查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·图文：习近平出席中国共产党与世界政党高层对话会开幕式并发表主旨讲话 ·继续做大做强汽车产业 ·正风肃纪 重锤劲敲 ·朝着建设网络强国目标不懈努力 ·扎实推进厕所革命坚决补齐民生短板 ·潜江开启产业发展新征程 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 时事 第5版 : 综合 第6版 : 三农观察 第7版 : 万千气象 第8版 : 公告 · 图文：习近平出席中国共产党与世 · 继续做大做强汽车产业 · 正风肃纪 重锤劲敲 · 朝着建设网络强国目标不懈努力 · 扎实推进厕所革命坚决补齐民生短 · 潜江开启产业发展新征程 1 要闻 2017.12.2 星期六 图文：习近平出席中国共产党与世界政党高层对话会开幕式并发表主旨讲话 湖北日报讯 图为：习近平发表主旨讲话。（新华社发）

图为：开幕式前，习近平与外方主要嘉宾合影留念。（新华社发）



新华社北京电 中共中央总书记、国家主席习近平12月1日在人民大会堂出席中国共产党与世界政党高层对话会开幕式，并发表题为《携手建设更加美好的世界》的主旨讲话，强调政党要顺应时代发展潮流、把握人类进步大势、顺应人民共同期待，志存高远、敢于担当，自觉担负起时代使命。中国共产党将一如既往为世界和平安宁、共同发展、文明交流互鉴作贡献。

习近平指出，中共十九大规划了中国从现在到本世纪中叶的发展蓝图，宣示了中方愿同各方推动构建人类命运共同体的真诚愿望。政党在国家政治生活中发挥着重要作用，也是推动人类文明进步的重要力量。年终岁末，来自世界各国近300个政党和政治组织的领导人齐聚北京，共商合作大计，充分体现了大家对人类发展和世界前途的关心。

习近平指出，今天人类生活的关联前所未有，同时人类面临的全球性问题也前所未有。世界各国人民前途命运越来越紧密地联系在一起。世界各国人民应该秉持“天下一家”理念，彼此理解、求同存异，共同为构建人类命运共同体而努力。我提出“一带一路”倡议，就是要践行人类命运共同体理念。4年来，共建“一带一路”已成为有关各国实现共同发展的巨大合作平台。

习近平强调，我们要努力建设一个远离恐惧、普遍安全的世界，坚持共同、综合、合作、可持续的新安全观，营造公平正义、共建共享的安全格局；我们要努力建设一个远离贫困、共同繁荣的世界，坚持你好我好大家好的理念，让发展成果惠及世界各国，让人人享有富足安康；我们要努力建设一个远离封闭、开放包容的世界，坚持世界是丰富多彩的、文明是多样的理念，让各种文明和谐共存；我们要努力建设一个山清水秀、清洁美丽的世界，坚持人与自然共生共存的理念，共同营造和谐宜居的人类家园。

习近平指出，当前，世界格局在变，发展格局在变，各个政党都要顺应时代发展潮流，把自身发展同国家、民族、人类的发展紧密结合在一起。不同国家的政党应该增进互信、加强沟通、密切协作，探索在新型国际关系的基础上建立求同存异、相互尊重、互学互鉴的新型政党关系，搭建多种形式、多种层次的国际政党交流合作网络，汇聚构建人类命运共同体的强大力量。

习近平指出，中国共产党是为中国人民谋幸福的党，也是为人类进步事业而奋斗的党。我们要把自己的事情做好，这本身就是对构建人类命运共同体的贡献。我们也要通过推动中国发展给世界创造更多机遇。我们不“输入”外国模式，也不“输出”中国模式，不会要求别国“复制”中国的做法。

第一，中国共产党将一如既往为世界和平安宁作贡献。中国将高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，始终不渝走和平发展道路，积极推进全球伙伴关系建设，主动参与国际热点难点问题的政治解决进程。中国将积极参与全球治理体系改革和建设，推动国际政治经济秩序朝着更加公正合理的方向发展。中国无论发展到什么程度，都永远不称霸，永远不搞扩张。我们倡议世界各国政党同我们一道，做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。

第二，中国共产党将一如既往为世界共同发展作贡献。中国共产党历来有着深厚的人民情怀，不仅愿意为中国人民造福，也愿意为世界各国人民造福。根据中共十九大的安排，到2020年中国将全面建成小康社会，到2035年中国将基本实现社会主义现代化，到本世纪中叶中国将建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。这将造福中国人民，也将造福世界各国人民。我们倡议世界各国政党同我们一道，为世界创造更多合作机会，努力推动世界各国共同发展繁荣。

第三，中国共产党将一如既往为世界文明交流互鉴作贡献。中国共产党历来强调树立世界眼光，积极学习借鉴世界各国人民创造的文明成果，并结合中国实际加以运用。中国共产党将以开放的眼光、开阔的胸怀对待世界各国人民的文明创造，愿意同世界各国人民和各国政党开展对话和交流合作，支持各国人民加强人文往来和民间友好。未来5年，中国共产党将向世界各国政党提供1.5万名人员来华交流的机会。我们倡议将中国共产党与世界政党高层对话会机制化，使之成为具有广泛代表性和国际影响力的高端政治对话平台。

习近平强调，面向未来，中国共产党愿同世界各国政党加强往来，分享治党治国经验，开展文明交流对话，增进彼此战略信任，推动构建人类命运共同体，携手建设更加美好的世界。

开幕式前，习近平与外方主要嘉宾握手并合影留念。

开幕式后，高层对话会举行第一次全体会议。柬埔寨人民党主席、政府首相洪森，缅甸国务资政昂山素季，俄罗斯统一俄罗斯党总委员会主席团副书记热列兹尼亚克，美国共和党全国委员会司库安东尼·帕克，埃塞俄比亚人民革命民主阵线副主席、政府副总理德梅克在全体会议上分别致辞，高度评价习近平关于构建人类命运共同体、携手建设更加美好世界的主张，表示愿与中国共产党一道，共同建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。

中共中央政治局常委、中央书记处书记王沪宁出席开幕式及第一次全体会议。

丁薛祥、杨洁篪、杨晓渡、陈希、黄坤明、蔡奇等出席相关活动。

中国共产党与世界政党高层对话会以“构建人类命运共同体、共同建设美好世界：政党的责任”为主题，来自120多个国家的近300个政党和政治组织的领导人共600多名中外方代表与会。 相关报道 第2版





