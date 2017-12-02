查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 要闻 ·三大车企在汉签订战略协议 ·省民政厅在汉推介民政PPP项目 ·图文：红色档案里追寻初心 ·省委宣讲团进机关进企业进高校 ·对投标者增设不合理前置条件 ·正风肃纪 重锤劲敲 ·学习贯彻党的十九大精神要真正入脑入心 ·助力湖北化工行业提档升级建设生态强省 ·当好纪律“守门员” ·省政协社会和法制委员会原副主任程颖被双开 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 时事 第5版 : 综合 第6版 : 三农观察 第7版 : 万千气象 第8版 : 公告 · 三大车企在汉签订战略协议 · 省民政厅在汉推介民政PPP项目 · 图文：红色档案里追寻初心 · 省委宣讲团进机关进企业进高校 · 对投标者增设不合理前置条件 · 正风肃纪 重锤劲敲 · 学习贯彻党的十九大精神要真正入 · 助力湖北化工行业提档升级建设生 · 当好纪律“守门员” · 省政协社会和法制委员会原副主任 3 要闻 2017.12.2 星期六 图文：红色档案里追寻初心 湖北日报讯 图为：观众在湖北省档案馆展厅内认真参观。（湖北日报全媒记者 张朋 摄）



湖北日报全媒记者 周志兵 通讯员 杨微洁



“心中有理想，脚下有力量”“信念之光是永远不灭的火种”……12月1日上午，省档案馆内，“不忘初心、牢记使命——学习贯彻党的十九大精神红色档案史料展”开展。

展览分为“革命理想高于天”“把纪律挺在前面”“坚持以人民为中心”“继承和弘扬红色家风”四部分，生动展示了中国共产党和老一辈无产阶级革命家为人民谋幸福、为民族谋复兴的坚定初心和忠诚担当。“精选了中央档案馆、湖北省档案馆馆藏的400余件红色档案文献和影像资料，许多档案是首次公开。”省档案局有关负责人介绍。

省纪委200余名党员干部成为展览的首批观众，他们在一份份红色档案前凝神驻足，感受共产主义信仰的力量，追寻共产党人的初心。

从马克思所写的《共产党宣言》草稿，到中共一大的珍贵图片；从毛泽东同志的讲话摘录“共产党就是要奋斗，就是要全心全意为人民服务，不要半心半意或者三分之二的心三分之二的意为人民服务”，到上海解放后解放军指战员不惊扰市民、露宿街头的照片；从吉鸿昌烧制有父亲遗训“做官即不许发财”的瓷碗，到一封封闪耀着革命先辈家国情怀的家书。丰富的展品，翔实的史料，令所有参观者深受震撼。“惟有求得高深的学问，既可以自己独立谋生，不要依靠他人，心境自然也就安定，又可以保持我清洁的身体、高尚的道德。”一位观众轻声诵读着29岁就壮烈牺牲的革命烈士张太雷致妻子陆静华的信，脸上露出崇敬的神情。“恋亲不为亲徇私，念旧不为旧谋利，济亲不为亲撑腰。毛泽东同志对亲戚的‘三原则’，给我印象最深刻。”省纪委年轻干部刘芳说，时代变了，但初心不能变，要心存敬畏、手握戒尺，廉洁从政、从严治家，筑牢“拒腐蚀、永不沾”的思想道德防线。

参观人群中，退休干部陈德国看得格外仔细。他表示，要永远跟党走，为党的事业继续发挥余热。

此次展览由国家档案局、中央档案馆和省档案局、省档案馆联合主办，省直机关工委、省委党建办、省委党史研究室、团省委、省教育厅协办。根据省委办公厅通知要求，12月1日起省直各单位、在汉高校、大型企业等将陆续组织集体参观。





