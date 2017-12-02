三大车企在汉签订战略协议省民政厅在汉推介民政PPP项目图文：红色档案里追寻初心省委宣讲团进机关进企业进高校对投标者增设不合理前置条件正风肃纪 重锤劲敲学习贯彻党的十九大精神要真正入脑入心助力湖北化工行业提档升级建设生态强省当好纪律“守门员”省政协社会和法制委员会原副主任程颖被双开
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 第3版 要闻
·三大车企在汉签订战略协议
·省民政厅在汉推介民政PPP项目
·图文：红色档案里追寻初心
·省委宣讲团进机关进企业进高校
·对投标者增设不合理前置条件
·正风肃纪 重锤劲敲
·学习贯彻党的十九大精神要真正入脑入心
·助力湖北化工行业提档升级建设生态强省
·当好纪律“守门员”
·省政协社会和法制委员会原副主任程颖被双开
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3 要闻 2017.12.2 星期六
王立山强调
学习贯彻党的十九大精神要真正入脑入心
    湖北日报讯 湖北日报讯（通讯员沈研）11月30日至12月1日，省委常委、省纪委书记王立山深入老河口、丹江口市宣讲党的十九大精神。他现场检查了两市纪委监察局学习贯彻十九大精神、国家监察体制改革试点进展和助力“三大攻坚战”情况，与市委领导同志、纪委领导班子成员和纪检干部面对面交流，现场出题检验学习情况，并进行点评和解答。他强调，学习贯彻党的十九大精神，必须在学懂弄通做实上下功夫，真正做到入脑入心，取得实实在在效果。
    王立山指出，学习贯彻十九大精神，是当前和今后一个时期首要政治任务。各级党组织要按照党中央和省委要求，切实抓好十九大精神的学习贯彻。领导干部要坚持原原本本学，联系实际学，做到学思践悟。纪检监察机关既要带头学习贯彻好十九大精神，也要加强对十九大精神学习贯彻情况的督查，坚决防止和纠正学习贯彻中的形式主义。
    王立山强调，推进国家监察体制改革试点工作是党委、纪委和有关部门的共同任务，必须齐抓共管、共同努力，确保积极稳妥、如期圆满完成改革试点任务。纪检监察机关要带着深厚感情为人民做事，积极为精准脱贫、污染防治、防范化解重大风险“三大攻坚战”提供坚强纪律和作风保障。


   
　