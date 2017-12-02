查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·图文：习近平出席中国共产党与世界政党高层对话会开幕式并发表主旨讲话 ·继续做大做强汽车产业 ·正风肃纪 重锤劲敲 ·朝着建设网络强国目标不懈努力 ·扎实推进厕所革命坚决补齐民生短板 ·潜江开启产业发展新征程 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 时事 第5版 : 综合 第6版 : 三农观察 第7版 : 万千气象 第8版 : 公告 · 图文：习近平出席中国共产党与世 · 继续做大做强汽车产业 · 正风肃纪 重锤劲敲 · 朝着建设网络强国目标不懈努力 · 扎实推进厕所革命坚决补齐民生短 · 潜江开启产业发展新征程 1 要闻 2017.12.2 星期六 朝着建设网络强国目标不懈努力 ——习近平总书记引领推动网络强国战略综述 湖北日报讯 人民日报记者



“互联网是20世纪最伟大的发明之一，给人们的生产生活带来巨大变化，对很多领域的创新发展起到很强带动作用”；“要紧紧牵住核心技术自主创新这个‘牛鼻子’”“我国网信领域广大企业家、专家学者、科技人员要树立这个雄心壮志，要争这口气，努力尽快在核心技术上取得新的重大突破”；“网络空间不是‘法外之地’”“要坚持依法治网、依法办网、依法上网，让互联网在法治轨道上健康运行”；“互联网是人类的共同家园。让这个家园更美丽、更干净、更安全，是国际社会的共同责任”……

新理念指导新实践，新思想引领新时代，新战略开启新征程。

党的十八大以来，习近平总书记以宏阔视野和战略思维，高瞻远瞩地提出了网络强国战略思想，就如何认识、运用、发展、管理互联网等提出了一系列战略性、前瞻性、创造性观点，深刻回答了中国是否要发展互联网、怎样发展互联网等重大理论和实践问题，深刻揭示了互联网的本质特征、发展规律、发展路径。

习近平总书记的网络强国战略思想，是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，是中国特色社会主义治网之道的科学总结和理论升华，是引领网信事业发展的思想指南和行动遵循。

在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国网络强国战略蹄疾步稳，互联网基础设施加快建设，自主创新能力不断增强，信息经济蓬勃发展，网络空间日渐清朗，互联网成为国家发展的重要驱动力，一幅五彩斑斓的网络强国画卷正在徐徐展开。



“世界因互联网而更多彩，生活因互联网而更丰富”



“为建设科技强国、质量强国、航天强国、网络强国、交通强国、数字中国、智慧社会提供有力支撑”“加强互联网内容建设，建立网络综合治理体系，营造清朗的网络空间”“善于运用互联网技术和信息化手段开展工作”……2017年10月18日，习近平总书记在党的十九大报告中多次提及互联网，他对互联网发展的高度重视，源于对网络强国战略的深入思考，源于让互联网更好造福国家和人民的真挚情怀，源于构建网络空间命运共同体的执着坚毅。“跨越长城，走向世界。”1987年，一封简短的电子邮件从北京发出，标志着中国人“触网”的序幕正式拉开。这一年，中国的GDP为1.2万亿元。

30年后，在中国街头，智能手机成为大众“标配”，互联网变得不可或缺。如今，中国的GDP达80万亿元，稳坐世界第二大经济体的位置。

中国奇迹的背后，是对历史机遇的深刻把握。而在众多的历史机遇中闪耀着科技革命的光芒。

2016年5月30日，在全国科技创新大会、两院院士大会、中国科协第九次全国代表大会上，习近平总书记指出，历史经验表明，科技革命总是能够深刻改变世界发展格局，“20世纪前期，量子论、相对论的诞生形成了第二次科学革命，继而发生了信息科学、生命科学变革，基于新科学知识的重大技术突破层出不穷，引发了以航空、电子技术、核能、航天、计算机、互联网等为里程碑的技术革命，极大提高了人类认识自然、利用自然的能力和社会生产力水平。一些国家抓住科技革命的难得机遇，实现了经济实力、科技实力、国防实力迅速增强，综合国力快速提升”。

然而，并不是每一次科技革命都被中国把握。为了实现中华民族伟大复兴的历史使命，中国共产党带领人民历经千难万险、付出巨大牺牲，攻克了一个又一个看似不可攻克的难关，创造了一个又一个彪炳史册的人间奇迹。

大数据、云计算、移动互联网……以新一代信息技术为代表的科技革命风起云涌，这是改变世界的力量，也是中华民族的一个重要历史机遇，我们必须牢牢抓住，决不能同这样的历史机遇失之交臂。

2015年12月16日，在出席第二届世界互联网大会时，习近平总书记深刻指出，以互联网为代表的信息技术日新月异，引领了社会生产新变革，创造了人类生活新空间，拓展了国家治理新领域，极大提高了人类认识世界、改造世界的能力。“互联网让世界变成了‘鸡犬之声相闻’的地球村，相隔万里的人们不再‘老死不相往来’。可以说，世界因互联网而更多彩，生活因互联网而更丰富。”

同日，习近平总书记在浙江乌镇视察“互联网之光”博览会时指出：“互联网是20世纪最伟大的发明之一，给人们的生产生活带来巨大变化，对很多领域的创新发展起到很强带动作用。”

互联网之光是时代之光，它“深刻改变着人类的思维、生产、生活、学习方式，深刻展示了世界发展的前景”“代表着新的生产力、新的发展方向”。新时代的中国无疑把握住了这一历史机遇，实现了互联网领域的跨越式发展。2017年8月，中国互联网络信息中心发布的第40次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2017年6月，中国网民规模达到7.51亿，占全球网民总数的五分之一。互联网普及率为54.3%，超过全球平均水平4.6个百分点。



“建设网络强国的战略部署要与‘两个一百年’奋斗目标同步推进”



“现在，互联网越来越成为人们学习、工作、生活的新空间，越来越成为获取公共服务的新平台。我国有7亿网民，这是一个了不起的数字，也是一个了不起的成就。”2016年4月19日，在网络安全和信息化工作座谈会上，习近平总书记用“两个了不起”来形容中国在互联网领域取得的成就。

2014年2月27日，习近平总书记主持召开中央网络安全和信息化领导小组第一次会议，亲自担任中央网络安全和信息化领导小组组长，展现出非凡的远见和担当。就是在这次会议上，习近平总书记指出，我国互联网和信息化工作取得了显著发展成就，网络走入千家万户，网民数量世界第一，我国已成为网络大国。同时也要看到，我们在自主创新方面还相对落后，区域和城乡差异比较明显，特别是人均带宽与国际先进水平差距较大，国内互联网发展瓶颈仍然较为突出。

习近平总书记在这次会上强调，建设网络强国的战略部署要与“两个一百年”奋斗目标同步推进，向着网络基础设施基本普及、自主创新能力显著增强、信息经济全面发展、网络安全保障有力的目标不断前进。

从“网络大国”到“网络强国”，一字之变，预示着中国互联网发展进入全新的时代。

互联网核心技术是最大的“命门”。对于立志建成网络强国的中国来说，在核心技术上取得突破显得尤为迫切。习近平总书记在网络安全和信息化工作座谈会上指出：“我们要掌握我国互联网发展主动权，保障互联网安全、国家安全，就必须突破核心技术这个难题，争取在某些领域、某些方面实现‘弯道超车’。”

突破核心技术，人才是关键。“网络空间的竞争，归根结底是人才竞争。建设网络强国，没有一支优秀的人才队伍，没有人才创造力迸发、活力涌流，是难以成功的。”习近平总书记指出，“念好了人才经，才能事半功倍。”

2016年7月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《国家信息化发展战略纲要》提出，依托国家重大人才工程，加大对信息化领军人才支持力度，培养造就世界水平的科学家、网络科技领军人才、卓越工程师、高水平创新团队和信息化管理人才。吸引和扶持海外高层次人才回国创新创业，建立海外人才特聘专家制度，对需要引进的特殊人才，降低永久居留权门槛，探索建立技术移民制度，提高我国在全球配置人才资源能力。

长期以来，在技术发展上有两种观点，一种观点认为，要关起门来，另起炉灶，彻底摆脱对外国技术的依赖，靠自主创新谋发展，否则总跟在别人后面跑，永远追不上。另一种观点认为，要开放创新，站在巨人肩膀上发展自己的技术，不然也追不上。

对此，习近平总书记指出：“这两种观点都有一定道理，但也都绝对了一些，没有辩证看待问题。一方面，核心技术是国之重器，最关键最核心的技术要立足自主创新、自立自强。市场换不来核心技术，有钱也买不来核心技术，必须靠自己研发、自己发展。另一方面，我们强调自主创新，不是关起门来搞研发，一定要坚持开放创新，只有跟高手过招才知道差距，不能夜郎自大。”“正确处理开放和自主的关系”“在科研投入上集中力量办大事”“积极推动核心技术成果转化”“推动强强联合、协同攻关”，习近平总书记为我国信息技术产业发展指明了方向。

2016年10月9日，中共中央政治局就实施网络强国战略进行第三十六次集体学习。习近平总书记在主持学习时提出要努力做到“六个加快”：加快推进网络信息技术自主创新，加快数字经济对经济发展的推动，加快提高网络管理水平，加快增强网络空间安全防御能力，加快用网络信息技术推进社会治理，加快提升我国对网络空间的国际话语权和规则制定权，朝着建设网络强国目标不懈努力。

网络强国战略的实施，适应了新时代我国社会主要矛盾的新变化，适应了新时代分两步实现社会主义现代化强国目标的新要求，为中国发展擘画了新蓝图，为民族复兴提供了新引擎。



“让亿万人民在共享互联网发展成果上有更多获得感”



2016年9月3日，杭州，二十国集团工商峰会，习近平总书记对建设创新型世界经济、开辟增长源泉提出中国方案——“创新是从根本上打开增长之锁的钥匙。以互联网为核心的新一轮科技和产业革命蓄势待发，人工智能、虚拟现实等新技术日新月异，虚拟经济与实体经济的结合，将给人们的生产方式和生活方式带来革命性变化。这种变化不会一蹴而就，也不会一帆风顺，需要各国合力推动，在充分放大和加速其正面效应的同时，把可能出现的负面影响降到最低。”

习近平总书记把创新增长方式设定为杭州峰会重点议题，推动制定《二十国集团创新增长蓝图》，还通过了《二十国集团数字经济发展与合作倡议》，“数字经济”这一全新的经济概念一经提出，便受到全世界的关注。

一个多月后的中共中央政治局第三十六次集体学习时，习近平总书记强调，世界经济加速向以网络信息技术产业为重要内容的经济活动转变。我们要把握这一历史契机，以信息化培育新动能，用新动能推动新发展。要加大投入，加强信息基础设施建设，推动互联网和实体经济深度融合，加快传统产业数字化、智能化，做大做强数字经济，拓展经济发展新空间。

随着网络强国战略、国家信息化发展战略、国家大数据战略、“互联网+”行动计划、电子商务系列政策措施等一系列重大战略和行动的实施，中国数字经济进一步创新发展，呈现出了良好的发展态势。

互联网带来的改变不仅在经济领域，也为国家管理开辟新途径，为社会治理创新提供新手段。“我们要深刻认识互联网在国家管理和社会治理中的作用，以推行电子政务、建设新型智慧城市等为抓手，以数据集中和共享为途径，建设全国一体化的国家大数据中心，推进技术融合、业务融合、数据融合，实现跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务。”习近平总书记指出，要强化互联网思维，利用互联网扁平化、交互式、快捷性优势，推进政府决策科学化、社会治理精准化、公共服务高效化，用信息化手段更好感知社会态势、畅通沟通渠道、辅助决策施政。

今天，随着互联网特别是移动互联网的发展，我国社会治理模式正在从单向管理转向双向互动，从线下转向线上线下融合，从单纯的政府监管向更加注重社会协同治理转变。“坚持以人民为中心”，“人民”始终是习近平总书记的最大牵挂。在发展互联网上，他也始终把人民放在最高位置，“要适应人民期待和需求，加快信息化服务普及，降低应用成本，为老百姓提供用得上、用得起、用得好的信息服务，让亿万人民在共享互联网发展成果上有更多获得感。”习近平总书记指出。在总书记看来，发展互联网最重要的目的就是“让互联网更好造福国家和人民”。



“没有网络安全就没有国家安全，没有信息化就没有现代化”



安全是发展的前提，发展是安全的保障，安全和发展要同步推进。在发展新技术新业务时，必须警惕风险蔓延。

习近平总书记对处理安全和发展的关系高度重视，在中央网络安全和信息化领导小组成立之初，他就敏锐地洞察到网络安全的重要性。“没有网络安全就没有国家安全，没有信息化就没有现代化。”习近平总书记的这一论述，把网络安全上升到了国家安全的层面，列于和国家信息化同等重要的位置。

面对复杂严峻的网络安全形势，习近平总书记强调，保持清醒头脑，各方面齐抓共管，切实维护网络安全。

2013年11月，党的十八届三中全会作出的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出，坚持积极利用、科学发展、依法管理、确保安全的方针，加大依法管理网络力度，完善互联网管理领导体制。目的是整合相关机构职能，形成从技术到内容、从日常安全到打击犯罪的互联网管理合力，确保网络正确运用和安全。

2016年11月，《中华人民共和国网络安全法》高票通过，成为我国首部网络安全领域的法律。“在我国，7亿多人上互联网，肯定需要管理，而且这个管理是很复杂、很繁重的。企业要承担企业的责任，党和政府要承担党和政府的责任，哪一边都不能放弃自己的责任。网上信息管理，网站应负主体责任，政府行政管理部门要加强监管。主管部门、企业要建立密切协作协调的关系，避免过去经常出现的‘一放就乱、一管就死’现象，走出一条齐抓共管、良性互动的新路。”习近平总书记对互联网管理提出明确要求。

对互联网实行科学管理，对网络秩序进行依法整治，使安全的篱笆得以扎紧，网络空间得以清朗，国家网络安全屏障得以巩固。

行生于己，名生于人。“只有富有爱心的财富才是真正有意义的财富，只有积极承担社会责任的企业才是最有竞争力和生命力的企业。办网站的不能一味追求点击率，开网店的要防范假冒伪劣，做社交平台的不能成为谣言扩散器，做搜索的不能仅以给钱的多少作为排位的标准。”习近平总书记对广大互联网企业提出殷切期望，“坚持经济效益和社会效益统一，在自身发展的同时，饮水思源，回报社会，造福人民”。

互联网是一个社会信息大平台，亿万网民在上面获得信息、交流信息，这会对他们的求知途径、思维方式、价值观念产生重要影响，特别是会对他们对国家、对社会、对工作、对人生的看法产生重要影响。

知屋漏者在宇下，知政失者在草野。习近平总书记指出，网民来自老百姓，老百姓上了网，民意也就上了网。“群众在哪儿，我们的领导干部就要到哪儿去，不然怎么联系群众呢？各级党政机关和领导干部要学会通过网络走群众路线，经常上网看看，潜潜水、聊聊天、发发声，了解群众所思所愿，收集好想法好建议，积极回应网民关切、解疑释惑。善于运用网络了解民意、开展工作，是新形势下领导干部做好工作的基本功。各级干部特别是领导干部一定要不断提高这项本领。”他强调，“让互联网成为我们同群众交流沟通的新平台，成为了解群众、贴近群众、为群众排忧解难的新途径，成为发扬人民民主、接受人民监督的新渠道”。



“互联网虽然是无形的，但运用互联网的人们都是有形的，互联网是人类的共同家园”



初冬，浙江乌镇。烟雨画巷，粉墙黛瓦，桨声舟影，流水人家。12月3日，第四届世界互联网大会将如约而至，千年古镇再次迎来八方宾客“水乡论剑”、共商“网”事。

这是世界互联网领域一年一度的重要约会，也是世界了解中国、中国走向世界的重要窗口，更是倾听中国声音、凝聚国际共识的重要舞台。

乌镇世界互联网大会已经成功举办了3届。习近平总书记对每届大会都给予瞩望：首届大会，发来贺词；第二届大会，出席开幕式并发表主旨演讲；第三届大会，通过视频发表重要讲话。“网络安全是全球性挑战，没有哪个国家能够置身事外、独善其身，维护网络安全是国际社会的共同责任。”在第二届世界互联网大会开幕式上，习近平总书记提出“构建网络空间命运共同体”。从此，“构建网络空间命运共同体”不仅成为世界互联网大会的主题，更成为世界关注的话题。

早在2014年7月16日出访巴西时，习近平总书记就在巴西国会的演讲中指出，当今世界，互联网发展对国家主权、安全、发展利益提出了新的挑战，必须认真应对。“虽然互联网具有高度全球化的特征，但每一个国家在信息领域的主权权益都不应受到侵犯，互联网技术再发展也不能侵犯他国的信息主权。在信息领域没有双重标准，各国都有权维护自己的信息安全，不能一个国家安全而其他国家不安全，一部分国家安全而另一部分国家不安全，更不能牺牲别国安全谋求自身所谓绝对安全。”他强调，“国际社会要本着相互尊重和相互信任的原则，通过积极有效的国际合作，共同构建和平、安全、开放、合作的网络空间，建立多边、民主、透明的国际互联网治理体系”。

在第二届世界互联网大会开幕式上，习近平总书记指出：“随着世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，互联网对人类文明进步将发挥更大促进作用。同时，互联网领域发展不平衡、规则不健全、秩序不合理等问题日益凸显。不同国家和地区信息鸿沟不断拉大，现有网络空间治理规则难以反映大多数国家意愿和利益；世界范围内侵害个人隐私、侵犯知识产权、网络犯罪等时有发生，网络监听、网络攻击、网络恐怖主义活动等成为全球公害。”他强调，面对这些问题和挑战，国际社会应该在相互尊重、相互信任的基础上，加强对话合作，推动互联网全球治理体系变革，共同构建和平、安全、开放、合作的网络空间，建立多边、民主、透明的全球互联网治理体系。“不搞网络霸权，不干涉他国内政，不从事、纵容或支持危害他国国家安全的网络活动。”“必须坚持同舟共济、互信互利的理念，摈弃零和博弈、赢者通吃的旧观念。”“用人类文明优秀成果滋养网络空间、修复网络生态。”

站在乌镇的讲台，习近平总书记率先提出推进全球互联网治理体系变革应坚持的“四项原则”：尊重网络主权、维护和平安全、促进开放合作、构建良好秩序。他还就共同构建网络空间命运共同体提出“五点主张”：加快全球网络基础设施建设，促进互联互通；打造网上文化交流共享平台，促进交流互鉴；推动网络经济创新发展，促进共同繁荣；保障网络安全，促进有序发展；构建互联网治理体系，促进公平正义。“互联网虽然是无形的，但运用互联网的人们都是有形的，互联网是人类的共同家园。让这个家园更美丽、更干净、更安全，是国际社会的共同责任。”中国最高领导人的倡议，从中国江南水乡传出，为国际互联网治理贡献了中国智慧和中国方案，奠定了互联网国际合作的基石，赢得了世界绝大多数国家的赞同，已经成为全球共识。

回望“触网”30年，互联网给中国带来历史性巨变；放眼当今世界，信息技术革命洪波涌起、风光无限。在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，中国必将以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，继续朝着建设网络强国目标不懈努力，朝着实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈努力。

（据新华社北京12月1日电 载2日《人民日报》）





