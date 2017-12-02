查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 要闻 ·三大车企在汉签订战略协议 ·省民政厅在汉推介民政PPP项目 ·图文：红色档案里追寻初心 ·省委宣讲团进机关进企业进高校 ·对投标者增设不合理前置条件 ·正风肃纪 重锤劲敲 ·学习贯彻党的十九大精神要真正入脑入心 ·助力湖北化工行业提档升级建设生态强省 ·当好纪律“守门员” ·省政协社会和法制委员会原副主任程颖被双开 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 时事 第5版 : 综合 第6版 : 三农观察 第7版 : 万千气象 第8版 : 公告 · 三大车企在汉签订战略协议 · 省民政厅在汉推介民政PPP项目 · 图文：红色档案里追寻初心 · 省委宣讲团进机关进企业进高校 · 对投标者增设不合理前置条件 · 正风肃纪 重锤劲敲 · 学习贯彻党的十九大精神要真正入 · 助力湖北化工行业提档升级建设生 · 当好纪律“守门员” · 省政协社会和法制委员会原副主任 3 要闻 2017.12.2 星期六 曹广晶赴武汉工程大学宣讲十九大精神时强调 助力湖北化工行业提档升级建设生态强省 湖北日报讯 湖北日报讯（记者王理略）12月1日下午，副省长曹广晶赴武汉工程大学宣讲党的十九大精神。他强调，要全面准确学习领会党的十九大精神，深入领会习近平新时代中国特色社会主义思想，结合工作实际，为全面建设社会主义现代化强省贡献力量。

在武汉工程大学流芳校区，曹广晶查看了该校化工与制药学院、化工与环境工程学院，并与师生代表座谈交流。在认真听取师生代表发言后，曹广晶指出，党的十九大报告是对习近平新时代中国特色社会主义思想一次全面系统阐述。广大师生学习贯彻落实党的十九大精神，要把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重，深刻领会报告中阐述的“八个明确”和“十四个坚持”。

曹广晶强调，认真学习贯彻党的十九大精神，要在学懂、弄通、做实上持续发力、狠下功夫。作为拥有特色化工专业的高校，武汉工程大学应坚持创新驱动发展，助力产业的转型升级，着力推进科技成果转化和产业化，为湖北化工行业提档升级作出更大贡献，为湖北建设生态强省贡献力量。





