查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·携手建设更加美好的世界 ·构筑美好世界的历史担当 ·共同开创人类更加光明的未来 ·习近平会见昂山素季 ·习近平会见洪森 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 时事 第5版 : 综合 第6版 : 三农观察 第7版 : 万千气象 第8版 : 公告 · 携手建设更加美好的世界 · 构筑美好世界的历史担当 · 共同开创人类更加光明的未来 · 习近平会见昂山素季 · 习近平会见洪森 2 要闻 2017.12.2 星期六 习近平会见洪森 湖北日报讯 据新华社北京12月1日电 中共中央总书记、国家主席习近平1日在人民大会堂会见前来出席中国共产党与世界政党高层对话会的柬埔寨人民党主席、政府首相洪森。

习近平表示，洪森首相是中国党和人民的好朋友、老朋友、真朋友。当前，中柬关系处于历史最好时期，双方政治互信不断增强，务实合作持续扩大，人文交流日益密切，为两国人民带来了实实在在的利益。明年是中柬建交60周年，希望双方以庆祝两国建交60周年为契机，推动两国关系深入发展、行稳致远。

习近平强调，中方一贯支持柬埔寨走符合本国国情的发展道路，支持柬政府为维护国家发展稳定所作的努力。中方愿同柬方一道，积极拓展两国战略合作，发挥两党交往对两国关系的政治引领作用，拓展务实合作广度深度，加强防务及执法安全领域合作，促进人文交流，密切双方在联合国、东亚合作、澜湄合作等多边机制中的协调和配合，携手打造牢不可破的中柬命运共同体。

洪森对习近平得到全党全国人民拥护、再次当选中共中央总书记表示热烈祝贺，高度评价中方举办中国共产党与世界政党高层对话会这一全球政党盛会。他表示，中方是柬方高度信任和充分信赖的亲密伙伴，柬方对柬中关系感到满意，希望与中方一道热烈庆祝明年两国建交60周年，不断推进柬中关系水平。中共的治党治国经验对柬人民党启示良多，我们希望就此进一步深化和中方的学习交流，不断提升自身执政能力和水平。





