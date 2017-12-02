查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 要闻 ·三大车企在汉签订战略协议 ·省民政厅在汉推介民政PPP项目 ·图文：红色档案里追寻初心 ·省委宣讲团进机关进企业进高校 ·对投标者增设不合理前置条件 ·正风肃纪 重锤劲敲 ·学习贯彻党的十九大精神要真正入脑入心 ·助力湖北化工行业提档升级建设生态强省 ·当好纪律“守门员” ·省政协社会和法制委员会原副主任程颖被双开 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 时事 第5版 : 综合 第6版 : 三农观察 第7版 : 万千气象 第8版 : 公告 · 三大车企在汉签订战略协议 · 省民政厅在汉推介民政PPP项目 · 图文：红色档案里追寻初心 · 省委宣讲团进机关进企业进高校 · 对投标者增设不合理前置条件 · 正风肃纪 重锤劲敲 · 学习贯彻党的十九大精神要真正入 · 助力湖北化工行业提档升级建设生 · 当好纪律“守门员” · 省政协社会和法制委员会原副主任 3 要闻 2017.12.2 星期六 王立山强调 学习贯彻党的十九大精神要真正入脑入心 湖北日报讯 湖北日报讯（通讯员沈研）11月30日至12月1日，省委常委、省纪委书记王立山深入老河口、丹江口市宣讲党的十九大精神。他现场检查了两市纪委监察局学习贯彻十九大精神、国家监察体制改革试点进展和助力“三大攻坚战”情况，与市委领导同志、纪委领导班子成员和纪检干部面对面交流，现场出题检验学习情况，并进行点评和解答。他强调，学习贯彻党的十九大精神，必须在学懂弄通做实上下功夫，真正做到入脑入心，取得实实在在效果。

王立山指出，学习贯彻十九大精神，是当前和今后一个时期首要政治任务。各级党组织要按照党中央和省委要求，切实抓好十九大精神的学习贯彻。领导干部要坚持原原本本学，联系实际学，做到学思践悟。纪检监察机关既要带头学习贯彻好十九大精神，也要加强对十九大精神学习贯彻情况的督查，坚决防止和纠正学习贯彻中的形式主义。

王立山强调，推进国家监察体制改革试点工作是党委、纪委和有关部门的共同任务，必须齐抓共管、共同努力，确保积极稳妥、如期圆满完成改革试点任务。纪检监察机关要带着深厚感情为人民做事，积极为精准脱贫、污染防治、防范化解重大风险“三大攻坚战”提供坚强纪律和作风保障。





