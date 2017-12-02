查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·图文：习近平出席中国共产党与世界政党高层对话会开幕式并发表主旨讲话 ·继续做大做强汽车产业 ·正风肃纪 重锤劲敲 ·朝着建设网络强国目标不懈努力 ·扎实推进厕所革命坚决补齐民生短板 ·潜江开启产业发展新征程 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 时事 第5版 : 综合 第6版 : 三农观察 第7版 : 万千气象 第8版 : 公告 · 图文：习近平出席中国共产党与世 · 继续做大做强汽车产业 · 正风肃纪 重锤劲敲 · 朝着建设网络强国目标不懈努力 · 扎实推进厕所革命坚决补齐民生短 · 潜江开启产业发展新征程 1 要闻 2017.12.2 星期六 17个项目总投资近60亿元 潜江开启产业发展新征程 湖北日报讯 湖北日报讯（记者彭磊）11月29日，潜江市举行决战工业3000亿暨第四季度全市工业项目集中开工活动。当天开工的项目共计17个，总投资59.9亿元。

此次集中开工项目中，有一批代表产业发展方向的新能源、新材料及高端装备制造项目。如投资5亿元的朗世坤成年产200万平方米绿色装配式钢结构建筑项目，其轻钢房屋产品集安全可靠、节能环保、保温抗震、施工周期短等优势，被誉为“未来房屋”；围绕以长飞光纤为代表的光信息电子产业，当天开工的菲利华空分制氧、夜空甲醇裂解制氢等项目，将破解这一当地科技含量最高的新兴产业在快速发展中面临的用气瓶颈；位列广东制造业百强的忠华集团启动投资22亿元的中伦集团现代纺织产业园转移示范项目，潜江由此承接该集团在清远制造业的研发中心、生产基地、销售中心，在机织牛仔用纱领域进入国际领先行列。

今年，潜江围绕项目落户、金融服务、降低成本等方面出台优惠政策，推出企业家座谈会等措施，振兴实体经济发展，扶持民营经济。截至目前，该市新开工项目66个，总投资近200亿元。





