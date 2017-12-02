三大车企在汉签订战略协议省民政厅在汉推介民政PPP项目图文：红色档案里追寻初心省委宣讲团进机关进企业进高校对投标者增设不合理前置条件正风肃纪 重锤劲敲学习贯彻党的十九大精神要真正入脑入心助力湖北化工行业提档升级建设生态强省当好纪律“守门员”省政协社会和法制委员会原副主任程颖被双开
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 第3版 要闻
·三大车企在汉签订战略协议
·省民政厅在汉推介民政PPP项目
·图文：红色档案里追寻初心
·省委宣讲团进机关进企业进高校
·对投标者增设不合理前置条件
·正风肃纪 重锤劲敲
·学习贯彻党的十九大精神要真正入脑入心
·助力湖北化工行业提档升级建设生态强省
·当好纪律“守门员”
·省政协社会和法制委员会原副主任程颖被双开
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3 要闻 2017.12.2 星期六
三大车企在汉签订战略协议
将在四大领域开展全方位合作
    湖北日报讯 湖北日报讯（记者唐晓安、通讯员邓金龙）12月1日，东风汽车、中国一汽、长安汽车在汉签订战略合作框架协议：三方将在前瞻共性技术创新、汽车全价值链运营、联合出海“走出去”、新商业模式等四大领域开展全方位合作。
    根据战略合作协议，三家车企将积极参与智能网联汽车国家创新中心的组建，长安汽车与中国一汽、东风汽车共同创建“前瞻共性技术创新中心”。三方共同围绕新能源、智能化、网联化、轻量化等领域，对战略性核心技术、平台进行联合投资、开发，并共享技术成果。
    在汽车全价值链运营领域，三方将重点加强传统整车平台和动力总成等方面的协同，开展生产制造领域的合作以及协同采购，并深化在物流领域的协同合作。
    在拓展海外市场方面，三方将积极践行国家“一带一路”倡议，探索在海外产品、海外终端网络资源、海外商业伙伴、海外制造资源、国际物流等方面的深度合作。三方还将共同探索新商业模式，加强汽车共享、出行服务、汽车产业新生态的前瞻性研究与合作，探讨在金融领域的协同，共同谋划参与智慧城市、智慧交通建设。
    业内人士认为，新一轮科技变革正加速引领汽车产业变革，电动化、智能化、网联化、共享化、轻量化已成为新型汽车产业链的发展方向。三家车企开启合作新篇章，有助于我国汽车企业抢占战略制高点，推动“汽车大国”迈向“汽车强国”。
    当日，东风汽车集团有限公司董事长、党委书记竺延风，中国兵器装备集团公司党组书记、董事长徐平，中国第一汽车集团公司董事长、党委书记徐留平，东风汽车集团有限公司总经理、党委副书记李绍烛，中国兵器装备集团公司副总经理、重庆长安汽车股份有限公司董事长张宝林等出席签约仪式。


 
　