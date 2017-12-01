查看本版大图 上一版 版面概览 第16版 专题 ·图文：用“仁”文化铸就人医品牌 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 经济 第12版 : 文化 第13版 : 社会/体育 第14版 : 安全观察 第15版 : 东湖 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 新时代 新征程 第5版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 专题 · 图文：用“仁”文化铸就人医品牌 16 专题 2017.12.1 星期五 图文：用“仁”文化铸就人医品牌 ——十堰市人民医院创建全国文明单位工作纪实 湖北日报讯 图为：气势恢宏的十堰市人民医院全新医疗区

图为：试管婴儿技术荣获首届“十堰名片”

图为：成为本地唯一直升机空中急救基地医院

图为：荣获全国改善服务创新医院

图为：舒适幽雅的医院环境



武当欢歌迎盛世，汉水含笑传佳音。

十堰市人民医院经逐级推荐、层层审核、媒体公示，正式被中央文明委授予第五届全国文明单位的至高荣誉。

这是医院连续多年荣获省、市级文明单位后，在文明创建征程上取得的历史性突破。

这是医院文明水平持续提升的集中展示，更是“人民医院为人民”办院宗旨的生动彰显。

这是十堰人医3300多名干部职工，多年来矢志不渝的向着全国文明单位最高峰奋力攀登的结果。

以文明创建统揽全局、引领示范，十堰人医文明服务有口皆碑、文明内涵持续提升、文明形象光彩照人，文明品牌声名远播，以人民的名义谱写了一曲壮丽的文明赞歌。



坚持“三高标准”奠定文明创建之基



高起点谋划。医院每年将文明创建工作纳入年度工作计划，立足院情，紧扣标准，建立健全各项创建制度和工作计划、实施方案；人手一本员工文明优质服务手册，规范服务用语、服务流程、服务标准等；每年开展一个文明创建主题活动，自2015年以来，先后开展了“创优达标年”“技术创新年”“精益质量年”等活动，做到了文明创建与业务建设同步，长期建设与阶段性建设目标结合，文明单位创建与文明城市创建融合，精神文明建设步步深入。

高标准创建。在组织领导上，成立党委书记、院长任组长，分管领导和班子成员为副组长，各科室主要负责人为成员的文明创建工作领导小组，定期研究统筹协调文明创建工作。在创建方向上，把创建全国文明单位列为医院十三五重要目标。在责任落实上，把文明创建纳入各科室和全体中层干部年度考核，压实责任，全员参与。

高效率推进。将精神文明建设与党建工作同部署同步推进，逢会必讲，每月必督。通过动员会、推进会、誓师大会、周会、党员大会等持续推进文明创建工作；党委会、院长办公会定期听取文明创建工作汇报，专题研究文明创建工作中存在的问题，坚持问题导向，倒逼责任落实，确保创建工作有序推进。



突出“四优战略”铸就文明创建之魂



优秀人才挑起文明之梁。人才是优质服务的关键，是文明创建的主体。医院始终把人才建设作为提升医院核心竞争力，提升文明创建水平的首要工作，不断创新人才引培机制。

成功聘请美国佐治亚大学陈世友、华盛顿医学中心李毅等国外专家为客座教授，定期来院交流指导。近3年累计引进博士24人、硕士163人。其中，刁红录、邓锴、王洪林、付坚、金莹等14名留学欧美日的知名海归专家加盟。中国工程院院士、解放军总医院生命科学院院长、著名创伤与组织修复专家付小兵教授，北京学者、中华医学会眼科学分会主任委员、北京同仁著名眼科专家王宁利教授，北京学者、中华预防医学会卒中预防与控制专业委员会主任委员、北京天坛医院著名神经疾病专家王拥军教授等一大批国际国内著名大家欣然受聘医院客座教授，创下医院引才质量数量之最。

拓展人才培养渠道，创新实施八大人才培养工程，派出医疗骨干赴国内外深造，涌现出国务院特殊津贴专家3人，全国优秀科技工作者1人，国家会计领军人才2人，湖北省新世纪高层次人才工程2人，博士人才70人，硕士人才770余名，中高级以上职称人员1300多名，成为全省市州拥有海归博士人才最多的三级医院之一，荣获“全省卫生系统组织人事工作先进集体”。

人才兴，人医兴。在各类尖端人才的带动下，医院内涵品质快速提升，2015年于全省老牌三甲医院中率先通过国家三级甲等医院复评，吸引全国300多家医院慕名参观，在区域中心城市建设和文明城市建设中发挥着日益突出的引领作用。

优异技术挺起文明之脊。今年8月8日，一位来自丹江口市的老人感染了恙虫病，四处求医却查不出症结，导致高烧不退、意识丧失而转至十堰人医感染性疾病科诊治。科室运用全省领先的诊断体系确诊治疗，帮助老人化险为夷。

在十堰人医，类似这样凭借高新技术挽救患者于急危险重的案例举不胜举。“重奖大奖莫过于人民夸奖，金杯银杯不如百姓口碑”，发展高精尖新技术，呵护大众生命健康，让患者在这里得到舒适满意的治疗就是医院文明创建的核心。

医院战略性推进学科中心体制建设，建成49个省、市级临床重点专科，突出发展生殖医学、心脏病、急危重症三大中心，重点培植口腔、肿瘤、眼科、神经疾病、骨科、腔镜微创等八大中心，设立1个中心ICU和8个专科ICU，建成本地区规模最大、最先进的血液净化中心和血液层流病房、新生儿重症监护中心。

生殖医学中心是湖北省首例试管婴儿诞生地，在全国地市级医院中首家获批人类辅助生殖技术准入，试管婴儿技术叫响全国，成功当选首届十堰名片，病人来自国内外。

心脏病中心蝉联三届湖北省临床重点专科，今年8月成功通过国家级胸痛中心认证。抢抓南水北调对口支援机遇，与北京安贞医院结对，致力于早日实现本地区西医类国家级临床重点专科零的突破。

核医学科碘·131治疗甲亢技术全国闻名，外埠病人达95%以上。

医院还是十堰地区唯一的直升机空中医疗救援基地医院，去年以来先后成功实施全省首例危重症患者空中转运、全国首例市县120联动空中转运急重症患者和华中地区首例从乡村到市区的危重症患者空中转运。在本地区率先推行多学科联合诊疗（MDT），在成功救治世界首例危重甲流孕妇和她的双胞胎、中铁十八局特危罕见复合伤患者罗某等重大事件中，充分展现了强大的医疗实力和深厚的文明内涵，中央电视台多次报道。一项项新业务新技术在临床广泛运用，为广大患者撑起生命健康的蓝天。

优质服务塑造文明之形。空姐般的容貌，天使般的微笑……提起十堰人医门诊“天使服务队”，人们总是赞不绝口。2009年成立至今，先后荣获十堰市青年文明号、湖北省精神文明创建品牌案例、全国五四红旗团支部等光荣称号。

作为医院文明创建的亮点之一，“天使服务队”映衬出十堰人医对文明创建工作的孜孜以求。围绕“一切以病人为中心”的目标，开展亲情化、个性化服务，提供114预约、网络预约、短信预约等5种预约挂号方式，开通支付宝服务窗、健康之路、掌上医院APP、趣医院、银医通、智慧导诊、远程会诊等互联网服务系统，方便患者就医，成为全市唯一的“智慧医院建设示范单位”。

创新开展阳光护理、温馨病房、最佳护士点名台、微笑天使评选等系列创建评比活动，促使文明护理、温馨关爱、亲情护理蔚然成风，护理质量荣膺全省银奖，护理专业突破性获评湖北省重点专科。

全面再造服务流程，优化门诊、医技、临床等科室布局，专业相近的相对集中，最大程度方便患者就医。全市首家建成智能立体停车库，形成空中、地面、地下立体停车网，成为区域停车最方便、环境最优美的医院。制定门急诊患者高峰时段分流预案，采取分层挂号、缴费等方式，减少患者就医等待时间，推行限时服务、限时办理制度和首诊、首接、首问负责制，荣膺全国改善医疗服务创新医院，全省5家，十堰唯一。

优美环境，展示文明之美。全面改善就医环境，新建急诊综合楼、内科医技楼、门诊楼共13.64万平方米，形成一个总体量达20余万平方米，区域体量最大、环境最美、流程最优、信息化程度最高的医疗建筑群；本地首家在门诊大厅设置钢琴，志愿者定时演奏，给患者以最佳的医疗体验和精神享受。积极创建绿色机关，倡导绿色、低碳工作生活理念，推进电子政务，加强办公用品管理，严控会议数量规模和公务接待标准，接待费、公车费、办公经费持续下降，被评为“十堰市绿色机关”。开展爱国卫生运动，医疗废物与污水处理达标，多次受到环保、卫生监管部门肯定。



实施“五大工程”永燃文明创建之火



理想信念工程。医院始终把文明创建与党建工作有机融合，以卓有成效的党建工作推动文明创建深入开展。扎实开展“三严三实”“两学一做”学习教育，统筹安排全院理论学习，将习近平总书记系列讲话精神、社会主义核心价值观、《准则》《条例》等作为党员集中学习和个人自学的核心内容，党委中心组、支部、科室、个人四个层次的政治理论学习齐头并进；邀请十八大、十九大代表魏登殿等多位先进典型和专家来院举办讲座；举办“流动党校”，组织党员干部赴井冈山、延安等革命传统教育基地学习接受革命传统教育和爱国主义教育，使党员干部思想得到升华，心灵受到洗礼，信念得以坚定。

作风建设工程。强化履职尽责，实行清单管理。每季度开展临床服务病人、机关服务临床、护理优质服务、窗口文明服务四个层面的“文明优质服务流动红旗”评选，促文明服务水平不断提升。

开展专项整治，狠抓行风政风。以“三好一满意”“医疗质量万里行”、大型医院巡查等为抓手，强化合理用药、合理检查、合理治疗、合理收费专项整治，坚持一日清单制、医疗项目公示制、住院费用查询制，不断增强医疗收费的透明度，广大医护人员“带着感情下病房，想着患者开处方”，《一元钱看好病》的典型事迹被各级媒体报道，“无红包医院”有口皆碑，平均每月收到患者感谢信及锦旗数十封（面）。一切以病人为中心，服务窗口前移，在门诊大厅专设为民服务中心，一站式提供医事服务和接待处理各类投诉举报，社会满意度持续提高，在历次全市卫计系统政风行风评议中名列前矛。

重视纪律教育，推行阳光办院。每季度举办纪律讲堂，组织全体干部和敏感岗位职工参观市廉政警示教育基地，建立医德医风（诚信）档案和医师满意度、护理服务满意度、病人出院回访四大医德医风测评系统，每月在院内网发布诚信“红黑榜”，先后查处6起违反医德医风行为，开展的廉政课题研究荣获全市一等奖。全面推行院务、党务公开制度，主动接受职工和群众监督，荣获全国厂务公开先进单位。

示范引领工程。深入开展“十星级”系列评选，每年评选表彰“十星级党支部”“十星级文明科室（窗口）”“十星级党务工作者”“十星级共产党员”，在全院掀起崇德尚善、争先进位的活动热潮。

加强文明创建宣传引导，通过院内网、院报、工作简报、新闻媒体等多种形式广泛宣传中国梦、社会主义核心价值观、志愿服务精神、关爱未成年人等内容，全员对创文应知应会知晓率达100%，涌现出“最美护士”公交车上救人、医护接力救护三无病人、免费救助街头卖唱的贫困心脏病夫妻等先进典型。

文明火炬传递全院全员覆盖，累计传递116场次，不断增强全员参与文明创建的责任感和荣誉感。创新开展文明细胞系列创建活动，开展了“党员示范岗”创建、“收费窗口优质服务明星”评选、“优质护理示范服务病房”“微笑天使”“最佳护士点名台”“巾帼文明岗”“文明家庭”“青年文明号”“青年先锋岗”等系列创评活动，不断丰富文明创建内容，涌现出一大批先进集体和个人。

高标准举办道德讲堂，2014年以来，累计举办道德讲堂25期，选树了忠诚模范王家宁、执着模范张昌军等27名身边的道德楷模，与十堰市文明办联合出品全市道德讲堂主题曲《让爱再多一点》MV在各级媒体展播，营造了浓厚的创文氛围，先后荣获全市党建十面红旗、全市十星级党组织、全市道德讲堂先进单位称号。

公益惠民工程。医疗扶贫叫响全省。早在1997年就在全国率选推出不受地域限制的半费医疗扶贫惠民工程，迄今累计为全国各地40万余名贫困患者减免医疗费用8000多万元，荣获全市“群众满意的窗口单位”“3.15特别贡献奖”，在全省医疗机构中独家荣获省政府扶贫奖。

精准扶贫真抓实干。在做好联系点精准扶贫工作的同时，率先对全市83万名精准扶贫对象进行医疗扶贫。2016年以来，为5000余名精准扶贫建档立卡住院患者减免费用180余万元。

帮扶支援真情实意。扎实开展“万名医师下基层”“挂县带乡连村”“三万”“文明新村共建”、援疆援藏援外等活动，大力帮扶支援基层医疗机构，累计对全市及周边上百家基层医疗机构捐资捐物1000余万元。

军民共建鱼水情深。实行军人军属检查半价优惠，军人医疗保健优先，全市双拥工作先进单位七连冠，荣获“全省拥军优属先进单位”。

志愿服务品牌响亮。成立了朝阳志愿者服务总队，注册志愿者1541名，占全院职工56%，常态化开展文明交通劝阻、文明城市创建卫生整治、导诊导医、义诊宣教、网络文明传播等志愿服务活动。急诊科青年志愿者CPR救护队荣获“中国青年志愿者杰出集体”称号。

外延发展惠民利民。结合国家医改新政，先后跨省开办陕西省白河分院，跨区域开办白浪分院、骨科中心、眼科中心等，组建十堰周边县市人民医院集团、十堰秦楚医疗联合体、城东医疗联合体等，形成“一主五分”的外延发展格局，使农村大众在家门口以二级医院的费用享受到三级医院的服务，极大提高了基层医疗服务能力，提升了基层群众健康幸福指数。

文化兴院工程。突出人文关怀和人本管理，创新实施“幸福人医”工程，每年举办人医文化节，建成职工健康活动中心，利用护士节、医师节、建党节、元宵节等各类主题节日、重要节点常态开展各类员工喜闻乐见的文体活动，提升员工幸福感、归属感。先后荣获“全国医院文化建设先进单位”“全国医院人文管理荣誉奖”。

潮平两岸阔，风正一帆悬。以文明创建为动力，十堰人医一路高歌猛进，短短35年就从一家名不见经传的小门诊，快速发展为今天开放床位2300多张，拥有3300余名职工，年门诊量125万人次、出院病人8.3万人次，医疗辐射鄂豫渝陕毗邻地区3000多万人口的区域医疗中心，被省政府明确为秦巴山医疗卫生中心建设核心医院，综合实力跃居全省三级医院前五，全国地市三级医院50强。

走进新时代，面对新征程。十堰人医党委书记、院长钟森表示：为民服务永无止境，文明创建永远在路上。十堰人医将深入学习宣传贯彻党的十九大精神，高擎全国文明单位的火炬，坚持“以人民为中心”的发展思想，积极践行健康中国战略，不断巩固创文成果，不断优化文明服务，不断丰富文明内涵，让文明之花在医院绽放更绚烂！





