查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 要闻 ·三大车企在汉签订战略协议 ·省民政厅在汉推介民政PPP项目 ·图文：红色档案里追寻初心 ·省委宣讲团进机关进企业进高校 ·对投标者增设不合理前置条件 ·正风肃纪 重锤劲敲 ·学习贯彻党的十九大精神要真正入脑入心 ·助力湖北化工行业提档升级建设生态强省 ·当好纪律“守门员” ·省政协社会和法制委员会原副主任程颖被双开 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 时事 第5版 : 综合 第6版 : 三农观察 第7版 : 万千气象 第8版 : 公告 · 三大车企在汉签订战略协议 · 省民政厅在汉推介民政PPP项目 · 图文：红色档案里追寻初心 · 省委宣讲团进机关进企业进高校 · 对投标者增设不合理前置条件 · 正风肃纪 重锤劲敲 · 学习贯彻党的十九大精神要真正入 · 助力湖北化工行业提档升级建设生 · 当好纪律“守门员” · 省政协社会和法制委员会原副主任 3 要闻 2017.12.2 星期六 省委宣讲团进机关进企业进高校 湖北日报讯 ●宣讲地点：省交通厅

11月23日，省委宣讲团成员、中国地质大学（武汉）校长王焰新从十九大报告概要、学习新思想、知行合一三个方面，解读论述了习近平新时代中国特色社会主义思想的新论断、新理论。省交通运输厅主要负责人表示，将切实推进十九大精神进机关、进基层、进站所、进工地，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，深入谋划我省交通运输改革发展的新蓝图，全力推进交通强国战略在湖北落地见效。

（湖北日报全媒记者 雷闯 通讯员 赵超）



●宣讲地点：省社科联

11月23日，省委宣讲团成员、省委宣传部副部长喻立平在省社科联作了题为《新时代新思想新征程》的宣讲报告。他将习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿于新时代、新矛盾、新征程、新要求等主题，结合报告的重要内容和鲜活事例，进行了深入解读。他从实践、历史、全球、理论等四个视角阐明了新时代的深刻内涵，并突出强调，站在新的历史方位上，进一步做好意识形态工作和深入推进全面从严治党的重要性。

（湖北日报全媒记者 周磊）



●宣讲地点：长航集团

11月23日，省委宣讲团成员、武汉大学质量发展战略研究院院长、教授程虹从新思想、新时代、新变革三个方面入手，对十九大精神进行深入宣讲和系统解读，从理论和实践结合的角度，深入浅出地讲述了供给侧结构性改革、经济转型背景下企业产品、服务和质量创新提高的机制与路径。长航集团党员干部纷纷表示，要深入学习、抓好思想引领、抓好精神落实、抓好工作谋划，全面贯彻落实十九大精神。

（湖北日报全媒记者 雷闯 通讯员 舒娅）



●宣讲地点:华中农业大学

11月23日，省委宣讲团成员、湖北大学校长赵凌云教授以《夺取新时代中国特色社会主义新胜利的行动纲领》为题，对十九大精神进行了宣讲。赵凌云说，十九大彰显了共产党人的历史担当、历史视野和历史豪迈，提出了中国特色社会主义新时代的政治命题和习近平新时代中国特色社会主义思想，同时十九大报告也回答了历史性和时代性问题，具有重大的意义与启示。

（湖北日报全媒记者 韩晓玲 通讯员 张非凡 蒋朝常）





