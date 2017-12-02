三大车企在汉签订战略协议省民政厅在汉推介民政PPP项目图文：红色档案里追寻初心省委宣讲团进机关进企业进高校对投标者增设不合理前置条件正风肃纪 重锤劲敲学习贯彻党的十九大精神要真正入脑入心助力湖北化工行业提档升级建设生态强省当好纪律“守门员”省政协社会和法制委员会原副主任程颖被双开
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 第3版 要闻
·三大车企在汉签订战略协议
·省民政厅在汉推介民政PPP项目
·图文：红色档案里追寻初心
·省委宣讲团进机关进企业进高校
·对投标者增设不合理前置条件
·正风肃纪 重锤劲敲
·学习贯彻党的十九大精神要真正入脑入心
·助力湖北化工行业提档升级建设生态强省
·当好纪律“守门员”
·省政协社会和法制委员会原副主任程颖被双开
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3 要闻 2017.12.2 星期六
省政协社会和法制委员会原副主任程颖被双开
    湖北日报讯 湖北日报讯 （记者杨宏斌、实习生柯锴）省纪委12月1日通报，省政协社会和法制委员会原副主任，省司法厅原党委副书记、副厅长，省监狱管理局原党委书记、局长程颖被开除党籍和公职。其涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。
    经查，程颖违反政治纪律，在省委巡视组巡视期间，向组织提供虚假说明，企图掩盖其违纪问题，在得知组织调查后，与相关人员串供堵口、订立攻守同盟，对抗组织审查。违反廉洁纪律，利用职务便利为他人谋利并收受巨额财物，涉嫌受贿犯罪；大肆收受可能影响公正执行公务的礼品礼金，多占福利住房，纵容其妻在自己管辖范围内从事营利活动。违反组织纪律，隐瞒不报个人及家庭多套房产。违反工作纪律，因自身存在严重违纪违法问题，对抓党风廉政建设底气不足，履行全面从严治党主体责任不力，导致全省监狱管理系统违纪违法问题频发，严重破坏全省监狱管理系统政治生态。


   
　