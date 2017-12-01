查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 东湖 ·我眼见着这小说的胚胎慢慢长出五官 ·秋水不染尘 ·图文：在时空的坐标轴里筑巢 ·龙舟漫步 ·一发先声鸣万籁 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 经济 第12版 : 文化 第13版 : 社会/体育 第14版 : 安全观察 第15版 : 东湖 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 新时代 新征程 第5版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 专题 · 我眼见着这小说的胚胎慢慢长出五 · 秋水不染尘 · 图文：在时空的坐标轴里筑巢 · 龙舟漫步 · 一发先声鸣万籁 15 东湖 2017.12.1 星期五 一发先声鸣万籁 ———纪念恢复高考四十年 湖北日报讯 □黄金辉



冬雷滚滚炸田畴，高考重开震九州。

埋没十年苗破土，奔驰千里马抬头。

同窗异代沧桑感，大院寒门社稷谋。

不负荆妻回美女，欲观远景陟层楼。

眠床逼仄梦犹阔，学海泓深刃可游。

春雨无私滋小草，良才有遇展宏猷。

评分取士公平律，正本清源浩荡流。

一发先声鸣万籁，雄浑交响曲未休。





