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第15版 东湖
·我眼见着这小说的胚胎慢慢长出五官
·秋水不染尘
·图文：在时空的坐标轴里筑巢
·龙舟漫步
·一发先声鸣万籁
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一发先声鸣万籁
15
东湖
2017.12.1 星期五
一发先声鸣万籁
———纪念恢复高考四十年
湖北日报讯 □黄金辉
冬雷滚滚炸田畴，高考重开震九州。
埋没十年苗破土，奔驰千里马抬头。
同窗异代沧桑感，大院寒门社稷谋。
不负荆妻回美女，欲观远景陟层楼。
眠床逼仄梦犹阔，学海泓深刃可游。
春雨无私滋小草，良才有遇展宏猷。
评分取士公平律，正本清源浩荡流。
一发先声鸣万籁，雄浑交响曲未休。