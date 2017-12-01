查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 东湖 ·我眼见着这小说的胚胎慢慢长出五官 ·秋水不染尘 ·图文：在时空的坐标轴里筑巢 ·龙舟漫步 ·一发先声鸣万籁 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 经济 第12版 : 文化 第13版 : 社会/体育 第14版 : 安全观察 第15版 : 东湖 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 新时代 新征程 第5版 : 要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 专题 · 我眼见着这小说的胚胎慢慢长出五 · 秋水不染尘 · 图文：在时空的坐标轴里筑巢 · 龙舟漫步 · 一发先声鸣万籁 15 东湖 2017.12.1 星期五 秋水不染尘 湖北日报讯 □ 董改正



秋水以澄澈明净、开阔辽远的意象，拉开中国人的诗情，那是清泠的，是带着凉意的阔远，是带着冷色调的安静。王勃的那只孤鹜，长唳一声，直向熔金的落霞飞去，其下秋水直抵长天，洋洋泱泱，粼粼瑟瑟，秋色连波，波上寒烟翠。

秋水因何静远？因为落木萧萧，万树肃立，因而天高；因为谷物归仓，土地平旷，因而地阔；因为人都在此刻走向自己的内心，“谁此时没有房子，就不必建造，谁此时孤独，就永远孤独，就醒来，读书，写长长的信”，因而人静。天高地阔人静，繁华落下，水落石出，闭目凝神，一泓秋水，在视觉之外在听觉之外缓缓流来，流过耳际，流过心田，流向苍茫，生出大面积的静，空旷回响。

静能生净。红尘飞扬，浊水激荡，市声喧腾，当然难以尘埃落定。施之以瑟瑟秋风，摇落了繁茂葱茏，熄灭了执念贪嗔，那微微的凉意让人安静下来，让水平缓下来，让人可以静静看水，让水可以静静沉淀，沉了那尘，沉了那菱荇荷萍，沉了那利来利往，留一篙波暖，留一只孤鹜，留一盏渔火，留几声渔歌晚唱，留一湖烟波，留一轮明月，留一湖箫声，只为净了人，净了水，只为人水相看皆澄澈。水在人的眼里，秋水无尘；人在水的眼里，淡泊宁远。那人的眼，也叫秋水；那水的眼，便是秋水。

一个人泛舟于浩淼秋水，秋水无尘，天地无声，必然生慧。《庄子秋水》里的河伯，见北海乃有大小之辨、有无之分、贵贱之别；庄子垂钓于濮水，叹汤汤秋水之自由辽阔，乃有祭祀神龟不如“曳尾于涂中”的活龟之悟；范蠡舍弃富贵荣华，泛舟太湖秋水，乃有欸乃声绿，美人皓腕，眼中水底，明明如秋月。

一个人走过花团锦簇的春天，走过盛极一时的夏日，穿过西风吹拂的牧场或果园，走在落叶缤纷的路上，他才可以渐渐的安静下来，他才能在心里铺开秋水，让它静水流深，浮光跃金，才能体会到本真的美好，以及生命神秘而宁静的诗意。心里没有秋水的人，难以生静、生定、生慧，难以有江湖之远的观照，难以体会拂去尘埃、沉淀杂质的静美。“春风大雅能容物，秋水文章不染尘”，是书法、篆刻、诗文大家邓石如的对联，是自警，还是自况？都不为过。他高大奇伟，才华横溢，若能摧眉折腰，得富贵如探囊取物；可他品质高洁，不阿谀不媚俗，心存秋水，襟怀冰雪，戴草笠，着芒履，策毛驴，泛孤舟，浪迹天下，有如野鹤闲云，丢掉了此生富贵，换来了震古烁今的艺术成就，幸与不幸、值与不值，心念不同，判若霄壤。

邓石如居集贤关时，养有一鹤，与之为伴，晨昏无间。邓石如死时，鹤唳凄楚，哀鸣数日后，振翅而起，飞入沧溟。江湖秋水多，那时当是烟波淼淼，长天无尘，鹤唳拉开深秋的大幕，拉出一种泠泠的况味，让皮肤警醒，让目送飞鸿的人，感受人生无计回避的孤独和苍凉，因而心生秋水，淡然喜乐。





