查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·携手建设更加美好的世界 ·构筑美好世界的历史担当 ·共同开创人类更加光明的未来 ·习近平会见昂山素季 ·习近平会见洪森 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 时事 第5版 : 综合 第6版 : 三农观察 第7版 : 万千气象 第8版 : 公告 · 携手建设更加美好的世界 · 构筑美好世界的历史担当 · 共同开创人类更加光明的未来 · 习近平会见昂山素季 · 习近平会见洪森 2 要闻 2017.12.2 星期六 人民日报评论员文章 共同开创人类更加光明的未来 ———一论习近平总书记中国共产党与世界政党高层对话会主旨讲话 湖北日报讯 政党是推动人类文明进步的重要力量。面对人类对美好生活的向往，政党如何担负起自己的责任和使命？这是全球各类政党面临的一个共同命题。

在中国人民迈入新时代、开启新征程之际，中国共产党首次与全球各类政党举行高层对话，来自世界各国近300个政党和政治组织的领导人齐聚北京、共商大计，这是政党政治史上具有开创性意义的大事。规模空前的全球性盛会，体现了世界对中国发展成就的认可、对中国共产党执政成绩的认可。人们期望分享中国共产党治国理政的成功经验，分享解决人类面临难题的中国智慧和中国方案。“我们要抓住历史机遇，作出正确选择，共同开创人类更加光明的未来。”对话会上，习近平总书记发表主旨讲话，立足世界政党的共同责任，着眼人类发展和世界前途，深情描绘了人类命运共同体的美好图景，深入阐述了建设一个什么样的美好世界、怎样建设美好世界的四点意见，明确宣示了中国共产党为世界作贡献的三点主张，充分彰显了中华民族的天下情怀，充分展示了中国共产党的责任担当，赢得与会嘉宾的高度共识。

我们共同生活的这个星球，已经越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体。为了过上幸福美好的生活，人类一方面创造了灿烂的文明成果，另一方面经历了无数苦难，付出了惨痛代价；一方面人类生活的关联前所未有，另一方面人类面临的全球性问题数量之多、规模之大、程度之深也前所未有。面向未来，构建人类命运共同体是大势，共同开创人类更加光明的未来是大道。把自身发展同国家、民族、人类的发展紧密结合在一起，自觉担负起时代使命，是世界各个政党的责任。

如何把各国人民对美好生活的向往变成现实？关键就是按习近平总书记倡议的四点意见，努力建设一个远离恐惧、普遍安全的世界，建设一个远离贫困、共同繁荣的世界，建设一个远离封闭、开放包容的世界，建设一个山清水秀、清洁美丽的世界。这样的美好世界，道出了各国人民的共同心声。不同国家的政党只有增进互信、加强沟通、密切协作，建立求同存异、相互尊重、互学互鉴的新型政党关系，搭建多种形式、多种层次的国际政党交流合作网络，才能汇聚起构建人类命运共同体的强大力量。“天下非一人之天下也，天下之天下也”。中华民族秉承“世界大同，天下一家”的历史底蕴，抱守“协和万邦”“和实生物”的文化精神，憧憬“大道之行，天下为公”的美好世界。在全球交往中，始终认为各国人民都生活在同一片蓝天下、拥有同一个家园，应该是一家人。中国共产党所做的一切，就是为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴、为人类谋和平与发展。几年来，从提出构建人类命运共同体的倡议，到推动“一带一路”建设，再到这次与全球各类政党举行高层对话，中国共产党坚持以实际行动兑现自己的诺言，以不懈努力担负起自己的政党责任。今后，中国共产党还将一如既往为世界和平安宁作贡献，为世界共同发展作贡献，为世界文明交流互鉴作贡献。“理者，物之固然，事之所以然也。”顺应时代发展潮流、把握人类进步大势、顺应人民共同期待，世界各个政党共同肩负起自己的责任和使命，一个更加光明的未来可期，建设一个更加美好的世界可为。

（新华社北京12月1日电 载2日《人民日报》）





