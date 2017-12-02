携手建设更加美好的世界构筑美好世界的历史担当共同开创人类更加光明的未来习近平会见昂山素季习近平会见洪森
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 第2版 要闻
·携手建设更加美好的世界
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湖北日报电子版
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2 要闻 2017.12.2 星期六
人民日报评论员文章
共同开创人类更加光明的未来
———一论习近平总书记中国共产党与世界政党高层对话会主旨讲话
    湖北日报讯 政党是推动人类文明进步的重要力量。面对人类对美好生活的向往，政党如何担负起自己的责任和使命？这是全球各类政党面临的一个共同命题。
    在中国人民迈入新时代、开启新征程之际，中国共产党首次与全球各类政党举行高层对话，来自世界各国近300个政党和政治组织的领导人齐聚北京、共商大计，这是政党政治史上具有开创性意义的大事。规模空前的全球性盛会，体现了世界对中国发展成就的认可、对中国共产党执政成绩的认可。人们期望分享中国共产党治国理政的成功经验，分享解决人类面临难题的中国智慧和中国方案。“我们要抓住历史机遇，作出正确选择，共同开创人类更加光明的未来。”对话会上，习近平总书记发表主旨讲话，立足世界政党的共同责任，着眼人类发展和世界前途，深情描绘了人类命运共同体的美好图景，深入阐述了建设一个什么样的美好世界、怎样建设美好世界的四点意见，明确宣示了中国共产党为世界作贡献的三点主张，充分彰显了中华民族的天下情怀，充分展示了中国共产党的责任担当，赢得与会嘉宾的高度共识。
    我们共同生活的这个星球，已经越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体。为了过上幸福美好的生活，人类一方面创造了灿烂的文明成果，另一方面经历了无数苦难，付出了惨痛代价；一方面人类生活的关联前所未有，另一方面人类面临的全球性问题数量之多、规模之大、程度之深也前所未有。面向未来，构建人类命运共同体是大势，共同开创人类更加光明的未来是大道。把自身发展同国家、民族、人类的发展紧密结合在一起，自觉担负起时代使命，是世界各个政党的责任。
    如何把各国人民对美好生活的向往变成现实？关键就是按习近平总书记倡议的四点意见，努力建设一个远离恐惧、普遍安全的世界，建设一个远离贫困、共同繁荣的世界，建设一个远离封闭、开放包容的世界，建设一个山清水秀、清洁美丽的世界。这样的美好世界，道出了各国人民的共同心声。不同国家的政党只有增进互信、加强沟通、密切协作，建立求同存异、相互尊重、互学互鉴的新型政党关系，搭建多种形式、多种层次的国际政党交流合作网络，才能汇聚起构建人类命运共同体的强大力量。“天下非一人之天下也，天下之天下也”。中华民族秉承“世界大同，天下一家”的历史底蕴，抱守“协和万邦”“和实生物”的文化精神，憧憬“大道之行，天下为公”的美好世界。在全球交往中，始终认为各国人民都生活在同一片蓝天下、拥有同一个家园，应该是一家人。中国共产党所做的一切，就是为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴、为人类谋和平与发展。几年来，从提出构建人类命运共同体的倡议，到推动“一带一路”建设，再到这次与全球各类政党举行高层对话，中国共产党坚持以实际行动兑现自己的诺言，以不懈努力担负起自己的政党责任。今后，中国共产党还将一如既往为世界和平安宁作贡献，为世界共同发展作贡献，为世界文明交流互鉴作贡献。“理者，物之固然，事之所以然也。”顺应时代发展潮流、把握人类进步大势、顺应人民共同期待，世界各个政党共同肩负起自己的责任和使命，一个更加光明的未来可期，建设一个更加美好的世界可为。
（新华社北京12月1日电 载2日《人民日报》）


   
　