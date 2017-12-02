查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·图文：习近平出席中国共产党与世界政党高层对话会开幕式并发表主旨讲话 ·继续做大做强汽车产业 ·正风肃纪 重锤劲敲 ·朝着建设网络强国目标不懈努力 ·扎实推进厕所革命坚决补齐民生短板 ·潜江开启产业发展新征程 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 时事 第5版 : 综合 第6版 : 三农观察 第7版 : 万千气象 第8版 : 公告 · 图文：习近平出席中国共产党与世 · 继续做大做强汽车产业 · 正风肃纪 重锤劲敲 · 朝着建设网络强国目标不懈努力 · 扎实推进厕所革命坚决补齐民生短 · 潜江开启产业发展新征程 1 要闻 2017.12.2 星期六 蒋超良王晓东与竺延风徐平徐留平座谈 继续做大做强汽车产业 湖北日报讯 湖北日报讯（记者张晓峰、周呈思）12月1日上午，省委书记蒋超良，省委副书记、省长王晓东与东风汽车集团有限公司董事长竺延风、中国兵器装备集团公司董事长徐平、中国第一汽车集团公司董事长徐留平一行座谈。

蒋超良向三家企业在汉签订前瞻共性技术创新、汽车全价值链运营、联合出海“走出去”、新商业模式四大领域战略合作协议表示祝贺。他说，战略合作协议的签订，对推动中国汽车产业发展、建设汽车强国具有重要意义。刚刚召开的湖北省委十一届二次全体（扩大）会议，通过了关于学习贯彻落实党的十九大精神、全面建设社会主义现代化强省的决定，强调要贯彻新发展理念，构建湖北现代化经济体系，加快制造强省建设。湖北将发挥科教、交通和装备制造优势，营造更好创新创业环境，进一步强化汽车制造等支柱产业对实体经济的支撑作用，继续做大做强汽车产业，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革。

竺延风、徐平、徐留平表示，三家央企在东风汽车公司签订战略合作协议，是为了贯彻落实党的十九大精神，加快建设汽车强国，打造具有全球竞争力的世界一流企业。同为汽车行业“国家队”的东风公司、兵装集团、一汽公司，将加强战略互动，深化战略合作，为加速推动中国汽车产业转型升级，由汽车大国迈向汽车强国贡献更大力量。湖北区位优势突出，汽车产业一定会发展得更好。

省委常委、省委秘书长梁伟年，副省长周先旺，省政府秘书长别必雄参加座谈。





