查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 东湖 ·我眼见着这小说的胚胎慢慢长出五官 ·秋水不染尘 ·图文：在时空的坐标轴里筑巢 ·龙舟漫步 ·一发先声鸣万籁 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 经济 第12版 : 文化 第13版 : 社会/体育 第14版 : 安全观察 第15版 : 东湖 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 新时代 新征程 第5版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 专题 · 我眼见着这小说的胚胎慢慢长出五 · 秋水不染尘 · 图文：在时空的坐标轴里筑巢 · 龙舟漫步 · 一发先声鸣万籁 15 东湖 2017.12.1 星期五 龙舟漫步 湖北日报讯 □田芳妮



一条露珠汇聚成的河流，再也叫不出什么别的恰如其分的名字。河流名动山谷，婀娜窈窕，清流款款。河水因了她的姿态，故为夷水；因了她的水色，方名清江。

一枚形若新月的小城，歇息了桨棹的龙舟一般，泊在河流丰饶的段落里，小城龙舟坪便有了这漱水枕石的名字。

小城里生活的人，也一颗颗露珠似的，从清江沿岸的山岭里汇聚而来。他们的儿时，抑或在山间眺望过河谷里的清江，抑或在山巅的火塘边听闻过背夫口中放排汉子脚下的夷水，甚或他们中的一部分，青春就是在清江河里饱满起来的。从清江流域走出去的人，即便走过万水千山，心心念念的，仍是这条河流，仍是停泊在这河流边的龙舟小城。

回到小城的人习惯用自己的脚步去抚摸和亲近这条河流。

从古城奇石小巷里出来，顺着流水的方向，一岸新院里，隐着一处翻新如旧的“清舍”，昔年旧友在清舍小聚，打坐江畔，煮水品茶。河那岸的木芙蓉开着，河这岸的芦荻摇曳着，天高云淡，河水静谧，闪烁着唯有清江独有的露珠的光泽。正是在这样的秋日午后，最是漫步清江的恰好时分。人走在这样的午后，多少年的多少个风和日丽重新回到一个人的生命里，像多少年前的河流重新流进青葱岁月一样，和暖、惬意、波浪起伏。河流在波浪起伏里前行，一如河岸的人在大地上行走。走，只是不断地重复将一只脚放到另一只脚前面，走出来的，就是路。走不出的迂回，或中途，人就回到河流的身边。走在河边的人，看着河流平静地拐了一个弯，她默默地转身，明白有些路也有转折，有些事亦存转机。走路的人便走着走着，豁然开朗。

最早走在晚霞里的人，是县歌舞剧团的女子，腰肢上永远漾着长短各异的裙，袅袅娜娜地穿过桂花园径直走上清水平台。初秋满含着桂香的风吹拂着，她们的高跟鞋踩着自己好看的影子。风是另一种流动的水。风不仅在水上留下波纹，也在沿河而行的女子的裙摆上掀起波浪，令逐水漫步的人眼里同时荡漾着两条河。

向晚，是一条河流最妩媚的时刻，尤其落日和晚霞掉进河水的时候。云是多么蓬松多么易燃啊，落日一下子就烧着了它。整面天空都燃了起来，绚烂的橘金，也燃在河水心中。坐在水岸的人，像是晚霞与河流的孩子。孩子用清如河水的眼眸与清江互相映照。云在天空燃烧，孩子眼看着火光在河水里跳跃，荡漾，他想着晚霞把整个河流都烤暖了呀。河流一如既往地静默着，深邃地，不易觉察地流淌。这条河流中的每一滴水都曾有过被高高托举的时刻，每一滴水也都有过喷涌而出、摔得粉身碎骨的记忆。河流慢慢地积聚着水量，一滴滴愈合的水、平复过自己内心的水、重归沉静的水赋予了清江深沉博大的美。清江似乎了解自身的美丽所在，亦知道自身的宏大，它懂得缓慢和沉静的力量，深知无需招摇。正是这不招摇的深沉的流动，激荡着晚霞璀璨的内心。人流日复一日走向流水，怀揣着去无限接近甚至融入这份美好的愿望，抵达河岸，走在一条河流永远一样的流动中。风贴着河流游走，掀起纹纹波痕，夕阳陶醉在河面上，在波光里翼翼地变幻着、流失着。行走在水岸廊道上的人，迎面碰上多年前在人事里心生过怨怼的人，他像河流一样把宽厚淡然的笑轻漾在脸上，像一滴水遇见另一滴水，他们伸出自己的手，握住了对方。

堤岸上那些沿河疾走的人，含着笑，冒着热气，热乎乎点着头致意。

夜晚的到来使一条河流彰显出厚重而神秘的美。

柳丛里的灯笼一串串红起来，一直红亮到河畔民居里。傍着河流行走的石栏上一眨眼功夫灯全亮起来，千百颗夜明珠举着绒绒的满月的清辉，浮游在银河两岸。小城错落的门窗里、走道边、街巷深处次第有了暖黄的光晕。霓虹灯带把沿河分散的广场从河水里托举起来，巴山舞曲里扭摆着身子的人如荷叶里欢腾跳跃的水珠。回到小城的人一个“喜鹊登枝”飞入舞池，在徐徐江风里直跳得周身和暖、通体舒畅。河流以流动的韵致回应了舞蹈着的人群。江水里涌动着两岸灯火，岸边的、堤上的、高楼的、山腰的……像傍晚落下去的晚霞又整个儿从水底升起来了一般，河面涌着清江之夜琥珀色的诉说。灯火把小城笼在一片无限柔情的氛围中，而两岸黛黑的山，则把这方蜜糖色的龙舟小城揽在怀里。

有人打着桨，把船儿泊在绵长柔软的光线里，在河流缓慢的流动中，一些柔和的力量从河水的深远处回来，重新回到一个人的体内，另一些形如针芒的部分悄无声息地汇入流水，渐渐远去。在河流的缓慢的流逝中，柔波上打浆的人儿正领受到一次不动声色的愈合和成长。

跋涉归来的人身披小城灯火，走在和缓的水边，走在无限眷恋的清江夜色里。钓鱼的老者，他身边的小桶里游着一枚活鱼。江面漫漶出一层轻纱似的薄雾，如梦如幻，像是河流在夜深人静的时候，打开自己，剥茧抽丝，把灵魂里轻盈的自己放飞在了河面。是的，清江上的雾是另一条轻灵的江水，是飘在空中的古老的、奔腾的夷水河绵柔的影子。

深夜，散步回清江古城的人站在清江桥上，她看到一条充盈着灵魂的河流，黑夜里仍泛着自身清丽的光。





