查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 东湖 ·我眼见着这小说的胚胎慢慢长出五官 ·秋水不染尘 ·图文：在时空的坐标轴里筑巢 ·龙舟漫步 ·一发先声鸣万籁 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 经济 第12版 : 文化 第13版 : 社会/体育 第14版 : 安全观察 第15版 : 东湖 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 新时代 新征程 第5版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 专题 · 我眼见着这小说的胚胎慢慢长出五 · 秋水不染尘 · 图文：在时空的坐标轴里筑巢 · 龙舟漫步 · 一发先声鸣万籁 15 东湖 2017.12.1 星期五 图文：在时空的坐标轴里筑巢 湖北日报讯 图为：梦里山村（国画）涂同源 作



□ 刘国安



来不及在涂镇湖的涟漪里

打个盹

紫燕衔来一枚朝阳

芦苇在岸边站成诗行

一株蓝莓在季节里怀春

芡实破壳而出

满眼的金色

是苍穹扔下的一幅油画

孩童在稻场里嬉戏

炊烟在清风里舞蹈

一串串红薯的藤蔓

在宅俊村的山岗上蜿蜒

几头水牛在湖岸边

咀嚼乡愁的密码

万秀村头的那棵桑葚

正翘首以盼远方的游子

在时空的坐标轴里筑巢

孵化一个翠绿的梦想

用一根细长的井绳

打捞岁月的过往

徐桥斑驳的倒影随波光荡漾

拾一枚落叶作为书签

哼一首渔舟唱晚

借乡村皎洁的月光

照亮我来时的脚印





