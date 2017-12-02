查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 要闻 ·三大车企在汉签订战略协议 ·省民政厅在汉推介民政PPP项目 ·图文：红色档案里追寻初心 ·省委宣讲团进机关进企业进高校 ·对投标者增设不合理前置条件 ·正风肃纪 重锤劲敲 ·学习贯彻党的十九大精神要真正入脑入心 ·助力湖北化工行业提档升级建设生态强省 ·当好纪律“守门员” ·省政协社会和法制委员会原副主任程颖被双开 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 时事 第5版 : 综合 第6版 : 三农观察 第7版 : 万千气象 第8版 : 公告 · 三大车企在汉签订战略协议 · 省民政厅在汉推介民政PPP项目 · 图文：红色档案里追寻初心 · 省委宣讲团进机关进企业进高校 · 对投标者增设不合理前置条件 · 正风肃纪 重锤劲敲 · 学习贯彻党的十九大精神要真正入 · 助力湖北化工行业提档升级建设生 · 当好纪律“守门员” · 省政协社会和法制委员会原副主任 3 要闻 2017.12.2 星期六 省政协社会和法制委员会原副主任程颖被双开 湖北日报讯 湖北日报讯 （记者杨宏斌、实习生柯锴）省纪委12月1日通报，省政协社会和法制委员会原副主任，省司法厅原党委副书记、副厅长，省监狱管理局原党委书记、局长程颖被开除党籍和公职。其涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。

经查，程颖违反政治纪律，在省委巡视组巡视期间，向组织提供虚假说明，企图掩盖其违纪问题，在得知组织调查后，与相关人员串供堵口、订立攻守同盟，对抗组织审查。违反廉洁纪律，利用职务便利为他人谋利并收受巨额财物，涉嫌受贿犯罪；大肆收受可能影响公正执行公务的礼品礼金，多占福利住房，纵容其妻在自己管辖范围内从事营利活动。违反组织纪律，隐瞒不报个人及家庭多套房产。违反工作纪律，因自身存在严重违纪违法问题，对抓党风廉政建设底气不足，履行全面从严治党主体责任不力，导致全省监狱管理系统违纪违法问题频发，严重破坏全省监狱管理系统政治生态。





