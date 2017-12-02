查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 要闻 ·三大车企在汉签订战略协议 ·省民政厅在汉推介民政PPP项目 ·图文：红色档案里追寻初心 ·省委宣讲团进机关进企业进高校 ·对投标者增设不合理前置条件 ·正风肃纪 重锤劲敲 ·学习贯彻党的十九大精神要真正入脑入心 ·助力湖北化工行业提档升级建设生态强省 ·当好纪律“守门员” ·省政协社会和法制委员会原副主任程颖被双开 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 时事 第5版 : 综合 第6版 : 三农观察 第7版 : 万千气象 第8版 : 公告 · 三大车企在汉签订战略协议 · 省民政厅在汉推介民政PPP项目 · 图文：红色档案里追寻初心 · 省委宣讲团进机关进企业进高校 · 对投标者增设不合理前置条件 · 正风肃纪 重锤劲敲 · 学习贯彻党的十九大精神要真正入 · 助力湖北化工行业提档升级建设生 · 当好纪律“守门员” · 省政协社会和法制委员会原副主任 3 要闻 2017.12.2 星期六 借力社会资本补齐公共服务短板 省民政厅在汉推介民政PPP项目 湖北日报讯 湖北日报讯（记者杨麟、通讯员陈文兵、万强）11月29日上午，全省民政公共服务经营性PPP项目推介会在汉举行，从全省各级民政部门筛选出的32个PPP项目精彩亮相，项目涉及健康养老、殡葬设施等公共服务方面。其中，“湖北省民政经营性PPP项目项目主体金融服务”“湖北养老云平台建设”“武汉军供服务大楼建设”“环梁子湖生态健康养生项目”等9个项目现场成功签约，投资总规模近100亿元。

据省民政厅厅长彭军介绍，随着人们对养老等公共服务的需求不断增长，民政公共服务项目建设迎来高潮。《湖北省民政事业发展十三五规划》提出九大民政公共服务工程2600余个建设项目，需求资金约150亿元。投资大、回报低、管理水平低，一直是公共服务的通病。通过PPP项目，借力社会资本，对转变政府职能、激发市场活力将具有重要的催化作用。

近年来，省民政厅大力推进民政领域供给侧结构性改革，以PPP项目为抓手，着力补齐民政公共服务设施短板，推动了武汉市社会福利院、宜昌市社区养老综合体示范基地、襄阳市道安老年公寓等PPP项目落地，实现民政公共服务设施项目与社会资本互利共赢。





