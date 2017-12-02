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第3版 要闻
·三大车企在汉签订战略协议
·省民政厅在汉推介民政PPP项目
·图文：红色档案里追寻初心
·省委宣讲团进机关进企业进高校
·对投标者增设不合理前置条件
·正风肃纪 重锤劲敲
·学习贯彻党的十九大精神要真正入脑入心
·助力湖北化工行业提档升级建设生态强省
·当好纪律“守门员”
·省政协社会和法制委员会原副主任程颖被双开
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三大车企在汉签订战略协议
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省民政厅在汉推介民政PPP项目
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图文：红色档案里追寻初心
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省委宣讲团进机关进企业进高校
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对投标者增设不合理前置条件
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正风肃纪 重锤劲敲
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学习贯彻党的十九大精神要真正入
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助力湖北化工行业提档升级建设生
·
当好纪律“守门员”
·
省政协社会和法制委员会原副主任
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要闻
2017.12.2 星期六
借力社会资本补齐公共服务短板
省民政厅在汉推介民政PPP项目
湖北日报讯 湖北日报讯（记者杨麟、通讯员陈文兵、万强）11月29日上午，全省民政公共服务经营性PPP项目推介会在汉举行，从全省各级民政部门筛选出的32个PPP项目精彩亮相，项目涉及健康养老、殡葬设施等公共服务方面。其中，“湖北省民政经营性PPP项目项目主体金融服务”“湖北养老云平台建设”“武汉军供服务大楼建设”“环梁子湖生态健康养生项目”等9个项目现场成功签约，投资总规模近100亿元。
据省民政厅厅长彭军介绍，随着人们对养老等公共服务的需求不断增长，民政公共服务项目建设迎来高潮。《湖北省民政事业发展十三五规划》提出九大民政公共服务工程2600余个建设项目，需求资金约150亿元。投资大、回报低、管理水平低，一直是公共服务的通病。通过PPP项目，借力社会资本，对转变政府职能、激发市场活力将具有重要的催化作用。
近年来，省民政厅大力推进民政领域供给侧结构性改革，以PPP项目为抓手，着力补齐民政公共服务设施短板，推动了武汉市社会福利院、宜昌市社区养老综合体示范基地、襄阳市道安老年公寓等PPP项目落地，实现民政公共服务设施项目与社会资本互利共赢。