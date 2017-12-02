查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·图文：习近平出席中国共产党与世界政党高层对话会开幕式并发表主旨讲话 ·继续做大做强汽车产业 ·正风肃纪 重锤劲敲 ·朝着建设网络强国目标不懈努力 ·扎实推进厕所革命坚决补齐民生短板 ·潜江开启产业发展新征程 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 时事 第5版 : 综合 第6版 : 三农观察 第7版 : 万千气象 第8版 : 公告 · 图文：习近平出席中国共产党与世 · 继续做大做强汽车产业 · 正风肃纪 重锤劲敲 · 朝着建设网络强国目标不懈努力 · 扎实推进厕所革命坚决补齐民生短 · 潜江开启产业发展新征程 1 要闻 2017.12.2 星期六 王晓东主持召开省政府专题会议强调 扎实推进厕所革命坚决补齐民生短板 湖北日报讯 湖北日报讯（记者甘勇）12月1日，省委副书记、省长王晓东主持召开省政府专题会议，传达学习习近平总书记就旅游系统推进“厕所革命”作出的重要指示精神，落实省委工作要求，研究部署我省推进“厕所革命”的具体措施。

听取省发改委、省旅游委等部门情况汇报后，王晓东指出，“厕所问题不是小事情”，小厕所连着大民生，关系大文明。习近平总书记多次就“厕所革命”作出重要指示，充分体现了质朴真挚的为民情怀，充分彰显了从小处着眼、从实处入手的务实作风。我们要认真学习领会习近平总书记的重要指示精神，从政治和大局的高度，切实增强推进“厕所革命”的坚定性和自觉性，加快补齐影响群众生活品质的短板，努力提升人民群众的获得感和幸福感。

王晓东强调，要把推进“厕所革命”纳入乡村振兴战略，发扬钉钉子精神，采取有针对性的举措，扎实推动各项工作向纵深发展。坚持规划引领，全面摸底调查，加强规划对接，不断优化公厕的区域和功能布局；坚持统筹协调，把推进“厕所革命”与城乡环境综合整治相结合，以点带面、统筹推进；坚持分类指导，有效整合市场化、社会化资源，通过新建一批、改建一批、提升一批，有力有序推进城乡公厕建设；坚持科学治理，制定相应管理办法，建立健全运营管理长效机制，提升公厕管理的规范化、标准化水平。要精心组织实施，压实主体责任，加大财政奖补力度，强化督查考核，一件接着一件抓，抓一件成一件，全面改善城乡居民如厕环境，不断满足人民日益增长的美好生活需要。

省政府秘书长别必雄参加会议。





