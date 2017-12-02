查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第3版 要闻
·三大车企在汉签订战略协议
·省民政厅在汉推介民政PPP项目
·图文：红色档案里追寻初心
·省委宣讲团进机关进企业进高校
·对投标者增设不合理前置条件
·正风肃纪 重锤劲敲
·学习贯彻党的十九大精神要真正入脑入心
·助力湖北化工行业提档升级建设生态强省
·当好纪律“守门员”
·省政协社会和法制委员会原副主任程颖被双开
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第2版 : 要闻
第3版 : 要闻
第4版 : 时事
第5版 : 综合
第6版 : 三农观察
第7版 : 万千气象
第8版 : 公告
·
三大车企在汉签订战略协议
·
省民政厅在汉推介民政PPP项目
·
图文：红色档案里追寻初心
·
省委宣讲团进机关进企业进高校
·
对投标者增设不合理前置条件
·
正风肃纪 重锤劲敲
·
学习贯彻党的十九大精神要真正入
·
助力湖北化工行业提档升级建设生
·
当好纪律“守门员”
·
省政协社会和法制委员会原副主任
3
要闻
2017.12.2 星期六
三大车企在汉签订战略协议
将在四大领域开展全方位合作
湖北日报讯 湖北日报讯（记者唐晓安、通讯员邓金龙）12月1日，东风汽车、中国一汽、长安汽车在汉签订战略合作框架协议：三方将在前瞻共性技术创新、汽车全价值链运营、联合出海“走出去”、新商业模式等四大领域开展全方位合作。
根据战略合作协议，三家车企将积极参与智能网联汽车国家创新中心的组建，长安汽车与中国一汽、东风汽车共同创建“前瞻共性技术创新中心”。三方共同围绕新能源、智能化、网联化、轻量化等领域，对战略性核心技术、平台进行联合投资、开发，并共享技术成果。
在汽车全价值链运营领域，三方将重点加强传统整车平台和动力总成等方面的协同，开展生产制造领域的合作以及协同采购，并深化在物流领域的协同合作。
在拓展海外市场方面，三方将积极践行国家“一带一路”倡议，探索在海外产品、海外终端网络资源、海外商业伙伴、海外制造资源、国际物流等方面的深度合作。三方还将共同探索新商业模式，加强汽车共享、出行服务、汽车产业新生态的前瞻性研究与合作，探讨在金融领域的协同，共同谋划参与智慧城市、智慧交通建设。
业内人士认为，新一轮科技变革正加速引领汽车产业变革，电动化、智能化、网联化、共享化、轻量化已成为新型汽车产业链的发展方向。三家车企开启合作新篇章，有助于我国汽车企业抢占战略制高点，推动“汽车大国”迈向“汽车强国”。
当日，东风汽车集团有限公司董事长、党委书记竺延风，中国兵器装备集团公司党组书记、董事长徐平，中国第一汽车集团公司董事长、党委书记徐留平，东风汽车集团有限公司总经理、党委副书记李绍烛，中国兵器装备集团公司副总经理、重庆长安汽车股份有限公司董事长张宝林等出席签约仪式。