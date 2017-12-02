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11月23日，宜昌市委召开深入推进转作风、抓落实视频会议，从典型案例入手，深刻剖析其背后的作风问题，进一步正风肃纪，重锤劲敲，狠抓落实。

省委常委、宜昌市委书记周霁说，要认真贯彻落实十九大精神，树牢“四个意识”，以钉钉子精神正风肃纪，在做实上下功夫，坚决推动作风建设从“宽松软虚”走向“严紧硬实”，把各项工作推向新高度。



曝光案例 知耻而进



会上通报了近年来宜昌出现的一批负面典型，根源直指作风不严不实问题。

10月发生在远安县铁炉湾煤矿的一起瓦斯爆炸事故，致5人死亡、3人受伤，给人民群众生命财产造成重大损失。这起违法违规的责任事故背后，是县主管部门监管不力，是乡镇党委政府作风漂浮，以文件落实文件，以会议落实会议。

诸此种种，暴露出不对标看齐、不严守党内规矩；履职不力、问题频发；谋事不实、创业不实，工作不温不火、抓不紧、抓不实等作风问题。

宜昌市委动真碰硬，果断亮剑。2名县市区主职、6名部门主要领导等重要岗位“一把手”迅速被调整或免职。

据统计，今年以来，宜昌全市各级纪检监察机关共立案1415件，结案1202件，给予党纪政纪处分1164人，其中县级干部34人；运用“四种形态”处理2630人。

教训极为深刻，警钟犹在耳边。宜昌市纪委书记鲍清芬说，有的不作为、乱作为，导致扶贫资金被套取；有的履行主体责任不力，管理放松，公款被挪用；有的搞形式主义，说话办事牛头不对马嘴。

宜昌再发动员令，坚定践行以人民为中心的发展思想，以零容忍的态度，坚决整治宽松软虚等不良作风；知耻而勇，后来居上，把党的事业推向深入。



制度设计 力促转变



向作风问题亮剑，宜昌已持续近一年时间。

去年底，在突出环保问题立查立改专题会上，宜昌市委一针见血，指出一些人存在认识不到位、学习不到位、措施不到位、整改不到位、宣传不到位、作风不到位问题，解决作风问题，刻不容缓。

今年2月13日，针对旅游环境脏乱差、工作落实不力的现象，宜昌连夜召开转作风、抓落实紧急会议，在全市再动员。宜昌市委指出，各级领导干部是“关键少数”，要在以身作则、以上率下、主动作为、落地落实上，以小见大、以一当十。

通过制度设计，宜昌要求全市严格执行“六个坚持、六个严禁”，力促干部作风从“宽松软虚”向“严紧硬实”转变。

宜昌市委有关规定要求，坚持强化责任担当，领导干部要带头落实责任，带头改进作风，努力尽职尽责，严禁推责诿过；坚持高标准严要求，各级干部要潜心静气，埋头苦干，弘扬工匠精神、猛将作风，严禁得过且过；坚持较真碰硬，真管真严、敢管敢严、长管长严，面对大是大非敢于亮剑，面对歪风邪气敢于坚决斗争，严禁当“老好人”；坚持主动作为，勇于争先、自我加压、勤勉敬业，卓有成效地推进本职工作，严禁松懈麻痹；坚持实事求是，对党忠诚老实、光明磊落，重道轻术，谋事要实、创业要实、做人要实，严禁弄虚作假；坚持落地落实，强化问题导向、目标导向、效果导向，务实重行、真抓实干，严禁照抄照搬。

此前，宜昌市委就已出台“九条意见”，提出了一系列政策措施，对领导干部进行了个别谈话、实绩调研、综合评价，实地察看工作业绩，一大批“工匠+猛将”型干部进入组织视野。



扑下身子 不胜不休



转作风，抓落实，已成宜昌共识。

不当老好人，不当太平官，说干就干，迅速出击。

视频会当天下午，宜昌西南部最偏远的五峰土家族自治县牛庄乡已向全体干部传达会议精神，要求所有干部，立即沉到村组、企业第一线，具体解决精准扶贫和村民危房改造中遇到的问题。

夷陵区下堡坪乡乡长张春伟说，下堡坪不仅在第一时间传达了会议精神，并梳理出了过去工作中抓落实不够的问题，比如，山区道路险，冬天险情加剧，过去认为经济能力不够，得过且过，现在一对照，这个想法是错误的，要时时处处为人民着想，条件不足，不能搞完全的挡护栅栏，但可设置警示标志，也可间隔设置挡护墩，不能不作为。

宜昌市委要求，“四大班子”要从自身转起，要率先垂范，以上率下，更加自觉地向党中央对标看齐，坚决推动作风建设从“宽松软虚”走向“严紧硬实”，要稳扎稳打，务实求实推进正风肃纪。要扑下身子、严字当头、刀刃向内；抓重点、补短板、强弱项；落实责任，传导压力，抓点带面，持续发力，以一当十，形成常态。“既树正面导向，也用反面教材，立新风正气、刹歪风邪气，营造风清气正的政治生态是一场持久战。”宜昌市委组织部部长汪伟说，深入推进转作风，抓落实，永远在路上。





