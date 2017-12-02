三大车企在汉签订战略协议省民政厅在汉推介民政PPP项目图文：红色档案里追寻初心省委宣讲团进机关进企业进高校对投标者增设不合理前置条件正风肃纪 重锤劲敲学习贯彻党的十九大精神要真正入脑入心助力湖北化工行业提档升级建设生态强省当好纪律“守门员”省政协社会和法制委员会原副主任程颖被双开
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 第3版 要闻
·三大车企在汉签订战略协议
·省民政厅在汉推介民政PPP项目
·图文：红色档案里追寻初心
·省委宣讲团进机关进企业进高校
·对投标者增设不合理前置条件
·正风肃纪 重锤劲敲
·学习贯彻党的十九大精神要真正入脑入心
·助力湖北化工行业提档升级建设生态强省
·当好纪律“守门员”
·省政协社会和法制委员会原副主任程颖被双开
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3 要闻 2017.12.2 星期六
借力社会资本补齐公共服务短板
省民政厅在汉推介民政PPP项目
    湖北日报讯 湖北日报讯（记者杨麟、通讯员陈文兵、万强）11月29日上午，全省民政公共服务经营性PPP项目推介会在汉举行，从全省各级民政部门筛选出的32个PPP项目精彩亮相，项目涉及健康养老、殡葬设施等公共服务方面。其中，“湖北省民政经营性PPP项目项目主体金融服务”“湖北养老云平台建设”“武汉军供服务大楼建设”“环梁子湖生态健康养生项目”等9个项目现场成功签约，投资总规模近100亿元。
    据省民政厅厅长彭军介绍，随着人们对养老等公共服务的需求不断增长，民政公共服务项目建设迎来高潮。《湖北省民政事业发展十三五规划》提出九大民政公共服务工程2600余个建设项目，需求资金约150亿元。投资大、回报低、管理水平低，一直是公共服务的通病。通过PPP项目，借力社会资本，对转变政府职能、激发市场活力将具有重要的催化作用。
    近年来，省民政厅大力推进民政领域供给侧结构性改革，以PPP项目为抓手，着力补齐民政公共服务设施短板，推动了武汉市社会福利院、宜昌市社区养老综合体示范基地、襄阳市道安老年公寓等PPP项目落地，实现民政公共服务设施项目与社会资本互利共赢。


   
　