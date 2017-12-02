查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 要闻 ·三大车企在汉签订战略协议 ·省民政厅在汉推介民政PPP项目 ·图文：红色档案里追寻初心 ·省委宣讲团进机关进企业进高校 ·对投标者增设不合理前置条件 ·正风肃纪 重锤劲敲 ·学习贯彻党的十九大精神要真正入脑入心 ·助力湖北化工行业提档升级建设生态强省 ·当好纪律“守门员” ·省政协社会和法制委员会原副主任程颖被双开 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 时事 第5版 : 综合 第6版 : 三农观察 第7版 : 万千气象 第8版 : 公告 · 三大车企在汉签订战略协议 · 省民政厅在汉推介民政PPP项目 · 图文：红色档案里追寻初心 · 省委宣讲团进机关进企业进高校 · 对投标者增设不合理前置条件 · 正风肃纪 重锤劲敲 · 学习贯彻党的十九大精神要真正入 · 助力湖北化工行业提档升级建设生 · 当好纪律“守门员” · 省政协社会和法制委员会原副主任 3 要闻 2017.12.2 星期六 三大车企在汉签订战略协议 将在四大领域开展全方位合作 湖北日报讯 湖北日报讯（记者唐晓安、通讯员邓金龙）12月1日，东风汽车、中国一汽、长安汽车在汉签订战略合作框架协议：三方将在前瞻共性技术创新、汽车全价值链运营、联合出海“走出去”、新商业模式等四大领域开展全方位合作。

根据战略合作协议，三家车企将积极参与智能网联汽车国家创新中心的组建，长安汽车与中国一汽、东风汽车共同创建“前瞻共性技术创新中心”。三方共同围绕新能源、智能化、网联化、轻量化等领域，对战略性核心技术、平台进行联合投资、开发，并共享技术成果。

在汽车全价值链运营领域，三方将重点加强传统整车平台和动力总成等方面的协同，开展生产制造领域的合作以及协同采购，并深化在物流领域的协同合作。

在拓展海外市场方面，三方将积极践行国家“一带一路”倡议，探索在海外产品、海外终端网络资源、海外商业伙伴、海外制造资源、国际物流等方面的深度合作。三方还将共同探索新商业模式，加强汽车共享、出行服务、汽车产业新生态的前瞻性研究与合作，探讨在金融领域的协同，共同谋划参与智慧城市、智慧交通建设。

业内人士认为，新一轮科技变革正加速引领汽车产业变革，电动化、智能化、网联化、共享化、轻量化已成为新型汽车产业链的发展方向。三家车企开启合作新篇章，有助于我国汽车企业抢占战略制高点，推动“汽车大国”迈向“汽车强国”。

当日，东风汽车集团有限公司董事长、党委书记竺延风，中国兵器装备集团公司党组书记、董事长徐平，中国第一汽车集团公司董事长、党委书记徐留平，东风汽车集团有限公司总经理、党委副书记李绍烛，中国兵器装备集团公司副总经理、重庆长安汽车股份有限公司董事长张宝林等出席签约仪式。





