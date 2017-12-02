查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 时事 ·朝着建设网络强国目标不懈努力 ·打造地区国家命运共同体 ·国务院废止营业税暂行条例 ·运营总里程居世界第一 ·图文：被联合国授予和平勋章 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 时事 第5版 : 综合 第6版 : 三农观察 第7版 : 万千气象 第8版 : 公告 · 朝着建设网络强国目标不懈努力 · 打造地区国家命运共同体 · 国务院废止营业税暂行条例 · 运营总里程居世界第一 · 图文：被联合国授予和平勋章 4 时事 2017.12.2 星期六 朝着建设网络强国目标不懈努力 ——习近平总书记引领推动网络强国战略综述 湖北日报讯 人民日报记者



“互联网是20世纪最伟大的发明之一，给人们的生产生活带来巨大变化，对很多领域的创新发展起到很强带动作用”；“要紧紧牵住核心技术自主创新这个‘牛鼻子’”“我国网信领域广大企业家、专家学者、科技人员要树立这个雄心壮志，要争这口气，努力尽快在核心技术上取得新的重大突破”；“网络空间不是‘法外之地’”“要坚持依法治网、依法办网、依法上网，让互联网在法治轨道上健康运行”；“互联网是人类的共同家园。让这个家园更美丽、更干净、更安全，是国际社会的共同责任”……

新理念指导新实践，新思想引领新时代，新战略开启新征程。

党的十八大以来，习近平总书记以宏阔视野和战略思维，高瞻远瞩地提出了网络强国战略思想，就如何认识、运用、发展、管理互联网等提出了一系列战略性、前瞻性、创造性观点，深刻回答了中国是否要发展互联网、怎样发展互联网等重大理论和实践问题，深刻揭示了互联网的本质特征、发展规律、发展路径。

习近平总书记的网络强国战略思想，是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，是中国特色社会主义治网之道的科学总结和理论升华，是引领网信事业发展的思想指南和行动遵循。

在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国网络强国战略蹄疾步稳，互联网基础设施加快建设，自主创新能力不断增强，信息经济蓬勃发展，网络空间日渐清朗，互联网成为国家发展的重要驱动力，一幅五彩斑斓的网络强国画卷正在徐徐展开。



“世界因互联网而更多彩，生活因互联网而更丰富”



“为建设科技强国、质量强国、航天强国、网络强国、交通强国、数字中国、智慧社会提供有力支撑”“加强互联网内容建设，建立网络综合治理体系，营造清朗的网络空间”“善于运用互联网技术和信息化手段开展工作”……2017年10月18日，习近平总书记在党的十九大报告中多次提及互联网，他对互联网发展的高度重视，源于对网络强国战略的深入思考，源于让互联网更好造福国家和人民的真挚情怀，源于构建网络空间命运共同体的执着坚毅。“跨越长城，走向世界。”1987年，一封简短的电子邮件从北京发出，标志着中国人“触网”的序幕正式拉开。这一年，中国的GDP为1.2万亿元。

30年后，在中国街头，智能手机成为大众“标配”，互联网变得不可或缺。如今，中国的GDP达80万亿元，稳坐世界第二大经济体的位置。

中国奇迹的背后，是对历史机遇的深刻把握。而在众多的历史机遇中闪耀着科技革命的光芒。

2016年5月30日，在全国科技创新大会、两院院士大会、中国科协第九次全国代表大会上，习近平总书记指出，历史经验表明，科技革命总是能够深刻改变世界发展格局，“20世纪前期，量子论、相对论的诞生形成了第二次科学革命，继而发生了信息科学、生命科学变革，基于新科学知识的重大技术突破层出不穷，引发了以航空、电子技术、核能、航天、计算机、互联网等为里程碑的技术革命，极大提高了人类认识自然、利用自然的能力和社会生产力水平。一些国家抓住科技革命的难得机遇，实现了经济实力、科技实力、国防实力迅速增强，综合国力快速提升”。

然而，并不是每一次科技革命都被中国把握。为了实现中华民族伟大复兴的历史使命，中国共产党带领人民历经千难万险、付出巨大牺牲，攻克了一个又一个看似不可攻克的难关，创造了一个又一个彪炳史册的人间奇迹。

大数据、云计算、移动互联网……以新一代信息技术为代表的科技革命风起云涌，这是改变世界的力量，也是中华民族的一个重要历史机遇，我们必须牢牢抓住，决不能同这样的历史机遇失之交臂。

2015年12月16日，在出席第二届世界互联网大会时，习近平总书记深刻指出，以互联网为代表的信息技术日新月异，引领了社会生产新变革，创造了人类生活新空间，拓展了国家治理新领域，极大提高了人类认识世界、改造世界的能力。“互联网让世界变成了‘鸡犬之声相闻’的地球村，相隔万里的人们不再‘老死不相往来’。可以说，世界因互联网而更多彩，生活因互联网而更丰富。”

同日，习近平总书记在浙江乌镇视察“互联网之光”博览会时指出：“互联网是20世纪最伟大的发明之一，给人们的生产生活带来巨大变化，对很多领域的创新发展起到很强带动作用。”

互联网之光是时代之光，它“深刻改变着人类的思维、生产、生活、学习方式，深刻展示了世界发展的前景”“代表着新的生产力、新的发展方向”。新时代的中国无疑把握住了这一历史机遇，实现了互联网领域的跨越式发展。2017年8月，中国互联网络信息中心发布的第40次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2017年6月，中国网民规模达到7.51亿，占全球网民总数的五分之一。互联网普及率为54.3%，超过全球平均水平4.6个百分点。



“建设网络强国的战略部署要与‘两个一百年’奋斗目标同步推进”



“现在，互联网越来越成为人们学习、工作、生活的新空间，越来越成为获取公共服务的新平台。我国有7亿网民，这是一个了不起的数字，也是一个了不起的成就。”2016年4月19日，在网络安全和信息化工作座谈会上，习近平总书记用“两个了不起”来形容中国在互联网领域取得的成就。

2014年2月27日，习近平总书记主持召开中央网络安全和信息化领导小组第一次会议，亲自担任中央网络安全和信息化领导小组组长，展现出非凡的远见和担当。就是在这次会议上，习近平总书记指出，我国互联网和信息化工作取得了显著发展成就，网络走入千家万户，网民数量世界第一，我国已成为网络大国。同时也要看到，我们在自主创新方面还相对落后，区域和城乡差异比较明显，特别是人均带宽与国际先进水平差距较大，国内互联网发展瓶颈仍然较为突出。

习近平总书记在这次会上强调，建设网络强国的战略部署要与“两个一百年”奋斗目标同步推进，向着网络基础设施基本普及、自主创新能力显著增强、信息经济全面发展、网络安全保障有力的目标不断前进。

从“网络大国”到“网络强国”，一字之变，预示着中国互联网发展进入全新的时代。

互联网核心技术是最大的“命门”。对于立志建成网络强国的中国来说，在核心技术上取得突破显得尤为迫切。习近平总书记在网络安全和信息化工作座谈会上指出：“我们要掌握我国互联网发展主动权，保障互联网安全、国家安全，就必须突破核心技术这个难题，争取在某些领域、某些方面实现‘弯道超车’。”

突破核心技术，人才是关键。“网络空间的竞争，归根结底是人才竞争。建设网络强国，没有一支优秀的人才队伍，没有人才创造力迸发、活力涌流，是难以成功的。”习近平总书记指出，“念好了人才经，才能事半功倍。”

2016年7月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《国家信息化发展战略纲要》提出，依托国家重大人才工程，加大对信息化领军人才支持力度，培养造就世界水平的科学家、网络科技领军人才、卓越工程师、高水平创新团队和信息化管理人才。吸引和扶持海外高层次人才回国创新创业，建立海外人才特聘专家制度，对需要引进的特殊人才，降低永久居留权门槛，探索建立技术移民制度，提高我国在全球配置人才资源能力。

长期以来，在技术发展上有两种观点，一种观点认为，要关起门来，另起炉灶，彻底摆脱对外国技术的依赖，靠自主创新谋发展，否则总跟在别人后面跑，永远追不上。另一种观点认为，要开放创新，站在巨人肩膀上发展自己的技术，不然也追不上。

对此，习近平总书记指出：“这两种观点都有一定道理，但也都绝对了一些，没有辩证看待问题。一方面，核心技术是国之重器，最关键最核心的技术要立足自主创新、自立自强。市场换不来核心技术，有钱也买不来核心技术，必须靠自己研发、自己发展。另一方面，我们强调自主创新，不是关起门来搞研发，一定要坚持开放创新，只有跟高手过招才知道差距，不能夜郎自大。”“正确处理开放和自主的关系”“在科研投入上集中力量办大事”“积极推动核心技术成果转化”“推动强强联合、协同攻关”，习近平总书记为我国信息技术产业发展指明了方向。

2016年10月9日，中共中央政治局就实施网络强国战略进行第三十六次集体学习。习近平总书记在主持学习时提出要努力做到“六个加快”：加快推进网络信息技术自主创新，加快数字经济对经济发展的推动，加快提高网络管理水平，加快增强网络空间安全防御能力，加快用网络信息技术推进社会治理，加快提升我国对网络空间的国际话语权和规则制定权，朝着建设网络强国目标不懈努力。

网络强国战略的实施，适应了新时代我国社会主要矛盾的新变化，适应了新时代分两步实现社会主义现代化强国目标的新要求，为中国发展擘画了新蓝图，为民族复兴提供了新引擎。



“让亿万人民在共享互联网发展成果上有更多获得感”



2016年9月3日，杭州，二十国集团工商峰会，习近平总书记对建设创新型世界经济、开辟增长源泉提出中国方案——“创新是从根本上打开增长之锁的钥匙。以互联网为核心的新一轮科技和产业革命蓄势待发，人工智能、虚拟现实等新技术日新月异，虚拟经济与实体经济的结合，将给人们的生产方式和生活方式带来革命性变化。这种变化不会一蹴而就，也不会一帆风顺，需要各国合力推动，在充分放大和加速其正面效应的同时，把可能出现的负面影响降到最低。”

习近平总书记把创新增长方式设定为杭州峰会重点议题，推动制定《二十国集团创新增长蓝图》，还通过了《二十国集团数字经济发展与合作倡议》，“数字经济”这一全新的经济概念一经提出，便受到全世界的关注。

一个多月后的中共中央政治局第三十六次集体学习时，习近平总书记强调，世界经济加速向以网络信息技术产业为重要内容的经济活动转变。我们要把握这一历史契机，以信息化培育新动能，用新动能推动新发展。要加大投入，加强信息基础设施建设，推动互联网和实体经济深度融合，加快传统产业数字化、智能化，做大做强数字经济，拓展经济发展新空间。

随着网络强国战略、国家信息化发展战略、国家大数据战略、“互联网+”行动计划、电子商务系列政策措施等一系列重大战略和行动的实施，中国数字经济进一步创新发展，呈现出了良好的发展态势。

互联网带来的改变不仅在经济领域，也为国家管理开辟新途径，为社会治理创新提供新手段。“我们要深刻认识互联网在国家管理和社会治理中的作用，以推行电子政务、建设新型智慧城市等为抓手，以数据集中和共享为途径，建设全国一体化的国家大数据中心，推进技术融合、业务融合、数据融合，实现跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务。”习近平总书记指出，要强化互联网思维，利用互联网扁平化、交互式、快捷性优势，推进政府决策科学化、社会治理精准化、公共服务高效化，用信息化手段更好感知社会态势、畅通沟通渠道、辅助决策施政。

今天，随着互联网特别是移动互联网的发展，我国社会治理模式正在从单向管理转向双向互动，从线下转向线上线下融合，从单纯的政府监管向更加注重社会协同治理转变。“坚持以人民为中心”，“人民”始终是习近平总书记的最大牵挂。在发展互联网上，他也始终把人民放在最高位置，“要适应人民期待和需求，加快信息化服务普及，降低应用成本，为老百姓提供用得上、用得起、用得好的信息服务，让亿万人民在共享互联网发展成果上有更多获得感。”习近平总书记指出。在总书记看来，发展互联网最重要的目的就是“让互联网更好造福国家和人民”。



“没有网络安全就没有国家安全，没有信息化就没有现代化”



安全是发展的前提，发展是安全的保障，安全和发展要同步推进。在发展新技术新业务时，必须警惕风险蔓延。

习近平总书记对处理安全和发展的关系高度重视，在中央网络安全和信息化领导小组成立之初，他就敏锐地洞察到网络安全的重要性。“没有网络安全就没有国家安全，没有信息化就没有现代化。”习近平总书记的这一论述，把网络安全上升到了国家安全的层面，列于和国家信息化同等重要的位置。

面对复杂严峻的网络安全形势，习近平总书记强调，保持清醒头脑，各方面齐抓共管，切实维护网络安全。

2013年11月，党的十八届三中全会作出的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出，坚持积极利用、科学发展、依法管理、确保安全的方针，加大依法管理网络力度，完善互联网管理领导体制。目的是整合相关机构职能，形成从技术到内容、从日常安全到打击犯罪的互联网管理合力，确保网络正确运用和安全。

2016年11月，《中华人民共和国网络安全法》高票通过，成为我国首部网络安全领域的法律。“在我国，7亿多人上互联网，肯定需要管理，而且这个管理是很复杂、很繁重的。企业要承担企业的责任，党和政府要承担党和政府的责任，哪一边都不能放弃自己的责任。网上信息管理，网站应负主体责任，政府行政管理部门要加强监管。主管部门、企业要建立密切协作协调的关系，避免过去经常出现的‘一放就乱、一管就死’现象，走出一条齐抓共管、良性互动的新路。”习近平总书记对互联网管理提出明确要求。

对互联网实行科学管理，对网络秩序进行依法整治，使安全的篱笆得以扎紧，网络空间得以清朗，国家网络安全屏障得以巩固。

行生于己，名生于人。“只有富有爱心的财富才是真正有意义的财富，只有积极承担社会责任的企业才是最有竞争力和生命力的企业。办网站的不能一味追求点击率，开网店的要防范假冒伪劣，做社交平台的不能成为谣言扩散器，做搜索的不能仅以给钱的多少作为排位的标准。”习近平总书记对广大互联网企业提出殷切期望，“坚持经济效益和社会效益统一，在自身发展的同时，饮水思源，回报社会，造福人民”。

互联网是一个社会信息大平台，亿万网民在上面获得信息、交流信息，这会对他们的求知途径、思维方式、价值观念产生重要影响，特别是会对他们对国家、对社会、对工作、对人生的看法产生重要影响。

知屋漏者在宇下，知政失者在草野。习近平总书记指出，网民来自老百姓，老百姓上了网，民意也就上了网。“群众在哪儿，我们的领导干部就要到哪儿去，不然怎么联系群众呢？各级党政机关和领导干部要学会通过网络走群众路线，经常上网看看，潜潜水、聊聊天、发发声，了解群众所思所愿，收集好想法好建议，积极回应网民关切、解疑释惑。善于运用网络了解民意、开展工作，是新形势下领导干部做好工作的基本功。各级干部特别是领导干部一定要不断提高这项本领。”他强调，“让互联网成为我们同群众交流沟通的新平台，成为了解群众、贴近群众、为群众排忧解难的新途径，成为发扬人民民主、接受人民监督的新渠道”。



“互联网虽然是无形的，但运用互联网的人们都是有形的，互联网是人类的共同家园”



初冬，浙江乌镇。烟雨画巷，粉墙黛瓦，桨声舟影，流水人家。12月3日，第四届世界互联网大会将如约而至，千年古镇再次迎来八方宾客“水乡论剑”、共商“网”事。

这是世界互联网领域一年一度的重要约会，也是世界了解中国、中国走向世界的重要窗口，更是倾听中国声音、凝聚国际共识的重要舞台。

乌镇世界互联网大会已经成功举办了3届。习近平总书记对每届大会都给予瞩望：首届大会，发来贺词；第二届大会，出席开幕式并发表主旨演讲；第三届大会，通过视频发表重要讲话。“网络安全是全球性挑战，没有哪个国家能够置身事外、独善其身，维护网络安全是国际社会的共同责任。”在第二届世界互联网大会开幕式上，习近平总书记提出“构建网络空间命运共同体”。从此，“构建网络空间命运共同体”不仅成为世界互联网大会的主题，更成为世界关注的话题。

早在2014年7月16日出访巴西时，习近平总书记就在巴西国会的演讲中指出，当今世界，互联网发展对国家主权、安全、发展利益提出了新的挑战，必须认真应对。“虽然互联网具有高度全球化的特征，但每一个国家在信息领域的主权权益都不应受到侵犯，互联网技术再发展也不能侵犯他国的信息主权。在信息领域没有双重标准，各国都有权维护自己的信息安全，不能一个国家安全而其他国家不安全，一部分国家安全而另一部分国家不安全，更不能牺牲别国安全谋求自身所谓绝对安全。”他强调，“国际社会要本着相互尊重和相互信任的原则，通过积极有效的国际合作，共同构建和平、安全、开放、合作的网络空间，建立多边、民主、透明的国际互联网治理体系”。

在第二届世界互联网大会开幕式上，习近平总书记指出：“随着世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，互联网对人类文明进步将发挥更大促进作用。同时，互联网领域发展不平衡、规则不健全、秩序不合理等问题日益凸显。不同国家和地区信息鸿沟不断拉大，现有网络空间治理规则难以反映大多数国家意愿和利益；世界范围内侵害个人隐私、侵犯知识产权、网络犯罪等时有发生，网络监听、网络攻击、网络恐怖主义活动等成为全球公害。”他强调，面对这些问题和挑战，国际社会应该在相互尊重、相互信任的基础上，加强对话合作，推动互联网全球治理体系变革，共同构建和平、安全、开放、合作的网络空间，建立多边、民主、透明的全球互联网治理体系。“不搞网络霸权，不干涉他国内政，不从事、纵容或支持危害他国国家安全的网络活动。”“必须坚持同舟共济、互信互利的理念，摈弃零和博弈、赢者通吃的旧观念。”“用人类文明优秀成果滋养网络空间、修复网络生态。”

站在乌镇的讲台，习近平总书记率先提出推进全球互联网治理体系变革应坚持的“四项原则”：尊重网络主权、维护和平安全、促进开放合作、构建良好秩序。他还就共同构建网络空间命运共同体提出“五点主张”：加快全球网络基础设施建设，促进互联互通；打造网上文化交流共享平台，促进交流互鉴；推动网络经济创新发展，促进共同繁荣；保障网络安全，促进有序发展；构建互联网治理体系，促进公平正义。“互联网虽然是无形的，但运用互联网的人们都是有形的，互联网是人类的共同家园。让这个家园更美丽、更干净、更安全，是国际社会的共同责任。”中国最高领导人的倡议，从中国江南水乡传出，为国际互联网治理贡献了中国智慧和中国方案，奠定了互联网国际合作的基石，赢得了世界绝大多数国家的赞同，已经成为全球共识。

回望“触网”30年，互联网给中国带来历史性巨变；放眼当今世界，信息技术革命洪波涌起、风光无限。在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，中国必将以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，继续朝着建设网络强国目标不懈努力，朝着实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈努力。

（据新华社北京12月1日电 载2日《人民日报》）





