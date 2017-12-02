查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·携手建设更加美好的世界 ·构筑美好世界的历史担当 ·共同开创人类更加光明的未来 ·习近平会见昂山素季 ·习近平会见洪森 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 时事 第5版 : 综合 第6版 : 三农观察 第7版 : 万千气象 第8版 : 公告 · 携手建设更加美好的世界 · 构筑美好世界的历史担当 · 共同开创人类更加光明的未来 · 习近平会见昂山素季 · 习近平会见洪森 2 要闻 2017.12.2 星期六 习近平会见昂山素季 湖北日报讯 据新华社北京12月1日电 中共中央总书记、国家主席习近平1日在人民大会堂会见前来出席中国共产党与世界政党高层对话会的缅甸国务资政昂山素季。

习近平表示，中国共产党与缅甸民盟的友好关系不断向深向好发展，为夯实中缅关系政治基础、增进两国人民友谊发挥了积极作用。

习近平指出，中国党和政府将一如既往地奉行同缅甸友好方针，从战略高度和长远角度看待两国关系。我们愿同缅方一道，牢牢把握中缅关系发展正确方向，落实好双方达成的各项共识，积极探讨建设中缅经济走廊等新的合作增长点，推动中缅关系又好又快发展，更好造福两国人民。希望中缅两国执政党保持密切沟通，深化管党治党、治国理政经验交流，深化战略沟通，加强对双边关系的政治引领，为建设中缅全面战略合作伙伴关系作出新贡献。

昂山素季感谢习近平总书记对缅中关系的高度重视，我们充分感受到了中国党和政府的真诚友好情谊，这必将推动缅中关系更为坦诚亲密，在缅中经济走廊等各领域开展卓有成效的合作。缅民盟钦佩中共的执政成就和丰富执政经验，希望进一步深化治党治国经验交流。





