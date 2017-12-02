查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 要闻 ·三大车企在汉签订战略协议 ·省民政厅在汉推介民政PPP项目 ·图文：红色档案里追寻初心 ·省委宣讲团进机关进企业进高校 ·对投标者增设不合理前置条件 ·正风肃纪 重锤劲敲 ·学习贯彻党的十九大精神要真正入脑入心 ·助力湖北化工行业提档升级建设生态强省 ·当好纪律“守门员” ·省政协社会和法制委员会原副主任程颖被双开 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 时事 第5版 : 综合 第6版 : 三农观察 第7版 : 万千气象 第8版 : 公告 · 三大车企在汉签订战略协议 · 省民政厅在汉推介民政PPP项目 · 图文：红色档案里追寻初心 · 省委宣讲团进机关进企业进高校 · 对投标者增设不合理前置条件 · 正风肃纪 重锤劲敲 · 学习贯彻党的十九大精神要真正入 · 助力湖北化工行业提档升级建设生 · 当好纪律“守门员” · 省政协社会和法制委员会原副主任 3 要闻 2017.12.2 星期六 “铁局长”黄恩新： 当好纪律“守门员” 湖北日报讯 湖北日报全媒记者 杨宏斌 通讯员 周国红 董俊



“一点同学感情都不讲！”11月下旬的一天，应城市纪委一间办公室冲出一个干部模样的人，气呼呼地边走边说。

原来，这人是应城市纪委副书记、监察局局长黄恩新的老同学。他在今年的全市运用大数据对精准扶贫政策落实情况进行监督检查工作中失职将被追责问责，找到黄恩新说情，结果遭到拒绝。“我经常看到有干部来找黄书记说情，都是失望而归。”应城市纪委干部任娜告诉记者。“查案子最要紧的是防止说情风。只要抵得住说情、诱惑，就没有办不了的案子。”黄恩新说。

2015年，黄恩新组织开展财务票据监督检查时发现市直某局违规发放津补贴19万余元。调查过程中，该局局长四处托人说情，先后有十几拨人找到黄恩新，都被他一口回绝。

后来，该局长搬动了一位上级领导。这位领导打招呼说：“他毕竟是为单位的同志们发福利，又没有把钱装进自己的口袋。能不能只处分分管的局长，对他搞个诫勉谈话处理算了！”“这个局顶风违纪，在全市造成了不良影响。如果不处分他，那我就是履责不力，那就处分我吧！”黄恩新义正辞严地回答。

后来，该局长和分管副局长均受到党内警告处分，在全市产生较大震慑作用。

一次，黄恩新老家的村支书违反惠农政策规定，虚报截留惠农资金用于村集体支出被立案审查。

该村支书是黄恩新从小一起长大的“发小”。他带着一些土特产找到黄恩新：“这些资金也不是我自己贪污了，而是用于村集体支出，希望你手下留情。”

但黄恩新说：“我没办法对你网开一面。惠农资金是国家给乡亲们的‘奶酪’，动不得！”最后，该村支书受到党内严重警告处分。

近3年来，应城市有196名党员干部因违反中央八项规定精神受到党政纪处分，党风政风明显好转。很多人夸黄恩新是秉公执纪护党风的“铁局长”。





