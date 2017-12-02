三大车企在汉签订战略协议省民政厅在汉推介民政PPP项目图文：红色档案里追寻初心省委宣讲团进机关进企业进高校对投标者增设不合理前置条件正风肃纪 重锤劲敲学习贯彻党的十九大精神要真正入脑入心助力湖北化工行业提档升级建设生态强省当好纪律“守门员”省政协社会和法制委员会原副主任程颖被双开
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 第3版 要闻
·三大车企在汉签订战略协议
·省民政厅在汉推介民政PPP项目
·图文：红色档案里追寻初心
·省委宣讲团进机关进企业进高校
·对投标者增设不合理前置条件
·正风肃纪 重锤劲敲
·学习贯彻党的十九大精神要真正入脑入心
·助力湖北化工行业提档升级建设生态强省
·当好纪律“守门员”
·省政协社会和法制委员会原副主任程颖被双开
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3 要闻 2017.12.2 星期六
图文：红色档案里追寻初心
    湖北日报讯 图为：观众在湖北省档案馆展厅内认真参观。（湖北日报全媒记者 张朋 摄）

    湖北日报全媒记者 周志兵 通讯员 杨微洁

    “心中有理想，脚下有力量”“信念之光是永远不灭的火种”……12月1日上午，省档案馆内，“不忘初心、牢记使命——学习贯彻党的十九大精神红色档案史料展”开展。
    展览分为“革命理想高于天”“把纪律挺在前面”“坚持以人民为中心”“继承和弘扬红色家风”四部分，生动展示了中国共产党和老一辈无产阶级革命家为人民谋幸福、为民族谋复兴的坚定初心和忠诚担当。“精选了中央档案馆、湖北省档案馆馆藏的400余件红色档案文献和影像资料，许多档案是首次公开。”省档案局有关负责人介绍。
    省纪委200余名党员干部成为展览的首批观众，他们在一份份红色档案前凝神驻足，感受共产主义信仰的力量，追寻共产党人的初心。
    从马克思所写的《共产党宣言》草稿，到中共一大的珍贵图片；从毛泽东同志的讲话摘录“共产党就是要奋斗，就是要全心全意为人民服务，不要半心半意或者三分之二的心三分之二的意为人民服务”，到上海解放后解放军指战员不惊扰市民、露宿街头的照片；从吉鸿昌烧制有父亲遗训“做官即不许发财”的瓷碗，到一封封闪耀着革命先辈家国情怀的家书。丰富的展品，翔实的史料，令所有参观者深受震撼。“惟有求得高深的学问，既可以自己独立谋生，不要依靠他人，心境自然也就安定，又可以保持我清洁的身体、高尚的道德。”一位观众轻声诵读着29岁就壮烈牺牲的革命烈士张太雷致妻子陆静华的信，脸上露出崇敬的神情。“恋亲不为亲徇私，念旧不为旧谋利，济亲不为亲撑腰。毛泽东同志对亲戚的‘三原则’，给我印象最深刻。”省纪委年轻干部刘芳说，时代变了，但初心不能变，要心存敬畏、手握戒尺，廉洁从政、从严治家，筑牢“拒腐蚀、永不沾”的思想道德防线。
    参观人群中，退休干部陈德国看得格外仔细。他表示，要永远跟党走，为党的事业继续发挥余热。
    此次展览由国家档案局、中央档案馆和省档案局、省档案馆联合主办，省直机关工委、省委党建办、省委党史研究室、团省委、省教育厅协办。根据省委办公厅通知要求，12月1日起省直各单位、在汉高校、大型企业等将陆续组织集体参观。


   
　