我眼见着这小说的胚胎慢慢长出五官秋水不染尘图文：在时空的坐标轴里筑巢龙舟漫步一发先声鸣万籁
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 第15版 东湖
·我眼见着这小说的胚胎慢慢长出五官
·秋水不染尘
·图文：在时空的坐标轴里筑巢
·龙舟漫步
·一发先声鸣万籁
湖北日报电子版
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15 东湖 2017.12.1 星期五
图文：在时空的坐标轴里筑巢
    湖北日报讯 图为：梦里山村（国画）涂同源 作

□ 刘国安

来不及在涂镇湖的涟漪里
打个盹
紫燕衔来一枚朝阳
芦苇在岸边站成诗行
一株蓝莓在季节里怀春
芡实破壳而出
满眼的金色
是苍穹扔下的一幅油画
孩童在稻场里嬉戏
炊烟在清风里舞蹈
一串串红薯的藤蔓
在宅俊村的山岗上蜿蜒
几头水牛在湖岸边
咀嚼乡愁的密码
万秀村头的那棵桑葚
正翘首以盼远方的游子
在时空的坐标轴里筑巢
孵化一个翠绿的梦想
用一根细长的井绳
打捞岁月的过往
徐桥斑驳的倒影随波光荡漾
拾一枚落叶作为书签
哼一首渔舟唱晚
借乡村皎洁的月光
照亮我来时的脚印


   
　