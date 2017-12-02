查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·携手建设更加美好的世界 ·构筑美好世界的历史担当 ·共同开创人类更加光明的未来 ·习近平会见昂山素季 ·习近平会见洪森 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 时事 第5版 : 综合 第6版 : 三农观察 第7版 : 万千气象 第8版 : 公告 · 携手建设更加美好的世界 · 构筑美好世界的历史担当 · 共同开创人类更加光明的未来 · 习近平会见昂山素季 · 习近平会见洪森 2 要闻 2017.12.2 星期六 构筑美好世界的历史担当 ——习近平主旨讲话引起热烈反响 湖北日报讯 12月1日下午，中国共产党与世界政党高层对话会隆重开幕。中共中央总书记、国家主席习近平出席对话会开幕式并发表题为《携手建设更加美好的世界》的主旨讲话，呼吁各国政党顺应时代发展潮流、把握人类进步大势、顺应人民共同期待，共襄构建人类命运共同体的伟业，赢得与会代表广泛认同。

站在新的时空坐标，中国党和国家最高领导人高屋建瓴地指出：世界各国人民应该秉持“天下一家”理念，张开怀抱，彼此理解，求同存异，共同为构建人类命运共同体而努力。“我们积极响应习近平主席提出的构建人类命运共同体和以人民福祉为目标的理念，从这个意义上，我认为习近平主席明确点出了所有与会政党的共同价值。”柬埔寨人民党主席、政府首相洪森说。

深入思考“建设一个什么样的世界、如何建设这个世界”的重大课题，习近平以大国领袖的责任担当，为世界前途指明了方向——

努力建设一个远离恐惧、普遍安全的世界，一个远离贫困、共同繁荣的世界，一个远离封闭、开放包容的世界，一个山清水秀、清洁美丽的世界。“在讲话中，习近平从四个方面为人类社会发展进步提出了新思路，描绘出新蓝图，体现了中国将自身发展同世界发展相统一的全球视野、世界胸怀和大国担当。”中国国际问题研究院常务副院长阮宗泽说，中国共产党将推动构建人类命运共同体写入党章，足见对这一理念的严肃程度。“这的确是一项值得所有政党为之奋斗的伟大事业！”“人类命运共同体理念给我们所有人带来更多希望。”乌干达全国抵抗运动副总书记陶德旺认为，在中国共产党领导下，中国正以实实在在的行动，在推动构建人类命运共同体方面发挥着重要的引领作用。

政党作为国家政策的源头，对各国国内发展和对外交往具有重要影响。习近平在讲话中呼吁各国政党志存高远、敢于担当，着眼本国和世界，着眼全局和长远，自觉担负起时代使命。

近300个政党和政治组织的领导人，来自世界不同地区，有着不同执政理念，这一天齐聚人民大会堂宴会厅，本身就是人类历史上的一次创举。

有着多年从政经验的美国共和党全国委员会司库帕克连连对会议的规模和范围表示“惊讶”：“尽管我们代表不同的社会制度、拥有不同的世界观，但我们拥有共同的期待，那就是构建一个和平合作繁荣的国际环境。我们寻求公约数，加强合作是唯一的办法。”

在讲话中，习近平为世界各国“把我们生于斯、长于斯的这个星球建成一个和睦的大家庭”指明路径。一项项主张满含期盼，一条条建议切中肯綮，习近平的讲话在与会嘉宾中引发强烈共鸣。“同中国共产党开展合作交流是我们一直在做的事情。”南非共产党中央委员、国民议会副议长策诺利说，“南非共产党7月份刚召开过十四大，我们需要向中共学习如何制定国家发展纲领。”

埃塞俄比亚革命民主阵线副主席、政府副总理德梅克说，长期以来，中国共产党在求同存异、相互尊重的基础上与非洲各国政党分享发展经验，为构建中非命运共同体奠定了坚实的基础。

大就要有大的样子！作为世界上最大的政党，中国共产党自觉担负起为人类进步事业而奋斗的伟大使命。一个多月前胜利闭幕的中共十九大，确立了习近平新时代中国特色社会主义思想的历史地位，制定了新时代中国特色社会主义的行动纲领和发展蓝图。与会各国政党领导人对新时代中国的世界角色有着高度期待。

——为世界和平安宁注入更多稳定性。“中国共产党是追求和平的政党，不仅为中国、更为世界的和平稳定而奋斗。”捷克和摩拉维亚共产党主席、众议院副议长菲利普说，中国的作为让世界各国看到，外交途径比武力更容易解决问题。

——为世界共同发展带来更多新机遇。“一带一路”就是中国为世界提供的重要公共产品。吉布提争取人民进步联盟总书记达瓦莱表示，“一带一路”建设将有力促进区域和国家间的互联互通，吉方希望在“一带一路”框架下同中方开展更多合作。

——为世界文明交流互鉴作出新贡献。

同世界上160多个国家的400多个政党和政治组织保持经常性联络，中国共产党通过党际交流等渠道，倾听不同声音，同其他政党分享治国理政经验，一起探讨应对共同挑战。

未来5年，中国共产党将向世界各国政党提供1.5万名人员来华交流的机会；倡议将中国共产党与世界政党高层对话会机制化，使之成为具有广泛代表性和国际影响力的高端政治对话平台……一系列务实举措彰显中国共产党的诚意与担当。

实现伟大梦想需要各方面智慧和力量。从北京出发，中国共产党将继续以开放的眼光、开阔的胸怀，同世界各国政党加强往来、交流互鉴，同世界各国人民携手前行，建设更加美好的世界。

新的平台已经铸就，未来可期、成果可待！

（据新华社北京12月1日电）





