中就各成员国一道努力，夯实团结互信，深化务实合作，同心协力打造地区国家命运共同体提出以下建议：

第一，塑造安全稳定的地区环境。秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，开展安全合作。各方应尽快批准《上合组织反极端主义公约》生效，加强执法安全合作机制建设，推进禁毒、打击跨境犯罪等合作。

第二，加快发展战略对接合作。目前，中国同上合组织成员国的发展战略对接合作已进入从理念到行动、从规划到实施的新阶段。发展是应对地区冲突和地缘政治不稳定因素的有效途径。

第三，提升贸易自由化便利化水平。抓住世界经济向好、全球贸易回升的机遇，打造区域大市场，稳步推进贸易自由化便利化，加快商签《上合组织贸易便利化协定》，做好上合组织自贸区可行性研究，支持跨境电子商务发展，加强成员国间服务贸易合作。

第四，构建快捷便利的联通格局。推进交通规划、技术标准体系对接，提高区域物流运输效率。推动地区交通、能源、信息和通信网络建设。中方支持亚洲基础设施投资银行、丝路基金、上合组织银联体等金融机构为互联互通项目提供更多融资支持。

第五，推进产能与创新合作深入发展。提高投资便利化水平，推进经贸合作园区、产能合作示范基地建设，加快推动一批重点项目落地。加强地学、航天等领域多边合作，鼓励创新创业，加强清洁能源开发和绿色经济等领域合作。促进中小企业合作。

第六，系牢人文交流合作纽带。树立上合组织“大家庭”意识，持续推进教育、科技、文化、卫生、环保、体育、旅游、青年、地方等交流与合作。

李克强强调，今年以来，中国经济“稳”的基础更巩固、“进”的格局更明显、“好”的趋势在加强，已转向高质量发展阶段，将为中国与上合组织国家的合作带来新机遇，为共同发展增添新动力。前不久召开的中国共产党第十九次全国代表大会，制定了新时代中国发展的宏伟蓝图和行动纲领。中国将把自身发展同地区国家发展对接起来，把自身安全同地区国家安全融合起来，与上合组织国家共同打造周边命运共同体。我们并肩开辟的睦邻友好、共同发展之路必将越走越宽广。

与会领导人表示，维护地区稳定、促进经济发展符合上合组织各成员国共同利益。上合组织合作势头很好，潜力很大，应秉持“上海精神”，加强发展战略对接，推进互联互通和区域贸易一体化建设，深化能源、农业、金融、投资、科技创新、数字经济、地方等领域合作，支持各国企业参与区域经济合作，进一步提升上合组织的影响力，共促地区和平稳定，共谋可持续发展繁荣。

李克强同与会成员国领导人签署并发表联合公报，批准上合组织经贸、财政、安全等领域多项合作协定和决议。





